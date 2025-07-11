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Развлечения Фестиваль романовской овцы, день Большого Села, дегустация космической еды: афиша событий на выходные

Фестиваль романовской овцы, день Большого Села, дегустация космической еды: афиша событий на выходные

Какие мероприятия можно посетить в Ярославской области

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12 июля ярославцев ждет несколько ярких событий | Источник: администрация Тутаевского округа12 июля ярославцев ждет несколько ярких событий | Источник: администрация Тутаевского округа

12 июля ярославцев ждет несколько ярких событий

Источник:

администрация Тутаевского округа

Ярославцев в предстоящую субботу, 12 июля, ждет несколько интересных событий. Рассказываем, куда можно съездить в области.

  1. Фестиваль романовской овцы
  2. День Большого Села
  3. Дегустация космической еды
  4. «Велодвиж»
1

Фестиваль романовской овцы

12 июля в левобережной части Тутаева пройдет фестиваль «Романовская овца — золотое руно России». Именно здесь по указу Петра I была выведена знаменитая романовская порода овец, и в её честь каждый год проходит яркий летний праздник.

Мероприятия начнутся в 11:20. В программе выступления артистов, выставка овец, мастер-класс по стрижке овец, выставки, спектакли и выступление народного театра «Левый берег». В 16:00 состоится концерт солиста шоу-группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрова.

Главными площадками фестиваля станут набережная Волги, площадь Ленина, кинотеатр «Экран», Городской парк и Кустодиевский бульвар.

С 10:30 до 11:15 каждые 15 минут будет организована пассажирская переправа с правого на левый берег Волги (автомототранспорт в это время паром перевозить не будет).

Возрастное ограничение фестиваля 0+. Выступления Виктора Щедрова и группы «КаверХит» — 6+.

Для гостей в Тутаеве подготовили насыщенную программу | Источник: администрация Тутаевского округаДля гостей в Тутаеве подготовили насыщенную программу | Источник: администрация Тутаевского округа

Для гостей в Тутаеве подготовили насыщенную программу

Источник:

администрация Тутаевского округа

2

День Большого Села

12 июля пройдет День Большого Села (0+). Оно отметит свое 396-летие. На празднике будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, запланированы концерты творческих коллективов, пройдет ярмарка художественных промыслов и ремесел, соревнования по волейболу и мини-футболу, пенная вечеринка. Также пройдет концерт кавер-группы «Пистолеты». Ярким завершением праздника станет фейерверк.

Программа праздника | Источник: Администрация Большесельского округа Программа праздника | Источник: Администрация Большесельского округа
События развернутся на нескольких площадках | Источник: Администрация Большесельского округа События развернутся на нескольких площадках | Источник: Администрация Большесельского округа

3

Дегустация космической еды

12 июля в музее «Космос» в селе Никульском пройдет интерактивная программа с экскурсиями и дегустацией космических блюд «Вкусно и космос» (6+).

На экскурсии посетителям расскажут о пути первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Можно будет проследить эволюцию скафандров и ракетных двигателей, познакомиться с достижениями страны в освоении космоса, заглянуть в кабину космического корабля «Восток», побывавшего на орбите Земли.

А на дегустации можно будет попробовать космическую еду в тюбиках и пакетах — от борща до техасского бургера.

Время проведения мероприятия с 15:00 до 15:45.

Цена экскурсий в музее — 250-300 рублей, интерактивная программа с дегустацией — 800 рублей.

4

«Велодвиж»

12 июля всех любителей велосипедов, велосипедных прогулок и активного отдыха приглашают на мероприятии «Велодвиж» (0+). Оно начнется в 11:00 на территории гипермаркета «Глобус» (Ярославский район, пос. Красный бор, стр. 1а).

В программе — трюковое шоу от команды ярославских спортсменов по велотриалу, интерактивная площадка от представителей спортивной школы олимпийского резерва № 19 Ярославля, тематическая встреча с сотрудниками ярославской Госавтоинспекции.

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