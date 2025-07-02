«Гнилые цветы у нас же не стоят». Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала об отношении к пластике

Наталия отлично выглядит и делает минимум косметологических процедур Источник: Василина Любимова / 59.RU

Наши коллеги из 59.RU встретились с актрисой, юмористкой и экс-участницей шоу Comedy Woman Наталией Медведевой в Перми. Они задали ей личные вопросы, в том числе спросили, довольна ли мама Наталии пластической операцией, которую делала пару лет назад. А также узнали, как артистка поддерживает красоту и хотела бы она в будущем тоже сделать пластику.

Пару лет назад Наталия Медведева в соцсетях рассказывала, что ее мама, которая «даже реснички не красила», решилась на пластическую операцию. В то время Наталия переживала не меньше мамы, но сейчас результатами вдохновлена.

— Она очень довольна и счастлива. И мы все рады, что она рада, — прокомментировала Наталия.

Наталия отметила, что, как и мама, возможно, будет задумываться о пластической операции в старшем возрасте. Артистка шутит: «Один раз жестко прошелся по лицу, и всё, сидишь потом только увлажняющим кремом мажешься».

— Наверное, буду задумываться после 55, после 60. Как можно загадывать, как пойдет? Вообще я за такую косметологию, которая не видна. Кто-то любит, чтобы прям видно было. Знаете: «Я сделал — смотрите все». Я — нет. Если я это сделаю, то, может, скажут, что помолодела, но никто не увидит очевидной разницы, — поделилась Наталия.

Артистка рассказала, что ей нравится естественное старение, но ее профессия обязывает постоянно следить за красотой. Нужно быть и стройным, и подтянутым.

— Наше лицо показывают на гигантской плазме. И это как картинка, на которую смотрят люди. Например, для цветов же нормально, что они гниют, но почему-то у вас гнилые цветы не стоят в вазе? Вы смотрите исключительно на только что срезанные цветы. Они красивые, они в самом соку. И у вас не будут сухие, увядшие, гнилые цветы стоять, верно? Так и артисты, — говорит Наталия Медведева. — Люди смотрят на картинку. <…> Как ни крути, хочется смотреть на красивых людей, красивые лица, красивые фигуры, красивую кожу, красивые волосы, красивую одежду. Одежда тоже ветшает, протирается до дыр, но мы всё равно надеваем, чтобы было красиво. Почему люди тогда удивляются, что артисты что-то делают с собой?

Наталия пояснила, что иногда хочется расслабиться, но артисты не могут позволить себе такую роскошь.

— У нас профессия такая — быть красивым и очень долго. Кто-то выбирает [естественное старение], но его начинают меньше снимать, меньше фотографировать. Визуально этот человек не будет привлекать нужную аудиторию и ее нужное количество. Мы всегда должны следить за своей красотой. Это и классно, и тяжело, и не классно, с другой стороны, — поделилась с 59.RU Наталия Медведева. — Ты всё время паришься о том, какая у тебя кожа, какой у тебя вес, какая у тебя фигура. Ты, может, хотел бы забить — твоим детям и твоему мужу пофигу, для них ты всегда красивая <…> хоть поправившаяся, хоть похудевшая. Но для экрана, который прибавляет плюс девять килограммов, ты должен быть худее, чем ты есть .

Артистка рассказала, что уже пользуется услугами косметологов, но в минимальных количествах.