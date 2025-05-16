НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 753мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
Переговоры в Турции
Что за работы на площади
Массовое ДТП с Porsche
График отключения горячей воды
Новые оценки в школах
Обмеление Волги
Что с баром в центре
Когда отключат отопление
Развлечения За ним наблюдают миллионы! Уральский мальчик одним танцем влюбил в себя всю Россию — посмотрите на него

За ним наблюдают миллионы! Уральский мальчик одним танцем влюбил в себя всю Россию — посмотрите на него

И выступать пришлось в жутко неудобном электрокостюме

269
3 комментария

Дима классно двигается и радует зрителей

Источник:

Дмитрий Крисковец / E1.RU

Юный танцор из Екатеринбурга, Дмитрий Пеле (его настоящая фамилия — Пелипейченко), просто взрывает соцсети своим обаянием! Десятилетний артист снимает короткие видео со своих выступлений и батлов, которые набирают миллионы просмотров. А в прошлом году его даже пригласили на детское шоу талантов «Лучше всех!» с Жанной Бадоевой.

Как ему удалось стать настоящей звездой и развить такую пластичность, смотрите в видео выше.

В январе 2024 года на экраны вышел выпуск программы «Лучше всех!» с участием Димы Пеле. Его отец рассказал, что редакторы шоу сами связались с мальчиком и пригласили на съёмки, хотя родители не подавали никаких заявок.

«После „Лучше всех“ я приехал в Екатеринбург, сделал себе завивку волос. Стал себя чувствовать увереннее. Больше узнавать стали. Видео стали залетать. Хотя и на съемках, несмотря на все переживания, я не был зажатый. Вышел, поучил Жанну Бадоеву локингу, поппингу, хип-хопу. Мы много смеялись, разговаривали», — поделился впечатлениями юный танцор Дима.

ПО ТЕМЕ
Полина КраснопевцеваПолина Краснопевцева
Полина Краснопевцева
корреспондент
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
49 минут
Как же им всем хочется стать «особенными» из ничего.
Гость
50 минут
Налоги то не забыл заплатить?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление