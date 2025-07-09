Вы что буробите? Лучше проверьте, поймете ли диалект других регионов России

Россия настолько большая страна, что даже одного словаря всем жителям, кажется, не хватает. Свои особенные словечки есть не только у отдельных республик, но и у регионов. Слова и целые фразы, популярные в одной области и абсолютно непонятные в других, называются регионализмами. Думаете, вам будет по плечу понять, что они означают? Не торопитесь с ответом. Для начала ответьте на 10 вопросов нашего теста.
Представьте: идете вы себе по улице, никого не трогаете, а тут раз — и на вас бадиком замахиваются. Что такое этот бадик?
Зонт
Костыль
Трость
Пакет
В Вологодской области есть слово «валявка». Его используют применимо к людям. Что оно значит?
Низкорослый человек
Лентяй
Писклявый
Беспризорник
— Я на прошлой неделе так окарался, — говорит человек.
Что-что он сделал?
Устал
Ошибся
Заболел
Проигрался в карты
А что (или кто) такое тормозок?
Тормоз на детском велосипеде
Не очень смышленый человек
Тормозная жидкость для авто
Еда с собой
В Омской области в ходу слово «чойс» или «чёйс», а в некоторых других регионах это называют «анаком». Что это такое?
Лапша быстрого приготовления
Растворимые бульонные кубики
Приправа для супа
Картофельное пюре
— Две недели подожду, и наконец будет окончаловка, — говорит человек.
Чего он ждет? Что такое эта «окончаловка»?
Выпуск из школы/университета
Зарплата
Отпуск
Премия
— Гаманок-то проверь! Есть ли там что?
Что надо проверить?
Прикроватная тумба
Тайник с заначкой
Кошелек
Почтовый ящик
А что такое «муляка», знаете?
Манная каша
Книжка-раскраска
Мочалка
Ил, грязь
Если окажетесь в Нижегородской области, советуем не вести себя как бешеная тарашка. Значит, нужно не…
Не идти, уткнувшись в телефон
Не торопиться
Не хамить
Не говорить громко
— Этот ухарец далеко пойдет! — можно услышать в Ярославской области.
Какого человека называют «ухарец»?
Самоуверенного
Хитрого
Умного
Любящего сплетни