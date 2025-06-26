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Развлечения Дошел до финала: ведущий из Ярославской области снялся в «Поле Чудес»

Дошел до финала: ведущий из Ярославской области снялся в «Поле Чудес»

Александр Панкрашов блеснул на популярном шоу на ТВ

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6 комментариев
Житель Ярославской области снялся в «Поле Чудес» | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comЖитель Ярославской области снялся в «Поле Чудес» | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

Житель Ярославской области снялся в «Поле Чудес»

Источник:

Александр Панкрашов / Vk.com

Житель Пошехонья Ярославской области снялся в программе «Поле Чудес» (6+) на Первом канале. Выпуск с Александром Панкрашовым вышел в эфир 20 июня 2025 года.

«Сердечно благодарю всех, кто болел за меня и переживал! Задача, которую мы ставили перед собой, превзошла все ожидания. Выход в финал стал настоящей победой, словно сон наяву! Но, как говорится, одна буква порой решает всё — такова она, игра случая: „Поле чудес“», — написал у себя в соцсетях Александр.

<p>Алексанлр Панкрашов</p><p>Алексанлр Панкрашов</p>

Впрочем, главное — участие, а не победа.

Алексанлр Панкрашов

житель Пошехонья, который снялся в «Поле Чудес»

Александр Панкрашов — профессиональный шоумен и музыкант. В свободное время он также выступает на праздниках в качестве ведущего. Как и принято на программе, ярославец выступил с творческим номером, где спел песню про Пошехонье в авторской аранжировке. Правда, в итоговый монтаж выступление не вошло.

Зато гостинцы из Ярославской области показали на всю страну.

Стол с барабаном ломился от угощений | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comСтол с барабаном ломился от угощений | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com
В качестве угощений Александр подарил Якубовичу мед, чай и конфеты из Пошехонья | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comВ качестве угощений Александр подарил Якубовичу мед, чай и конфеты из Пошехонья | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com
Ярославец также подарил звездному ведущему рыбу из Пошехонья | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comЯрославец также подарил звездному ведущему рыбу из Пошехонья | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com
+1
Так выглядит закулисье | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comТак выглядит закулисье | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

«Леонид Аркадьевич лично от вас в восторге. Он сказал: „Какой хороший и харизматичный молодой человек“», — написала продюсер «Поле Чудес» Александру после съемок.

Смотрите «Поле Чудес»?

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
1 час
Не зря прожил жизнь 🫤
Гость
36 минут
Молодец Саня ! Так , держать и дальше !Не подвёл Пошехонье . Удачи и процветания тебе !!!!
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