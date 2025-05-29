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Развлечения Влюбилась в женатого: как сложилась судьба участницы шоу «Беременна в 16» — видео

Влюбилась в женатого: как сложилась судьба участницы шоу «Беременна в 16» — видео

Она ни о чем не жалеет

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Источник:

Городские медиа

Одной из самых обсуждаемых серий шоу «Беременна в 16» 16+ стала серия с жительницей Барнаула Женей Тарасовой. В свои 16 она забеременела от женатого 26-тилетнего мужчины. Подростковая влюбленность оказалась крепкой: Максим и Женя были вместе 6 лет, но все же разошлись. Сейчас героине шоу 22 года, она строит бизнес и занимается вокалом. О том, как сложилась ее судьба — смотрите в видео чуть выше.

Весной 2020 года в шоу рассказали историю 16-летней Жени, которая мечтала поступить в МВД, но забеременела от 26-летнего Максима — женатого мужчины с ребёнком. Он ухаживал за ней, дарил подарки, но девушка уже тогда знала, что он женат.

«Если бы не я, была бы другая», — рассуждает Женя в программе.

Влюбилась в женатого: как сложилась судьба участницы шоу «Беременна в 16» — видео | Источник: Евгения ТарасоваВлюбилась в женатого: как сложилась судьба участницы шоу «Беременна в 16» — видео | Источник: Евгения Тарасова
Источник:

Евгения Тарасова

Спустя время Женя забеременела и бросила школу. Тогда стало понятно, что деньги Максиму давала мама, в новоиспеченной семье начались ссоры, но несмотря на все трудности к концу выпуска они все же остались вместе, а Женя родила дочку Валерию.

После выхода выпуска Женя быстро стала популярной, начала продвигать себя в соцсетях, но столкнулась с жестким хейтом — ее обвиняли за то, что она разрушила семью, за ее юный возраст, выбор мужчины и поведение. Но даже несмотря на этот непростой опыт она не пожалела, что пошла на шоу.

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