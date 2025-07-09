«Это пошлятина. Но это работа»: личная жизнь Лукерьи Ильяшенко — звезды сериала «Сломанная стрела»

В детстве она мечтала стать другим человеком и теперь в год меняет десятки образов на экране Источник: lukerya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жизнь Лукерьи Ильяшенко — это череда парадоксов. В детстве ее называли клушей, а мать в глаза говорила дочери, что она некрасивая, но, повзрослев, гадкий утенок превратился в одну из самых сексуальных актрис России по версии журнала MAXIM. Завистники называли ее разлучницей и обвиняли в вульгарности из-за участия в провокационной музыкальной группе. А на деле Ильяшенко демонстрировала образцово-показательную семейственность. И это далеко не все парадоксы в ее жизни. Так кто вы, Лукерья Ильяшенко?

«Меня постоянно дразнили: Клуша, Груша, Лужа…»

Лукерья Ильяшенко родилась 9 июня 1989 года в Куйбышеве. С самого детства она выделялась среди сверстников не только своей внешностью (по ее словам, у нее ассиметричное лицо, странный нос и зубы как у вампира), но и необычным именем, которое ей досталось от прабабушки.

— До 14 лет вообще хотела переименоваться в Оксану. Меня постоянно дразнили: Клуша, Груша, Лужа… Сейчас я, конечно, понимаю преимущества этого имени, потому что если не внешность, то имя точно запомнится, — считает Лукерья.

Музыка всегда была страстью Лукерьи, хотя она не стала ее основным занятием Источник: lukerya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 1997 году семья переехала в Москву, а через два года, когда Лукерье было всего десять лет, у нее скоропостижно скончался отец.

— Я тяжело переживала утрату. До сих пор корю себя, что не могла поцеловать его во время прощания, — рассказала Лукерья нашим коллегам из издания «СтарХит». — Еще не приезжала к нему на кладбище несколько лет. Мама сильно обижалась, а я была не в силах объяснить ей, что, если приеду туда, то там и останусь.

Мама Лукерьи, работавшая психиатром, старалась помочь дочери. Она понимала, как важно Ильяшенко не замкнуться в себе, и поэтому поддержала ее желание заняться балетом. Однако в танцевальной школе Лукерье было нелегко. Она не была такой худой, как того требовали преподаватели, и не всегда отличалась грацией.

После балетной школы Лукерья научилась строгой дисциплине, которая помогает ей и сейчас Источник: lukerya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В балетной школе я заработала комплекс неполноценности, с которым борюсь до сих пор. Когда тебе постоянно говорят, что ты жирная, начинаешь верить и мечтать лишь об одном — похудеть, — признавалась Лукерья.

Ильяшенко стойко сносила все насмешки и оскорбления. В 2006 году она окончила балетную школу и даже выступала в постановках «Возрождение», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Но к двадцати годам пришло осознание: балет — это не навсегда, и наступило время искать свой путь.

«Всю дорогу мама говорила, что я страшная»

Лукерья решила сменить род деятельности и попробовала себя в актерском мастерстве. Она подала документы в ГИТИС, но получила отказ из-за возраста. Затем она попыталась поступить еще в несколько институтов, но везде ее ждала неудача.

Единственным учебным заведением, которое согласилось принять ее, стала Школа драмы Германа Сидакова. Однако преподаватели не скрывали своего скепсиса, намекая, что для актерской карьеры она слишком взрослая. В поисках поддержки Лукерья обратилась к маме, но и та не проявила понимания.

Источник: lukerya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Мне всю дорогу мама говорила, что я страшная. Когда я попала в Школу драмы Германа Сидакова, мне говорили, что лицо странное, что старая — на тот момент мне было 22 года, — с грустью вспоминает актриса.

Лукерья задумалась о новых возможностях и случайно узнала о кастинге в провокационную группу «Шпильки». Она рискнула, и не зря. В группе она провела четыре года, но покинула ее из-за насыщенного гастрольного графика.

Долгие годы Лукерья не воспринимала «Шпильки» как опыт и стыдилась откровенных выступлений Источник: shpilki.com

— Когда люди узнают, что я еще и в группе «Шпильки» работала, тут же делают кислую мину: «Это же пошлятина». Да, это пошлятина. Но это работа, — отвечает на критику Лукерья.

«У меня ни одного красивого мужика никогда не было. Все страшные»

В 2010 году в ночном клубе Ильяшенко познакомилась с главным редактором журнала MAXIM Александром Маленковым. Мужчина не мог отвести взгляд от танцующей Лукерьи и не удержался, чтобы попросить ее номер. Даже то, что девушка в тот момент была не одна, его не остановило. Александр признается, что на первых порах после знакомства паре было сложно притереться друг к другу из-за 17-летней разницы в возрасте.

— Она, считай, с другой планеты. Мы росли в разных культурах. Например, мои герои детства — Тимур и его команда, а ее — какая-нибудь мочалка в штанах. Всё приходится объяснять, — рассказывал Александр.

Источник: maximonline.ru

Со временем пара осознала: искать сходства не стоит. Важно дополнять друг друга. Александр заметил, что в Лукерье таится неиссякаемая энергия и множество идей. А у него самого есть возможность воплощать ее мечты в реальность.

— Когда ты юн и молод, у тебя много желаний и мало возможностей, а когда ты зрелый человек, то всё совершенно наоборот. Поэтому, когда люди разного возраста начинают встречаться, получается, что у них как у пары появляются общие желания, инициатором которых выступает тот, кто младше, и есть возможности, которые обеспечивает тот, кто старше, — раскрыл секрет любовного счастья Александр.

Афишировать свои отношения пара не спешила, как и переводить их на новый уровень. Девять лет Лукерья предпочитала обходить брак стороной, считая, что штамп в паспорте ни на что не влияет, и только в 2019-м она всё же решила попробовать, каково это быть не девушкой, а законной женой.

— Этот статус ничего тебе не гарантирует. В современном мире никто ни к кому не привязан, — считает актриса.

Лукерья редко выставляет откровенные фотографии в блоге, что очень расстраивает ее мужа Источник: lukerya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мама Ильяшенко была в шоке от новости, что дочь выходит замуж за Александра. Родительница не упускала возможности сказать, что мужчина, в окружении которого постоянно были самые сексуальные женщины шоу-бизнеса, мог найти кого-то получше, чем Лукерья.

— Господи, что же ты у меня такая страшная! Вот муж твой, у него много красивых женщин было. Почему ты? — вспоминала слова мамы актриса.

Сама же Ильяшенко уверена, что ее избранника тоже не назовешь красавчиком, но она выбирала спутника жизни не по красоте, а по интеллекту.

— У меня, честно говоря, ни одного красивого мужика никогда не было. Все страшные. Реально! Но они всегда какие-то умные, интересные, интеллектуальные. Это же не про внешность, а про то, как ты рядом чувствуешь себя с человеком, — поделилась актриса.

«Играть кисейных героинь, по мне, скучно»

Знакомство с Александром придало Лукерье больше сил и уверенности, чтобы попробовать себя в качестве актрисы, и она начала ходить на кастинги. Первые ее роли были совсем незаметные, нередко ее даже не упоминали в титрах. Однако спустя три года ситуация резко изменилась. Телесериал «Сладкая жизнь» (16+) сделал свое дело. Правда, цена успеха оказалась высока: Лукерье приходилось на ходу учиться сниматься в откровенных сценах и играть любовь и страсть даже там, где ее нет.

В сериале она сыграла танцовщицу, так что балетный опыт оказался ей на руку Источник: кадр из сериала «Сладкая жизнь» (16+), реж. Андрей Джунковский, студия Good Story Media, 2014 год

— Вот вы сидите — два голых человека, вам очень неудобно друг перед другом. Никакого секса в этом нет. А еще потеете под светом осветительных приборов. Это всё жутко неловко, — поделилась в одном из интервью актриса.

Ко всему этому она в скором времени привыкла и сыграла еще не в одном откровенном сериале, например «Измены» (18+) или The End (18+). Отдельным удовольствием для Лукерьи стало перевоплощение в злодеек. Вампирши, воровки, любовницы — одни из любимых образов актрисы.

Источник: lukerya / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Сыграть зло во плоти было очень интересно. Думаю, злость и агрессия — это проявления человека, который на самом деле чувствует себя незащищенным… А вот играть кисейных героинь, по мне, скучно. Да и типаж у меня не тот… — уверена Ильяшенко.

Самый удивительный поворот судьбы случился с Лукерьей в 2023 году, когда французское агентство пригласило ее сыграть в спин-оффе знаменитого сериала «Ходячие мертвецы» (18+). Для проб ее попросили спеть песню на французском языке, и здесь как никогда актрисе пригодился опыт работы в музыкальной группе, о котором она чаще предпочитала не рассказывать.

— Мне позвонил агент и сказал: «Ты понравилась продюсерам. Они создают „Ходячих мертвецов“, будет спин‑офф про Дэрила Диксона. Тебя хотят видеть лично». После этих слов я просто начала рыдать, удержаться было невозможно. Я была в шоке, — с улыбкой вспоминает актриса.

На пробах, чтобы попасть в сериал, актриса пела песни не только на французском языке, но и на русском Источник: кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (18+), реж. Дэниэл Персивал, HBO, 2023 год