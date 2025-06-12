Красивые открытки на День России: 15 картинок, которыми приятно поделиться с близкими

День России в 2025 году праздник всё еще молодой. Появившийся в начале 90-х, он постепенно обрастает своими традициями, но мы склонны считать, что главное не пройти в этот день с парадом по всему городу, а пронести любовь к родине в своем сердце на протяжении всей жизни. Ну а праздник День России сам по себе дело хорошее. Тем более что с первых лет своего появления считается красным днем календаря, а значит, выходным. Кстати, если вы всё еще пытаетесь вспомнить, как отдыхаем на День России в 2025 году, напоминаем: гулять будем с четверга по воскресенье, то есть с 12 по 15 мая. Но уходя в загул, не забудьте поздравить близких — мы на этот случай даже 15 красивых открыток с Днем России подготовили.