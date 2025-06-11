Концерт группы «Город 312», фестивали селедки и окрошки: афиша на выходные в Ярославской области

Длинные праздничные выходные 12–15 июня в Ярославской области будут насыщены различными событиями и развлечениями. Публикуем афишу самых ярких мероприятий, которые запланированы на эти дни.
- День России в Ярославле
- Фестиваль селедки
- Фестиваль «Страна Ямщика»
- Праздник окрошки
- «Космический пикник» в музее «Космос»
- Фестиваль «Поворот на Горе-Грязь»
- Джип-фестиваль «МедвеЖесть»
- Патриотический концерт
- Фестиваль электронной музыки
День России в Ярославле
Главной площадкой праздника станет Даманский остров. Там запланирована концертная и игровая программа (0+). Праздник пройдет с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный.
Также мероприятия на своих площадках подготовили городские библиотеки, дома и дворцы культуры, а также зоопарк.
Фестиваль селедки
12 июня в Переславле-Залесском пройдет гастрономический фестиваль селедки «Царский посол» (0+). Он посвящен историческому прошлому переславской ряпушки, которая изображена на официальном гербе города.
Гостей праздника ждут мастер-классы, интерактивные развлечения, концерты, активности для детей, ярмарка с сувенирами и, конечно же, разнообразные угощения из селедки. Площадкой станет комплекс «Fisch Herberg — Сельдь Царский Посол».
Начало — в 12 часов, вход свободный.
Фестиваль «Страна Ямщика»
В Гаврилов-Яме 12 июня пройдет XV юбилейный фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика» (6+). Главной площадкой станет городского парк Гаврилов-Яма. В программе выставка классических автомобилей, концерты, развлекательные и интерактивные программы, мастер-классы.
Праздник окрошки
14 июня в селе Середа Даниловского района пройдет праздник «Крошиха» (0+). В программе — ярмарка, выступления народных, фольклорных коллективов, дегустация окрошки от местных хозяек и хороводы у костра.
«Космический пикник» в музее «Космос»
В воскресенье, 15 июня, в музее «Космос» в селе Никульском Тутаевского района, на родине первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, пройдет праздник «Космический пикник: орбита героев» (6+).
В программе — концерты, различные мастер-классы, бесплатные экскурсии по музею. Гости праздника смогут управлять роботами и квадрокоптерами на симуляторах мобильного кванториума, посмотреть детские научно-популярные фильмы в мобильном планетарии и познакомиться с увлечениями наших космонавтов. Также можно будет продегустировать космическую еду в тюбиках: от русского борща до техасского бургера.
Начало праздника — в 13.00. Вход бесплатный.
Фестиваль «Поворот на Горе-Грязь»
В Гаврилов-Ямском районе с 12 по 14 июня пройдет рок-фестиваль «Поворот на Горе-Грязь» (6+). Событие состоится на территории санатория «Сосновый бор» (Великосельское сельское поселение, за деревней Поляна). 13 июня здесь пройдет концерт группы «Город 312».
Кроме музыкальной программы посетителям фестиваля обещают гастрономический праздник — шашлыки, пиццу, бургеры, свежие смузи и лимонады от шеф-повара Александра Сахарова.
Мероприятие платное. Цена билета на один день — 1500 рублей, на три дня — 3500 рублей.
Программа фестиваля «Поворот на Горе-Грязь»
12 июня
10:00 — 12:00 — конкурс детского рисунка на асфальте;
13:30 — акция веселых плакатов;
14:00 — 19:00 — массовые интерактивные мероприятия, интерактивная площадка «Музея грязи»;
16:00 — 17:00 — конкурс новых исполнителей;
16:00 — 17:00 — торжественное открытие фестиваля, выступление эстрадного оркестра под управлением Евгения Павлушова и театрально- музыкальное выступление студентов колледжа культуры;
14:00 — 18:00 — гастрономический ряд (фудкорт), ремесленная выставка-ярмарка; мастер-классы (рисование на спилах, создание уникальных индивидуальных браслетов, изготовление и декорирование птичек- сумочек в технике мокрого валяния, искусство объемной аппликации, пуантилизм и многое другое); аквагрим, детский городок, интерактивные семейные развлечения и активности: конкурсы, викторины от профессиональных аниматоров, раздача сладкой ваты, розыгрыш подарков;
17:00 — 23:00 — выступление музыкальных групп и исполнителей: «Навстречу Горизонту», Михаил Албулов, «Ночной Приют», Елизавета Басова, «Пистолеты», Марина Гржибовская, «4А&Полковник», Татьяна Захарченко, «Синдром Отмены», Алексей Шумихин;
21:40 — хедлайнер дня — группа «Кинохроника»;
23:00 — праздничный фейерверк.
13 июня
10:30 — 12:30 — экскурсия в деревню «Горе-Грязь» (по предварительной записи, платно);
11:00 — 12:30 — мастер-классы для взрослых и детей;
14:00 — 19:00 — уличные интерактивные мероприятия: конкурсы, викторины от профессиональных аниматоров, семейный квест «Повернем на Горе-Грязь», музыкальный и танцевальный мастер-классы, народные заигрыши и хороводные игры, мастер-классы (рисование, плетение, валяние и другое), настольные игры, ремесленная ярмарка, работа тематических фотозон, розыгрыш подарков по билетам на фестиваль, гастрономический ряд (фудкорт), шоу мыльных пузырей, раздача сладкой ваты;
17:00 — 23:00 — выступление музыкальных групп и исполнителей: «Сильно Синий», Роман Фадеев, «Апейрон», VOTA, «#ХардБарды», Наталья Таранова, «Восьмая Сфера», Марина Гржибовская, «ПриЛичные Люди», Михаил Албулов;
21:40 — концерт группы «Город 312»;
23:00 — праздничный фейерверк.
14 июня
10:30 — 12:30 — экскурсии в деревню «Горе-Грязь» (по предварительной записи, платно);
11:00 — 12:30 — мастер-классы в клубе для взрослых и детей;
14:00 — 19:00 — уличные интерактивные мероприятия: конкурсы, викторины от профессиональных аниматоров, народные заигрыши и хороводные игр, игры с персонажами любимых сказок и мультфильмов, прикладные мастер-классы (рисование, плетение, валяние и другое), настольные игры, ремесленная ярмарка, работа тематических фотозон, аквагрим, детский городок, розыгрыш подарков по билетам на фестиваль;
16:00 — гастрономический ряд (фудкорт);
17:00 — 23:00 — выступление музыкальных групп: Deti Deda, Роман Фадеев, «Платформа», Татьяна Захарченко, ATABASKA, Марина Гржибовская, «Слухи», RedWood, The STRAYClouds, «Братство непьющих девственников», Михаил Албулов;
21:40 — закрытие фестиваля. Хедлайнер дня — группа «Кинохроника».
Джип-фестиваль «МедвеЖесть»
Джип-фестиваль «МедвеЖесть» (0+) пройдет 13 — 14 июня на территории автокемпинга «Технохутор» в районе деревни Прохоровское Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района. Для зрителей вход бесплатный.
Программа:
13 июня
8:00 — регистрация участников;
9:00 — торжественное открытие, парад участников;
10:00 — 13:00 и 14:00 — 17:00 — соревнования по джип-триалу (карьер);
11:00 — 18:00 — ориентирование;
13:00 — развлекательная программа для детей (в лагере);
19:00 — 23:00 — развлекательная программа для взрослых.
14 июня
8:00-12:00 — регистрация участников трофи-карусель;
9:00 — 12:00 — соревнования по джип-триалу;
12:30 — 15:30 — трофи-карусель (трасса соревнования);
17:00 — общее награждение.
На территории фестиваля оба дня работает кафе, выставочные стенды спонсоров.
Патриотический концерт
13 июня в Ростовском кремле пройдет концерт группы «Ещё» (6+). Организаторы обещают живой звук, мощный драйв и русский рок без границ.
В Ростовском Кремле рассказали, что группа — постоянный участник патриотических фестивалей, играли для бойцов и мирных жителей Донбасса. В их репертуаре — и философские тексты, и лирика, и дерзкие хиты с настоящим рок-н-рольным настроем.
Фестиваль электронной музыки
14 июня жителей и гостей Ростова Великого ждут на фестивале электронной музыки «Неро. Тайны древнего озера» (18+). Фестиваль пройдет на территории восстановленного Гостиного двора и объединит музыкантов из разных уголков России. Начало — в 19:00.
Мероприятие платное. Цена билетов — 2500-4500 рублей.