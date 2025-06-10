НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

зап.

 752мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,15
EUR 90,37
Выпал град
Гид по отдыху в России
Где оставить питомца во время отпуска
Как сэкономить на ремонте
Могут отобрать квартиру
Путеводитель по ресторанам Ярославля
Суперяхта в Ярославле
Погибла 11-летняя девочка
Что с третьим мостом
Погиб ярославский хоккеист
Развлечения Фоторепортаж Люди всё равно купаются. Фоторепортаж с пляжей Анапы, где запрещено отдыхать

Люди всё равно купаются. Фоторепортаж с пляжей Анапы, где запрещено отдыхать

В песке и море есть мазут, но туристы продолжают приезжать

551
2 комментария
Возле главной достопримечательности Анапы остались мешки и сетка | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВозле главной достопримечательности Анапы остались мешки и сетка | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Возле главной достопримечательности Анапы остались мешки и сетка

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

В Анапе в этом году курортный сезон не состоялся из-за разлива мазута на Черном море. Пляжи курорта закрыты, полицейские просят туристов покинуть территорию. Однако люди не боятся и продолжают приезжать: они купаются в море и загорают на теперь уже узкой береговой линии, разделенной песчаными валами, обтянутыми зеленой сетью. Такие «горки» собирают мазут во время штормов, чтобы его не выбрасывало по всему берегу.

До этого 93.RU рассказывал об отдыхе в Анапе летом 2025 года: много ли там туристов, какое состояние пляжей и действительно ли этот сезон провален, а курорт превратился в «зону отчуждения». Фотограф 93.RU Дарья Паращенко сделала кадры того, как выглядит Анапа в начале июня этого года.

Водолазы вытаскивают мазут из моря | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВодолазы вытаскивают мазут из моря | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Водолазы вытаскивают мазут из моря

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU
Туристов не пугают черные мешки | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТуристов не пугают черные мешки | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Туристов не пугают черные мешки

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU
На многих пляжах установили запрещающие таблички | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНа многих пляжах установили запрещающие таблички | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
А еще на пляжах подняли красные флаги | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUА еще на пляжах подняли красные флаги | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Так выглядит стоянка спасателей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТак выглядит стоянка спасателей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
По берегу продолжает ездить спецтехника | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПо берегу продолжает ездить спецтехника | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Вдоль всего берега сделали песчаные валы с сеткой для сбора мазута | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВдоль всего берега сделали песчаные валы с сеткой для сбора мазута | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
А еще на берегу очень грязно&nbsp;— валяется даже одежда | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUА еще на берегу очень грязно&nbsp;— валяется даже одежда | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
+4
Вся экипировка водолазов в мазуте | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВся экипировка водолазов в мазуте | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Так спасатели сушат вещи | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТак спасатели сушат вещи | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Речка Можепсин сейчас не впадает в море | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUРечка Можепсин сейчас не впадает в море | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
На пляже можно найти и маски | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНа пляже можно найти и маски | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Зато насыпи удобно использовать для отдыха | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЗато насыпи удобно использовать для отдыха | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Зато насыпи удобно использовать для отдыха

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU
Такие мешки вытаскивают со дна | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТакие мешки вытаскивают со дна | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Такие мешки вытаскивают со дна

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU
Черные мешки выглядят жутко | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUЧерные мешки выглядят жутко | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Спасатели приезжают в Анапу со всей страны вахтами по 10 дней | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUСпасатели приезжают в Анапу со всей страны вахтами по 10 дней | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Многие кафе и магазины в этом сезоне не открылись | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUМногие кафе и магазины в этом сезоне не открылись | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Так выглядят вещи спасателей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТак выглядят вещи спасателей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
На Центральном пляже больше людей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНа Центральном пляже больше людей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Туристов не пугают даже сетчатые ограждения | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТуристов не пугают даже сетчатые ограждения | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
+4
На берегу во многих местах стоят запрещающие таблички | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНа берегу во многих местах стоят запрещающие таблички | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Проход по пирсу тоже запрещен | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUПроход по пирсу тоже запрещен | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
В этом году не открылись даже некоторые отели | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUВ этом году не открылись даже некоторые отели | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
Но люди продолжают купаться в Черном море | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНо люди продолжают купаться в Черном море | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU
А вот на галечных пляжах Анапы ситуация лучше, там очень много людей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUА вот на галечных пляжах Анапы ситуация лучше, там очень много людей | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

А вот на галечных пляжах Анапы ситуация лучше, там очень много людей

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU
На камнях мазута меньше, поэтому многие отдыхающие выбирают эти пляжи | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUНа камнях мазута меньше, поэтому многие отдыхающие выбирают эти пляжи | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

На камнях мазута меньше, поэтому многие отдыхающие выбирают эти пляжи

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU
ПО ТЕМЕ
Валерия ДульскаяВалерия Дульская
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Дарья ПаращенкоДарья Паращенко
Дарья Паращенко
Фотограф
Анапа Отдых в Анапе Что происходит в Анапе Черное море Разлив мазута
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Нашего человека ничто не остановит
Гость
6 минут
"На мосту стоят два человека и спорят: -Я могу с помощью одной фразы заставить сброситься с этого моста человека любой национальности. -Вон идет англичанин - попробуй. -Сэр, я вчера видел одного джентльмена в Лондоне без цилиндра на голове. Англичанин со словами "О, Боже, как низко пала старая добрая Англия" бросается вниз. -Вон идет француз. -Мсье, я вчера видел одного господина в Париже, который не подал руки женщине при выходе из автобуса. Француз со словами "О, Боже, как низко пала Франция" прыгает вниз. -А, вон русский идет. Его-то ты ни за что не заставишь. -Да. Трудный случай... Товарищ, тут прыгать с моста нельзя!"
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление