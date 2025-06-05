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Развлечения Обзор Игрок 456-й умрет? Что известно о 3-м сезоне «Игры в кальмара»

Игрок 456-й умрет? Что известно о 3-м сезоне «Игры в кальмара»

Он выйдет на экраны уже в июне

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4 комментария
Судя по первым кадрам праздничного ужина с Сон Ги-хуном во фраке, главный герой войдет в тройку финалистов | Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 годСудя по первым кадрам праздничного ужина с Сон Ги-хуном во фраке, главный герой войдет в тройку финалистов | Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

Судя по первым кадрам праздничного ужина с Сон Ги-хуном во фраке, главный герой войдет в тройку финалистов

Источник:

кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

Не успел трейлер третьего сезона «Игры в кальмара» появиться в Сети, как за 12 часов набрал семь миллионов просмотров. Фанаты активно ищут подсказки и строят предположения о финале самой популярной дорамы от Netflix. Создатели обещают оправдать ожидания и завершить историю эффектно, поразив зрителей новыми играми и тайнами из прошлого Фронтмена. Судя по первым кадрам, за судьбу игрока 456 тоже придется изрядно попереживать.

Чем закончился 2-й сезон «Игры в кальмара»

Кто решил смотреть 2-й сезон «Игры в кальмара», наверняка помнит, что в нем Сон Ги-хун вновь участвует в игре, стремясь изнутри узнать ее создателей и разрушить их планы. Он пытается словами убедить 455 корейцев, которые оказались на острове вместе с ним, что человеческие жизни дороже любых денег. Однако он не подозревает, что ведущий, которого он ищет, уже рядом под номером 001. Этот человек, который помогает ему пройти испытания и поддерживает его желание остановить игру, на самом деле постепенно подрывает его веру в людей и заставляет делать самые необдуманные шаги.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 годИсточник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

В конце сезона Сон Ги-хун объединяется с другими игроками, чтобы восстать против системы. Но их жестоко подавляют, и в отместку Фронтмен убивает лучшего друга Сон Ги-хуна прямо у него на глазах.

Чего ждать от 3-го сезона «Игры в кальмара»

Третий сезон начнется с того же момента, где остановился второй. Восстание не пройдет бесследно для Сон Ги-хуна: кроме мук совести организаторы игр или сами участники подготовят для него наказание, на это указывают кадры, где участник прикован наручниками к кровати в общей комнате.

Источник:

Netflix / Youtube.com

— В третьем сезоне чувство огромной вины давит на него тяжелым грузом. Как и факт неудачи. Как Сон Ги-хун собирается выполнить свою миссию? — сохраняет интригу создатель сериала Хван Дон-хёк.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 годИсточник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

В трейлере показали как минимум две новые игры. В первой снова появится гигантская кукла Ёнхи. К ней присоединится кукла-мальчик, и вместе они будут держать непрерывно движущуюся скакалку. Игрокам нужно дойти до финала, не задев скакалку, иначе они упадут в яму.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 годИсточник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

Также, судя по трейлеру, создатели не отпустят тему противостояния тех, кто хочет уйти с острова, и тех, кто голосует, чтобы остаться и бороться за денежный приз. Только теперь споры в общей комнате и голосование перейдут в прямой конфликт в одной из игр, где игроков разделят на две команды и стравят друг с другом. Именно с этого момента в Сети появились самые драматичные кадры с второстепенными участниками: мамой и сыном, обанкротившимся блогером и его беременной девушкой. Судя по разному цвету жилетов, их ждет непростой выбор.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 годИсточник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

Исполнитель главной роли Ли Джон-джэ особенно сильно волнуется за реакцию зрителей на финал.

— Я доволен тем, как всё закончилось, но я знаю, что у каждого из фанатов есть свои ожидания, так что мне действительно интересно, как они отреагируют на это. И я очень нервничаю в ожидании ответа, — поделился актер.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 годИсточник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

Судя по всему, переживать актеру есть за что. Фанаты вовсю строят теории и приходят к мысли, что в конце 456-й участник не выживет. В трейлере слышен детский плач, что намекает на возможную жертву Сон Ги-хуна ради спасения ребенка участницы 222.

Когда выйдет 3-й сезон «Игры в кальмара»

Смотреть 3-й сезон «Игры в кальмара» мы начнем с 27 июня 2025 года. Именно тогда Netflix обещает запустить финал сериала. С выходом серий традиционно тянуть не будут, так что посмотреть 3-й сезон «Игры в кальмара» можно будет в день премьеры. Единственное, что огорчает, — это количество серий. Во втором сезоне их было семь, что на две меньше, чем в первом. Теперь их будет всего шесть.

Ждать ли 4-й сезон «Игры в кальмара»

Создатели не собираются ограничивать масштабную вселенную, которая вывела дорамы на новый уровень. Режиссер подтвердил, что третий сезон станет последним. Однако уже сейчас они обсуждают возможность создания спин-оффа с полюбившимися персонажами.

Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 годИсточник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год
Источник:

кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон-хёк, Netflix, 2025 год

— Если я сниму спин-офф, это будет история о событиях между первым и вторым сезонами. Между ними был трехлетний скачок во времени. Поэтому я хочу показать, что они делали в то время, — поделился в одном из интервью Хван Дон-хёк.

Netflix также готовится к расширению франшизы и планирует выпустить англоязычный спин-офф «Игры в кальмара» абсолютно с новыми героями и их личными историями.

Ждете финал сериала?

Конечно, одна из лучших дорам
Финал посмотрю, но спин-оффы и другие сериалы по вселенной смотреть не буду
Уже и забыл о нем давно, но, когда выйдет, посмотрю
Разочаровался во втором сезоне и не буду смотреть продолжение
Не смотрю такое
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Игра в кальмара Дорамы Сериал Премьера Телевидение Отдых Netflix
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Комментарии
4
Инженер1
3 минуты
первый сезон посмотрел. Капитализьма! Второй не стал.
Гость
1 час
у нас своя игра в кальмара и масштаб тоже наш
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