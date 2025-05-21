НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

южн.

 756мм 55%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,71
EUR 90,52
Изменят облик стадиона
Новая скульптура в центре
Телекуб на площади
Когда заменят трамвайные пути
Отдали участок под застройку
Зарплаты ректоров вузов
Программа Дня города
Развлечения Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов

Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов

До красивых мест добраться легче, чем вам кажется

2 512
1 комментарий
На реке много стоянок и родников. Но лучшее время для похода… сложно угадать | Источник: предоставлено Евгением РубеНа реке много стоянок и родников. Но лучшее время для похода… сложно угадать | Источник: предоставлено Евгением Рубе

На реке много стоянок и родников. Но лучшее время для похода… сложно угадать

Источник:

предоставлено Евгением Рубе

Колумнист портала 72.RU Евгений Рубе часто пишет о своих путешествиях по России. Он уже рассказывал про поездку на Байкал — вот здесь много невероятных фото. Еще раньше на байдарке он покорил «дикую» реку в Башкирии. Личный опыт, который обошелся ему в 13 тысяч рублей, читайте тут. А сегодня Евгений расскажет про реку Чусовую, на которой можно отлично провести короткие выходные. Далее — от первого лица.

Я бывал на ней несколько раз, и этой весной занесло снова. Буквально на пару дней подгадал погоду, чтобы пройти самый живописный участок реки под солнышком. Вообще существует — советский еще — всесоюзный туристический маршрут номер 58 по Чусовой, протяженностью 350 км, практически от Екатеринбурга почти до Перми. Но самым лакомым по красоте, несомненно, считается отрезок между деревнями Усть-Утка и Кын длиной 70 км.

С погодой Евгению повезло: было солнечно и тепло | Источник: предоставлено Евгением РубеС погодой Евгению повезло: было солнечно и тепло | Источник: предоставлено Евгением Рубе

С погодой Евгению повезло: было солнечно и тепло

Источник:

предоставлено Евгением Рубе

Оба села достижимы общественным транспортом из Нижнего Тагила и Екатеринбурга: до Усть-Утки ходит автобус, от Кына есть электричка. Также можно добраться машиной и уложить ваше путешествие в три-четыре дня. На машине можно даже за два дня успеть пройти небольшой, но очень красивый участок длиной всего 15 км — от деревни Харенки до деревни Ёква. В любом случае вариантов логистики целый набор.

Чусовая — это не только и не столько скалы, пещеры и виды, это еще и густая, живая и яркая история Урала. 200 лет по реке сплавляли железо со всех уральских заводов на здоровенных деревянных баржах — барках. «Железные караваны» называлось это действо. Трудная и опасная работа сплавщиков стоила многим жизни: в те времена Чусовая была очень грозной и мощной рекой.

Самым лакомым по красоте, несомненно, считается отрезок между деревнями Усть-Утка и Кын длиной 70&nbsp;км | Источник: предоставлено Евгением РубеСамым лакомым по красоте, несомненно, считается отрезок между деревнями Усть-Утка и Кын длиной 70&nbsp;км | Источник: предоставлено Евгением Рубе

Самым лакомым по красоте, несомненно, считается отрезок между деревнями Усть-Утка и Кын длиной 70 км

Источник:

предоставлено Евгением Рубе

Да и в целом судьба таких людей, как атаман Ермак и Строгановы, Демидовы и Мамин-Сибиряк, переплелась с историей этой древней реки…

И таких водопадов там миллион

Источник:

предоставлено Евгением Рубе

На участке от Харёнок до Кына можно увидеть все самые топовые локации Чусовой: камни Омутной, Олений, Дыроватый, Дужной, Великан, несколько живописных скальных арок. А еще можно подняться в пещеру Туристов и, конечно же, прикоснуться к знаменитому Демидовскому каменному кресту с надписью, который стоит на своем постаменте с 1779 года, — поистине уникальный исторический артефакт.

Источник: предоставлено Евгением РубеИсточник: предоставлено Евгением Рубе
Источник:

предоставлено Евгением Рубе

На реке много стоянок и родников. Лучшее время для похода… сложно угадать. На майские хорошее течение, но клещи и возможен снег: всё-таки это горы. Идеально, наверное, в конце мая: как раз можно успеть до массового вылета комара. Либо после 20-х чисел июля, но тогда воды в реке меньше и течение слабее. Но есть и плюсы: вас не сожрут насекомые.

Источник: предоставлено Евгением РубеИсточник: предоставлено Евгением Рубе
Источник:

предоставлено Евгением Рубе

Можно предпринять путешествие самостоятельно на практически любой лодке, в том числе и с мотором (до начала июня). Можно воспользоваться предложением многочисленных турфирм Тюмени, Екатеринбурга или Перми, которые проводят организованные туры по реке.

Красоты Чусовой | Источник: предоставлено Евгением РубеКрасоты Чусовой | Источник: предоставлено Евгением Рубе
Источник: предоставлено Евгением РубеИсточник: предоставлено Евгением Рубе
Источник: предоставлено Евгением РубеИсточник: предоставлено Евгением Рубе

А вот здесь можно окунуться в прекрасную историю про путешествие в Узбекистан.

Источник: предоставлено Евгением РубеИсточник: предоставлено Евгением Рубе
Источник:

предоставлено Евгением Рубе

А вы сплавлялись по рекам Урала?

Да
Нет
Евгений РубеЕвгений Рубе
Евгений Рубе
Автор мнения
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Река Чусовая Сплав по реке Путешествие
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
22 мая, 08:12
Кому то и в лесу хорошо. Но в большинстве люди существа социальные. Любят находится в цивилизации.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Пять древних городов за неделю. Турист проехал на авто старую Европу — его история
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление