Требуется 5 дней и гвозди: как филолог стала кондитером и печет на международные конкурсы то Щелкунчика, то демона, то мишек

Кондитер Мария Воробьева создает сладкие шедевры Источник: Дарья Никитченко, Мария Воробьева, Серафима Пантыкина

Вы когда-нибудь видели торт, который парит в воздухе? Конечно, это может показаться фантастикой. Но кондитеру Марии Воробьевой из Кургана по плечу и не такие задачи. Она с легкостью сможет испечь торт, который будет вращаться, а также сделать любимого героя именинника и даже создать сцену из литературного произведения. О том, как она творит сладкие шедевры, кондитер рассказала корреспонденту 45.RU.

С этой работой по сказке «Щелкунчик и мышиный король» Мария Воробьева участвовала в чемпионате мира для кондитеров-декораторов Cake Artist World 2025 Источник: Мария Воробьева

Декрет помог стать кондитером

У Марии два высших образования: она — филолог и госслужащая. До декрета трудилась корректором, а потом специалистом в отделе, курирующем вопросы инклюзивного образования, в областном департаменте образования и науки. Но рождение сына круто изменило жизнь. В перерывах между бытовыми хлопотами, уходом за ребенком и чтением книг по воспитанию Мария думала, чем же хочет заниматься дальше. В редкие свободные минуты либо рисовала, либо пекла десерты. А потом придумала, как объединить эти два увлечения.

Мария Воробьева в декрете стала печь необычные торты Источник: Дарья Никитченко / 45.RU

Такие необычные торты создает Мария Источник: Мария Воробьева

— В декрете ты уже забываешь, кто ты. Начинаешь искать себя и пересобирать заново, — вспоминает Мария.

Торт-автомобиль заказывали? Источник: Мария Воробьева

Заинтересовавшись кондитерским искусством, она стала участвовать в бесплатных марафонах и смотреть эфиры в социальных сетях, собирала рецепты.

— Переломный момент настал осенью, когда моему старшему сыну исполнился год. Я записалась на платный курс. Заплатила тогда довольно серьезную для себя сумму. Поняла: хватит собирать рецепты, нужно по ним начинать готовить, — говорит Мария.

Начинала со стандартных круглых тортов. Но в ее профиле вы не найдете десертов с ягодками-подтеками. Мария довольно быстро проскочила период обычных тортов. Научилась выравнивать изделия и сразу стала на них рисовать. Техники изучала по видеороликам.

Милота! Хорошенький мишка! Источник: Мария Воробьева

Следом Мария узнала о 3D-тортах, когда с помощью ганаша и мастики можно создать любой предмет или фигуру. Первое изделие получилось, как говорит Мария, пеньком. А вот вторым тортом кондитер гордится. Это был лежащий мишка, и он получился таким, как она и хотела, — в формате 3D. Мария испекла этот торт на двухлетие сына. Она рассказывает, что ее детям не интересны обычные круглые торты.

Ганаш (от фр. ganache) — крем из шоколада и свежих сливок, который используют как начинку для конфет и пирожных, а также для их украшения. Может быть ароматизирован пряностями, фруктами, кофе, алкоголем.

— Сыновья их почти не видели, если только на чужих днях рождениях. Но когда я что-то верчу, разукрашиваю, они точно знают, что это будет торт, — отмечает Мария.

Правда, необычно? Даже не верится, что это торт Источник: Мария Воробьева

В группе кондитера можно увидеть необычные, «парящие в воздухе» торты. Когда впервые наш корреспондент увидела фотографию висевшей тыковки, несколько минут рассматривала ее, отказываясь верить в то, что это торт. Но это оказался он самый, настоящий.

— Такие парящие торты называются антигравитационными. Для того чтобы его изготовить, нужно сначала посетить магазин строительных материалов. Ищу винты, гайки, резьбовые шпильки или гвозди. Покупаю их целые по одному метру, а потом прошу знакомого нарезать. Впрочем, сейчас я уже и пилой по металлу обзавелась, так что сама могу это делать, — объясняет кондитер.

Мария рассказывает, что изготовление любого торта она начинает за 2–3 дня до даты. Печет бисквиты и, если нужно, подготавливает начинки.

— Если торт более сложный по конструкции или декору, то делаю его заранее, за 4–5 дней. А вот с уже собранным тортом работаю не больше суток, обычно ночь перед отдачей, — говорит кондитер.

Ух, какой торт! Источник: Мария Воробьева

Как конкурсы профмастерства помогают творчески расти?

Кондитер проходила обучение в различных школах. А потом решила попробовать себя в конкурсах профессионального мастерства. Осенью 2021 года Мария участвовала в обучающем международном творческом состязании Cake International по 3D-тортам «Лаборатория мультимонстров» и сразу завоевала бронзу. Она сделала необычного фиолетового таракана на велосипеде.

С этим необычным тараканом на велосипеде Мария Воробьева завоевала бронзу на своем первом конкурсе профмастерства Источник: Мария Воробьева

— Мне нравится, что в конкурсах получаешь обратную связь от организаторов. Работу анализируют профессионалы, и ты узнаёшь ее плюсы и минусы, — говорит кондитер.

Осенью прошлого года Мария представила бюст демона на международном онлайн-конкурсе «Мир фантастической вселенной» от компании Cake Artist World. Пугающая и завораживающая работа. Отлично получились глаза. Ощущение, когда смотришь на эту работу, что демон заглядывает тебе в душу.

Это торт! Источник: Мария Воробьева

— Несколько месяцев мы обучались и перенимали у лучших кондитеров-декораторов мира опыт по созданию различных фантастических существ, а затем делали свою итоговую конкурсную работу, — вспоминает Мария.

Весной этого года она создала для чемпионата мира для кондитеров-декораторов Cake Artist World 2025 торт по мотивам сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», вдохновившись малоизвестной и необычной иллюстрацией к балетной афише.

— Тема чемпионата была «Сказки народов мира». Я не хотела брать за основу мультфильм или иллюстрации к книге. Нашла афишу и, вдохновившись ею, создала сцену из сказки, — объясняет Мария.

Сладкий гамбургер Источник: Мария Воробьева

Почему домашние кондитеры популярны?

В социальных сетях можно увидеть большое количество предложений от домашних кондитеров, которые предлагают торты различных форм, конфеты ручной работы.

— Мне кажется, к нам обращаются, когда хотят получить на праздник что-то необычное. Я делала торты в форме рыб, гамбургера, футбольного мяча, литературных персонажей, — рассказывает Мария.

Она вспоминает, что одним из первых необычных заказов был торт для поклонника модельера Карла Лагерфельда. Мария изучила фотографии кутюрье и сделала его сладкой мультяшной фигуркой. Заказчик-именинник был доволен.

Торт для поклонника Карла Лагерфельда Источник: Мария Воробьева

О себе Мария говорит, что она сладкоежка.

— Мой самый любимый торт — шоколадный медовик. Раньше он, магазинный, совсем не нравился, а вот сочетание медовика с шоколадом оказалось суперудачным, — признаётся кондитер.

Мария говорит, что создание необычных тортов для нее — та профессия, где она может развиваться творчески. Станет ли кондитерское увлечение профессиональным делом на всю жизнь? Мария пока думает над этим вопросом.