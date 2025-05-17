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Развлечения Тест Молод душой или пора на пенсию? Этот психологический тест покажет, сколько вам лет на самом деле

Молод душой или пора на пенсию? Этот психологический тест покажет, сколько вам лет на самом деле

Ответьте на 10 вопросов и удивитесь результату

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Паспорт и зеркало иногда могут очень сильно обманывать | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаПаспорт и зеркало иногда могут очень сильно обманывать | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Паспорт и зеркало иногда могут очень сильно обманывать

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Мы часто ощущаем себя старше или моложе своих лет. Подростки порой рассуждают как мудрые старцы, а взрослые, прожившие долгую жизнь, могут чувствовать себя Питером Пэном, легко находя общий язык с молодежью и зная все мемы. Всё это зависит от внутреннего возраста, который нередко не соответствует тому, что указано в паспорте, и может многое о нас рассказать. Готовы узнать, где именно находится стрелка вашего внутреннего хронометра?

ТЕСТПройден 38 раз
1 / 10

Что вы сделаете, если близкий человек попросит вас изменить ваши привычки?

  • Никогда не меняю свои привычки, даже ради близких людей

  • Пойду на уступки, но незначительные

  • Люблю пробовать новое, поэтому измениться для меня не составит труда

  • Ничего не обещаю, но подумаю, если будет веская причина

2 / 10

Как вы относитесь к современной музыке?

  • Постоянно отслеживаю, что сейчас в хит-парадах

  • Периодически сохраняю себе избранные песни

  • Чаще всего не понимаю, почему она вообще кому-то нравится

  • Не смотрю, не слежу, не интересуюсь: раньше было лучше

3 / 10

Какая из перечисленных целей в жизни вам ближе всего?

  • Иметь на счету большую сумму денег

  • Объехать весь мир

  • Стать лучшим родителем для своих детей

  • Научиться наслаждаться каждым днем

4 / 10

Как вы справляетесь со стрессом?

  • Нет такой проблемы, из-за которой я бы сильно переживал

  • Рассказываю о всех проблемах близким

  • Помогает психолог и медитации

  • Ухожу подальше от людей и пару часов провожу в гордом одиночестве

5 / 10

Во время отдыха на природе где вас можно встретить?

  • Конечно, у мангала, а кто, кроме меня, пожарит мясо?

  • На берегу или на полянке подальше от людей

  • У костра, когда я буду собирать народ петь песни и фотографироваться

  • В палатке или домике. Природа — лучшее место, чтобы отоспаться

6 / 10

Вам легко находить общий язык с незнакомыми людьми?

  • Я в любой компании найду ко всем подход

  • Только если это незнакомые люди в Сети, в жизни сложно

  • Если рядом будут друзья или родственники

  • Из незнакомых компаний обычно мне хочется поскорее сбежать

7 / 10

Кто ваш кумир?

  • Илон Маск, Татьяна Бакальчук и другие представители бизнеса

  • Вдохновляясь блогерами: Владом Бумагой, Бустером или Эльдаром Джараховым

  • Для меня пример те, кто сделали вклад в науку, — Саган, Кюри, Хокинг

  • Не создаю себе кумира

8 / 10

Где, по вашему мнению, лучше всего искать вторую половинку?

  • На сайтах знакомств

  • Знакомиться на улице

  • В баре или клубе

  • В компании общих знакомых

9 / 10

Начальник просит задержаться вас после работы. Как вы отреагируете?

  • Если надо, значит, останусь

  • Соглашусь, но взамен попрошу об отгуле или прибавке к зарплате

  • Ему надо — пусть и остается, а я домой

  • Меня не надо просить, я и так сижу на работе допоздна

10 / 10

Чем вы занимаетесь перед сном?

  • Смотрю кино или видео в интернете и под него и засыпаю

  • Иду на вечернюю прогулку

  • Рассказываю близким все события за день

  • Уделяю время своему хобби — читаю книгу, рисую, кроссворды разгадываю

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Возраст Психология Ребенок Подросток
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