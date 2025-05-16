За ним наблюдают миллионы! Уральский мальчик одним танцем влюбил в себя всю Россию — посмотрите на него

Юный танцор из Екатеринбурга, Дмитрий Пеле (его настоящая фамилия — Пелипейченко), просто взрывает соцсети своим обаянием! Десятилетний артист снимает короткие видео со своих выступлений и батлов, которые набирают миллионы просмотров. А в прошлом году его даже пригласили на детское шоу талантов «Лучше всех!» с Жанной Бадоевой.
Как ему удалось стать настоящей звездой и развить такую пластичность, смотрите в видео выше.
В январе 2024 года на экраны вышел выпуск программы «Лучше всех!» с участием Димы Пеле. Его отец рассказал, что редакторы шоу сами связались с мальчиком и пригласили на съёмки, хотя родители не подавали никаких заявок.
«После „Лучше всех“ я приехал в Екатеринбург, сделал себе завивку волос. Стал себя чувствовать увереннее. Больше узнавать стали. Видео стали залетать. Хотя и на съемках, несмотря на все переживания, я не был зажатый. Вышел, поучил Жанну Бадоеву локингу, поппингу, хип-хопу. Мы много смеялись, разговаривали», — поделился впечатлениями юный танцор Дима.