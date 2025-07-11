Фестиваль романовской овцы, день Большого Села, дегустация космической еды: афиша событий на выходные

12 июля в левобережной части Тутаева пройдет фестиваль «Романовская овца — золотое руно России». Именно здесь по указу Петра I была выведена знаменитая романовская порода овец, и в её честь каждый год проходит яркий летний праздник.

Мероприятия начнутся в 11:20. В программе выступления артистов, выставка овец, мастер-класс по стрижке овец, выставки, спектакли и выступление народного театра «Левый берег». В 16:00 состоится концерт солиста шоу-группы «Доктор Ватсон» Виктора Щедрова.

Главными площадками фестиваля станут набережная Волги, площадь Ленина, кинотеатр «Экран», Городской парк и Кустодиевский бульвар.

С 10:30 до 11:15 каждые 15 минут будет организована пассажирская переправа с правого на левый берег Волги (автомототранспорт в это время паром перевозить не будет).