Влюбилась в женатого: как сложилась судьба участницы шоу «Беременна в 16» — видео

Источник: Городские медиа

Одной из самых обсуждаемых серий шоу «Беременна в 16» 16+ стала серия с жительницей Барнаула Женей Тарасовой. В свои 16 она забеременела от женатого 26-тилетнего мужчины. Подростковая влюбленность оказалась крепкой: Максим и Женя были вместе 6 лет, но все же разошлись. Сейчас героине шоу 22 года, она строит бизнес и занимается вокалом. О том, как сложилась ее судьба — смотрите в видео чуть выше.

Весной 2020 года в шоу рассказали историю 16-летней Жени, которая мечтала поступить в МВД, но забеременела от 26-летнего Максима — женатого мужчины с ребёнком. Он ухаживал за ней, дарил подарки, но девушка уже тогда знала, что он женат.

«Если бы не я, была бы другая», — рассуждает Женя в программе.

Источник: Евгения Тарасова











Спустя время Женя забеременела и бросила школу. Тогда стало понятно, что деньги Максиму давала мама, в новоиспеченной семье начались ссоры, но несмотря на все трудности к концу выпуска они все же остались вместе, а Женя родила дочку Валерию.