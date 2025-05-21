Уральская красавица Чусовая. Как провести пару дней среди скал, пещер и водопадов

На реке много стоянок и родников. Но лучшее время для похода… сложно угадать Источник: предоставлено Евгением Рубе

Колумнист портала 72.RU Евгений Рубе часто пишет о своих путешествиях по России. Он уже рассказывал про поездку на Байкал — вот здесь много невероятных фото. Еще раньше на байдарке он покорил «дикую» реку в Башкирии. Личный опыт, который обошелся ему в 13 тысяч рублей, читайте тут. А сегодня Евгений расскажет про реку Чусовую, на которой можно отлично провести короткие выходные. Далее — от первого лица.

Я бывал на ней несколько раз, и этой весной занесло снова. Буквально на пару дней подгадал погоду, чтобы пройти самый живописный участок реки под солнышком. Вообще существует — советский еще — всесоюзный туристический маршрут номер 58 по Чусовой, протяженностью 350 км, практически от Екатеринбурга почти до Перми. Но самым лакомым по красоте, несомненно, считается отрезок между деревнями Усть-Утка и Кын длиной 70 км.

С погодой Евгению повезло: было солнечно и тепло Источник: предоставлено Евгением Рубе

Оба села достижимы общественным транспортом из Нижнего Тагила и Екатеринбурга: до Усть-Утки ходит автобус, от Кына есть электричка. Также можно добраться машиной и уложить ваше путешествие в три-четыре дня. На машине можно даже за два дня успеть пройти небольшой, но очень красивый участок длиной всего 15 км — от деревни Харенки до деревни Ёква. В любом случае вариантов логистики целый набор.

Чусовая — это не только и не столько скалы, пещеры и виды, это еще и густая, живая и яркая история Урала. 200 лет по реке сплавляли железо со всех уральских заводов на здоровенных деревянных баржах — барках. «Железные караваны» называлось это действо. Трудная и опасная работа сплавщиков стоила многим жизни: в те времена Чусовая была очень грозной и мощной рекой.

Самым лакомым по красоте, несомненно, считается отрезок между деревнями Усть-Утка и Кын длиной 70 км Источник: предоставлено Евгением Рубе











Да и в целом судьба таких людей, как атаман Ермак и Строгановы, Демидовы и Мамин-Сибиряк, переплелась с историей этой древней реки…

И таких водопадов там миллион Источник: предоставлено Евгением Рубе

На участке от Харёнок до Кына можно увидеть все самые топовые локации Чусовой: камни Омутной, Олений, Дыроватый, Дужной, Великан, несколько живописных скальных арок. А еще можно подняться в пещеру Туристов и, конечно же, прикоснуться к знаменитому Демидовскому каменному кресту с надписью, который стоит на своем постаменте с 1779 года, — поистине уникальный исторический артефакт.

Источник: предоставлено Евгением Рубе

На реке много стоянок и родников. Лучшее время для похода… сложно угадать. На майские хорошее течение, но клещи и возможен снег: всё-таки это горы. Идеально, наверное, в конце мая: как раз можно успеть до массового вылета комара. Либо после 20-х чисел июля, но тогда воды в реке меньше и течение слабее. Но есть и плюсы: вас не сожрут насекомые.

Источник: предоставлено Евгением Рубе











Можно предпринять путешествие самостоятельно на практически любой лодке, в том числе и с мотором (до начала июня). Можно воспользоваться предложением многочисленных турфирм Тюмени, Екатеринбурга или Перми, которые проводят организованные туры по реке.

А вот здесь можно окунуться в прекрасную историю про путешествие в Узбекистан.

Источник: предоставлено Евгением Рубе

А вы сплавлялись по рекам Урала? Да Нет