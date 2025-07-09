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Развлечения Тест Вы что буробите? Лучше проверьте, поймете ли диалект других регионов России

Вы что буробите? Лучше проверьте, поймете ли диалект других регионов России

Этот тест доказывает, что даже русский язык у каждого свой

227
1 комментарий
Даже если с вами говорят по-русски, можно не понять ни слова | Источник: Семён Казьмин / Городские медиаДаже если с вами говорят по-русски, можно не понять ни слова | Источник: Семён Казьмин / Городские медиа

Даже если с вами говорят по-русски, можно не понять ни слова

Источник:

Семён Казьмин / Городские медиа

Россия настолько большая страна, что даже одного словаря всем жителям, кажется, не хватает. Свои особенные словечки есть не только у отдельных республик, но и у регионов. Слова и целые фразы, популярные в одной области и абсолютно непонятные в других, называются регионализмами. Думаете, вам будет по плечу понять, что они означают? Не торопитесь с ответом. Для начала ответьте на 10 вопросов нашего теста.

ТЕСТПройден 46 раз
1 / 10

Представьте: идете вы себе по улице, никого не трогаете, а тут раз — и на вас бадиком замахиваются. Что такое этот бадик?

  • Зонт

  • Костыль

  • Трость

  • Пакет

2 / 10

В Вологодской области есть слово «валявка». Его используют применимо к людям. Что оно значит?

  • Низкорослый человек

  • Лентяй

  • Писклявый

  • Беспризорник

3 / 10

— Я на прошлой неделе так окарался, — говорит человек.

Что-что он сделал?

  • Устал

  • Ошибся

  • Заболел

  • Проигрался в карты

4 / 10

А что (или кто) такое тормозок?

  • Тормоз на детском велосипеде

  • Не очень смышленый человек

  • Тормозная жидкость для авто

  • Еда с собой

5 / 10

В Омской области в ходу слово «чойс» или «чёйс», а в некоторых других регионах это называют «анаком». Что это такое?

  • Лапша быстрого приготовления

  • Растворимые бульонные кубики

  • Приправа для супа

  • Картофельное пюре

6 / 10

— Две недели подожду, и наконец будет окончаловка, — говорит человек.

Чего он ждет? Что такое эта «окончаловка»?

  • Выпуск из школы/университета

  • Зарплата

  • Отпуск

  • Премия

7 / 10

— Гаманок-то проверь! Есть ли там что?

Что надо проверить?

  • Прикроватная тумба

  • Тайник с заначкой

  • Кошелек

  • Почтовый ящик

8 / 10

А что такое «муляка», знаете?

  • Манная каша

  • Книжка-раскраска

  • Мочалка

  • Ил, грязь

9 / 10

Если окажетесь в Нижегородской области, советуем не вести себя как бешеная тарашка. Значит, нужно не…

  • Не идти, уткнувшись в телефон

  • Не торопиться

  • Не хамить

  • Не говорить громко

10 / 10

— Этот ухарец далеко пойдет! — можно услышать в Ярославской области.

Какого человека называют «ухарец»?

  • Самоуверенного

  • Хитрого

  • Умного

  • Любящего сплетни

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Юлия ЗабайловичЮлия Забайлович
Юлия Забайлович
редактор раздела «Недвижимость» на E1.RU
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Комментарии
1
Гость
14 минут
обыдление языка нормального идет
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