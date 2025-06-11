Концерт группы «Город 312», фестивали селедки и окрошки: афиша на выходные в Ярославской области

В Гаврилов-Ямском районе с 12 по 14 июня пройдет рок-фестиваль «Поворот на Горе-Грязь» (6+). Событие состоится на территории санатория «Сосновый бор» (Великосельское сельское поселение, за деревней Поляна). 13 июня здесь пройдет концерт группы «Город 312».

Кроме музыкальной программы посетителям фестиваля обещают гастрономический праздник — шашлыки, пиццу, бургеры, свежие смузи и лимонады от шеф-повара Александра Сахарова.

Мероприятие платное. Цена билета на один день — 1500 рублей, на три дня — 3500 рублей.

Программа фестиваля «Поворот на Горе-Грязь»

12 июня

10:00 — 12:00 — конкурс детского рисунка на асфальте;

13:30 — акция веселых плакатов;

14:00 — 19:00 — массовые интерактивные мероприятия, интерактивная площадка «Музея грязи»;

16:00 — 17:00 — конкурс новых исполнителей;

16:00 — 17:00 — торжественное открытие фестиваля, выступление эстрадного оркестра под управлением Евгения Павлушова и театрально- музыкальное выступление студентов колледжа культуры;

14:00 — 18:00 — гастрономический ряд (фудкорт), ремесленная выставка-ярмарка; мастер-классы (рисование на спилах, создание уникальных индивидуальных браслетов, изготовление и декорирование птичек- сумочек в технике мокрого валяния, искусство объемной аппликации, пуантилизм и многое другое); аквагрим, детский городок, интерактивные семейные развлечения и активности: конкурсы, викторины от профессиональных аниматоров, раздача сладкой ваты, розыгрыш подарков;

17:00 — 23:00 — выступление музыкальных групп и исполнителей: «Навстречу Горизонту», Михаил Албулов, «Ночной Приют», Елизавета Басова, «Пистолеты», Марина Гржибовская, «4А&Полковник», Татьяна Захарченко, «Синдром Отмены», Алексей Шумихин;

21:40 — хедлайнер дня — группа «Кинохроника»;

23:00 — праздничный фейерверк.

13 июня

10:30 — 12:30 — экскурсия в деревню «Горе-Грязь» (по предварительной записи, платно);

11:00 — 12:30 — мастер-классы для взрослых и детей;

14:00 — 19:00 — уличные интерактивные мероприятия: конкурсы, викторины от профессиональных аниматоров, семейный квест «Повернем на Горе-Грязь», музыкальный и танцевальный мастер-классы, народные заигрыши и хороводные игры, мастер-классы (рисование, плетение, валяние и другое), настольные игры, ремесленная ярмарка, работа тематических фотозон, розыгрыш подарков по билетам на фестиваль, гастрономический ряд (фудкорт), шоу мыльных пузырей, раздача сладкой ваты;

17:00 — 23:00 — выступление музыкальных групп и исполнителей: «Сильно Синий», Роман Фадеев, «Апейрон», VOTA, «#ХардБарды», Наталья Таранова, «Восьмая Сфера», Марина Гржибовская, «ПриЛичные Люди», Михаил Албулов;

21:40 — концерт группы «Город 312»;

23:00 — праздничный фейерверк.

14 июня