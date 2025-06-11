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Развлечения Концерт группы «Город 312», фестивали селедки и окрошки: афиша на выходные в Ярославской области

Концерт группы «Город 312», фестивали селедки и окрошки: афиша на выходные в Ярославской области

Куда можно съездить 12–15 июня

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2 комментария
Опубликована программа на праздничные выходные в июне в Ярославле и области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОпубликована программа на праздничные выходные в июне в Ярославле и области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Опубликована программа на праздничные выходные в июне в Ярославле и области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Длинные праздничные выходные 12–15 июня в Ярославской области будут насыщены различными событиями и развлечениями. Публикуем афишу самых ярких мероприятий, которые запланированы на эти дни.

  1. День России в Ярославле
  2. Фестиваль селедки
  3. Фестиваль «Страна Ямщика»
  4. Праздник окрошки
  5. «Космический пикник» в музее «Космос»
  6. Фестиваль «Поворот на Горе-Грязь»
  7. Джип-фестиваль «МедвеЖесть»
  8. Патриотический концерт
  9. Фестиваль электронной музыки
1

День России в Ярославле

Главной площадкой праздника станет Даманский остров. Там запланирована концертная и игровая программа (0+). Праздник пройдет с 12:00 до 20:00. Вход бесплатный.

Также мероприятия на своих площадках подготовили городские библиотеки, дома и дворцы культуры, а также зоопарк.

2

Фестиваль селедки

12 июня в Переславле-Залесском пройдет гастрономический фестиваль селедки «Царский посол» (0+). Он посвящен историческому прошлому переславской ряпушки, которая изображена на официальном гербе города.

Гостей праздника ждут мастер-классы, интерактивные развлечения, концерты, активности для детей, ярмарка с сувенирами и, конечно же, разнообразные угощения из селедки. Площадкой станет комплекс «Fisch Herberg — Сельдь Царский Посол».

Начало — в 12 часов, вход свободный.

3

Фестиваль «Страна Ямщика»

В Гаврилов-Яме 12 июня пройдет XV юбилейный фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика» (6+). Главной площадкой станет городского парк Гаврилов-Яма. В программе выставка классических автомобилей, концерты, развлекательные и интерактивные программы, мастер-классы.

Программа фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика» | Источник: Туристско&nbsp;— Информационный Центр Гаврилов-Ям / Vk.comПрограмма фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика» | Источник: Туристско&nbsp;— Информационный Центр Гаврилов-Ям / Vk.com

Программа фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика»

Источник:

Туристско — Информационный Центр Гаврилов-Ям / Vk.com

4

Праздник окрошки

14 июня в селе Середа Даниловского района пройдет праздник «Крошиха» (0+). В программе — ярмарка, выступления народных, фольклорных коллективов, дегустация окрошки от местных хозяек и хороводы у костра.

Программа фестиваля окрошки в Даниловском районе | Источник: Администрация Даниловского района / Vk.comПрограмма фестиваля окрошки в Даниловском районе | Источник: Администрация Даниловского района / Vk.com

Программа фестиваля окрошки в Даниловском районе

Источник:

Администрация Даниловского района / Vk.com

5

«Космический пикник» в музее «Космос»

В воскресенье, 15 июня, в музее «Космос» в селе Никульском Тутаевского района, на родине первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, пройдет праздник «Космический пикник: орбита героев» (6+).

В программе — концерты, различные мастер-классы, бесплатные экскурсии по музею. Гости праздника смогут управлять роботами и квадрокоптерами на симуляторах мобильного кванториума, посмотреть детские научно-популярные фильмы в мобильном планетарии и познакомиться с увлечениями наших космонавтов. Также можно будет продегустировать космическую еду в тюбиках: от русского борща до техасского бургера.

Начало праздника — в 13.00. Вход бесплатный.

Программа праздника «Космический пикник: орбита героев» в Никульском | Источник: музей «Космос»Программа праздника «Космический пикник: орбита героев» в Никульском | Источник: музей «Космос»

Программа праздника «Космический пикник: орбита героев» в Никульском

Источник:

музей «Космос»

6

Фестиваль «Поворот на Горе-Грязь»

В Гаврилов-Ямском районе с 12 по 14 июня пройдет рок-фестиваль «Поворот на Горе-Грязь» (6+). Событие состоится на территории санатория «Сосновый бор» (Великосельское сельское поселение, за деревней Поляна). 13 июня здесь пройдет концерт группы «Город 312».

Кроме музыкальной программы посетителям фестиваля обещают гастрономический праздник — шашлыки, пиццу, бургеры, свежие смузи и лимонады от шеф-повара Александра Сахарова.

Мероприятие платное. Цена билета на один день — 1500 рублей, на три дня — 3500 рублей.

Программа фестиваля «Поворот на Горе-Грязь»

12 июня

  • 10:00 — 12:00 — конкурс детского рисунка на асфальте;

  • 13:30 — акция веселых плакатов;

  • 14:00 — 19:00 — массовые интерактивные мероприятия, интерактивная площадка «Музея грязи»;

  • 16:00 — 17:00 — конкурс новых исполнителей;

  • 16:00 — 17:00 — торжественное открытие фестиваля, выступление эстрадного оркестра под управлением Евгения Павлушова и театрально- музыкальное выступление студентов колледжа культуры;

  • 14:00 — 18:00 — гастрономический ряд (фудкорт), ремесленная выставка-ярмарка; мастер-классы (рисование на спилах, создание уникальных индивидуальных браслетов, изготовление и декорирование птичек- сумочек в технике мокрого валяния, искусство объемной аппликации, пуантилизм и многое другое); аквагрим, детский городок, интерактивные семейные развлечения и активности: конкурсы, викторины от профессиональных аниматоров, раздача сладкой ваты, розыгрыш подарков;

  • 17:00 — 23:00 — выступление музыкальных групп и исполнителей: «Навстречу Горизонту», Михаил Албулов, «Ночной Приют», Елизавета Басова, «Пистолеты», Марина Гржибовская, «4А&Полковник», Татьяна Захарченко, «Синдром Отмены», Алексей Шумихин;

  • 21:40 — хедлайнер дня — группа «Кинохроника»;

  • 23:00 — праздничный фейерверк.

13 июня

  • 10:30 — 12:30 — экскурсия в деревню «Горе-Грязь» (по предварительной записи, платно);

  • 11:00 — 12:30 — мастер-классы для взрослых и детей;

  • 14:00 — 19:00 — уличные интерактивные мероприятия: конкурсы, викторины от профессиональных аниматоров, семейный квест «Повернем на Горе-Грязь», музыкальный и танцевальный мастер-классы, народные заигрыши и хороводные игры, мастер-классы (рисование, плетение, валяние и другое), настольные игры, ремесленная ярмарка, работа тематических фотозон, розыгрыш подарков по билетам на фестиваль, гастрономический ряд (фудкорт), шоу мыльных пузырей, раздача сладкой ваты;

  • 17:00 — 23:00 — выступление музыкальных групп и исполнителей: «Сильно Синий», Роман Фадеев, «Апейрон», VOTA, «#ХардБарды», Наталья Таранова, «Восьмая Сфера», Марина Гржибовская, «ПриЛичные Люди», Михаил Албулов;

  • 21:40 — концерт группы «Город 312»;

  • 23:00 — праздничный фейерверк.

14 июня

  • 10:30 — 12:30 — экскурсии в деревню «Горе-Грязь» (по предварительной записи, платно);

  • 11:00 — 12:30 — мастер-классы в клубе для взрослых и детей;

  • 14:00 — 19:00 — уличные интерактивные мероприятия: конкурсы, викторины от профессиональных аниматоров, народные заигрыши и хороводные игр, игры с персонажами любимых сказок и мультфильмов, прикладные мастер-классы (рисование, плетение, валяние и другое), настольные игры, ремесленная ярмарка, работа тематических фотозон, аквагрим, детский городок, розыгрыш подарков по билетам на фестиваль;

  • 16:00 — гастрономический ряд (фудкорт);

  • 17:00 — 23:00 — выступление музыкальных групп: Deti Deda, Роман Фадеев, «Платформа», Татьяна Захарченко, ATABASKA, Марина Гржибовская, «Слухи», RedWood, The STRAYClouds, «Братство непьющих девственников», Михаил Албулов;

  • 21:40 — закрытие фестиваля. Хедлайнер дня — группа «Кинохроника».

7

Джип-фестиваль «МедвеЖесть»

Джип-фестиваль «МедвеЖесть» (0+) пройдет 13 — 14 июня на территории автокемпинга «Технохутор» в районе деревни Прохоровское Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского района. Для зрителей вход бесплатный.

Программа:

13 июня

  • 8:00 — регистрация участников;

  • 9:00 — торжественное открытие, парад участников;

  • 10:00 — 13:00 и 14:00 — 17:00 — соревнования по джип-триалу (карьер);

  • 11:00 — 18:00 — ориентирование;

  • 13:00 — развлекательная программа для детей (в лагере);

  • 19:00 — 23:00 — развлекательная программа для взрослых.

14 июня

  • 8:00-12:00 — регистрация участников трофи-карусель;

  • 9:00 — 12:00 — соревнования по джип-триалу;

  • 12:30 — 15:30 — трофи-карусель (трасса соревнования);

  • 17:00 — общее награждение.

На территории фестиваля оба дня работает кафе, выставочные стенды спонсоров.

8

Патриотический концерт

13 июня в Ростовском кремле пройдет концерт группы «Ещё» (6+). Организаторы обещают живой звук, мощный драйв и русский рок без границ.

В Ростовском Кремле рассказали, что группа — постоянный участник патриотических фестивалей, играли для бойцов и мирных жителей Донбасса. В их репертуаре — и философские тексты, и лирика, и дерзкие хиты с настоящим рок-н-рольным настроем.

9

Фестиваль электронной музыки

14 июня жителей и гостей Ростова Великого ждут на фестивале электронной музыки «Неро. Тайны древнего озера» (18+). Фестиваль пройдет на территории восстановленного Гостиного двора и объединит музыкантов из разных уголков России. Начало — в 19:00.

Мероприятие платное. Цена билетов — 2500-4500 рублей.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
2 часа
А в Ярославле как всегда ни ку я
Гость
38 минут
вот именно
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