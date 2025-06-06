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Развлечения «Сыпались предложения выйти замуж»: ярославна раскрыла нюансы отдыха в Абхазии. Видео

«Сыпались предложения выйти замуж»: ярославна раскрыла нюансы отдыха в Абхазии. Видео

Что насторожило туристку во время отпуска в республике

282
3 комментария

Туристка честно рассказала об отдыхе в Абхазии

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Жительница Ярославля Кристина назвала нюансы автобусного путешествия в Абхазию. Девушка призналась, что изначально остерегалась поездки в республику. Всему виной истории о навязчивых мужчинах, которые проявляют повышенное внимание к туристкам.

«Если честно, я боялась ехать в Абхазию. Скажем так, у меня были определенные стереотипы о местных, поэтому к выбору турагента отнеслась ответственно. Мы с подругой прочитали все отзывы, которые были в интернете, много раз звонили и обговаривали все вопросы с организатором тура», — поделилась в разговоре с 76.RU Кристина.

Туристка с подругой были в отпуске весной 2025 года. Тогда они поехали в Сочи и решили на один день заглянуть в Абхазию автобусным туром.

«В каждой локации с достопримечательностями гид давал немного времени на самостоятельное исследование местности, прогулку. Стоило нам с подругой отойти на несколько метров от экскурсионной группы, как тут же нам сыпались предложения познакомиться и даже выйти замуж. Даже если это было в формате шутки, меня подобное настораживало. После парочки подобных инцидентов мы предпочитали ходить только в сопровождении гида», — поделилась Кристина.

Подробнее об изнанке путешествия по республике, ценах, плюсах и минусах отдыха в Абхазии смотрите в видеосюжете выше.

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Комментарии
3
Гость
31 минута
потом продадут в сауну
Гость
32 минуты
замуж на одну ночь?
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