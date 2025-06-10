Люди всё равно купаются. Фоторепортаж с пляжей Анапы, где запрещено отдыхать

В Анапе в этом году курортный сезон не состоялся из-за разлива мазута на Черном море. Пляжи курорта закрыты, полицейские просят туристов покинуть территорию. Однако люди не боятся и продолжают приезжать: они купаются в море и загорают на теперь уже узкой береговой линии, разделенной песчаными валами, обтянутыми зеленой сетью. Такие «горки» собирают мазут во время штормов, чтобы его не выбрасывало по всему берегу.