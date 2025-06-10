Люди всё равно купаются. Фоторепортаж с пляжей Анапы, где запрещено отдыхать

В Анапе в этом году курортный сезон не состоялся из-за разлива мазута на Черном море. Пляжи курорта закрыты, полицейские просят туристов покинуть территорию. Однако люди не боятся и продолжают приезжать: они купаются в море и загорают на теперь уже узкой береговой линии, разделенной песчаными валами, обтянутыми зеленой сетью. Такие «горки» собирают мазут во время штормов, чтобы его не выбрасывало по всему берегу.
До этого 93.RU рассказывал об отдыхе в Анапе летом 2025 года: много ли там туристов, какое состояние пляжей и действительно ли этот сезон провален, а курорт превратился в «зону отчуждения». Фотограф 93.RU Дарья Паращенко сделала кадры того, как выглядит Анапа в начале июня этого года.