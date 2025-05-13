Королева подиума или серая мышка? Как сейчас выглядит самая красивая девочка в мире — Тилан Блондо

Самый первый модельный снимок Тилан, который 20 лет назад сделал ее знаменитой Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В четыре года она ходила по подиуму в компании Жан-Поля Готье, а в шесть лет попала на обложку журнала Vogue. Тилан Блондо называли самой красивой девочкой в мире, и многие мечтали о такой же ангельской внешности и небесно-голубых глазах, которые будто гипнотизировали весь мир моды. Сейчас французской модели 24 года, она растеряла ангельские черты, и даже не все преданные фанаты теперь узнают ее.

Тилан родилась в 2001 году на юге Франции. Ее отец — футболист, а мама — бывшая модель и телеведущая. Именно от нее Блондо взяла всё самое лучшее во внешности. Когда девочке было три года, она гуляла с мамой по Елисейским Полям. Совершенно неожиданно к ней подошел мужчина и предложил поучаствовать в модном показе. Оказалось, что это не кто-то, а агент Жан-Поля Готье, который искал новые лица.

Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Моя мама сказала: «Нет, она не работает в агентстве, она не сможет принять участие», — рассказала Блондо в интервью The Telegraph.

Агент был неумолим и категорично заявил, что девочка должна на следующий же день прийти. Под таким напором мама Тилан сдалась и согласилась привезти дочь на репетицию показа.

Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дебют Блондо прошел на высшем уровне. Кутюрье влюбился во внешность девочки и предложил заключить контракт с его модным домом. Другие бренды тоже не остались в стороне, девочка начала сниматься для Ralph Lauren, Massimo Dutti, Pull & Bear и других. А уже через два года ее фотография украшала обложку французского Vogue.

Несмотря на бешеную популярность, родители старались сохранить у девочки почву под ногами и воспитывали наравне со сверстниками.

Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— От обычного ребенка я отличалась только тем, что очень рано начала работать — в три года. Мне нелегко приходилось в школе, я старалась, чтобы моя работа и моя обычная жизнь не пересекались, поэтому не обсуждала с одноклассниками ни свои достижения в карьере, ни родителей, — поделилась модель.

Когда Тилан исполнилось десять лет, вокруг нее вспыхнул скандал. Причиной стал ее снимок для Vogue, где девочка была в короткой юбке, на каблуках и с макияжем, который выглядел слишком взрослым для ее возраста. Родителей обвинили в сексуализации ребенка. Однако у матери Тилан, Вероники Блондо, нашлось что сказать в ответ на критику.

Источник: vougemagazine / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Честно говоря, меня во всей этой фотосессии смущает лишь цена колье, в котором снималась Тилан. Оно стоит три миллиона долларов! — отвечала женщина.

Пока люди негодовали, начавшаяся шумиха играла на руку Тилан. Ее стали сравнивать с известными моделями, например с Брук Шилдс, а резонансный снимок привлек внимание представителей модельных агентств, которые хотели общаться и сотрудничать с новой звездой.

Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2014 году Блондо подписала контракт с агентством IMG Models, которое занималось продвижением Тайры Бэнкс, Хайди Клум, Беллы и Джиджи Хадид. К съемкам в рекламе и участию в показах добавилась работа в кино. Девушка снялась в фильме «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» (6+).

Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 16 лет Тилан перешла в категорию взрослых моделей, но предложений о работе у нее не стало меньше. Она снималась для L'Oréal Paris, Chanel и Dolce&Gabbana.

Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2018 году Блондо попала в топ-100 самых красивых людей мира. Она вновь доказала, что, несмотря на повзрослевшее лицо, в котором уже не так легко узнать любимицу Готье, ее привлекательность остается неизменной.

Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Тилан придерживается строгих принципов: она не готова сидеть на диетах ради работы, комфорт для нее превыше всего.

— Я не собираюсь худеть и не есть ради них. Если я хочу есть, я могу есть. Я ем бургеры. Я никогда этого не изменю, — рассказала Блондо.

Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 24 года эта французская модель продолжает расширять список брендов, с которыми она сотрудничает. Помимо этого, она активно ведет социальные сети, где уже набрала почти семь миллионов подписчиков. Также она разрабатывает собственную линию косметики для волос.

Источник: thylaneblondeau / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Уже долгие годы сердце Тилан занято, так что все любовные скандалы в светской тусовке обходят ее стороной. Она находится в отношениях с обычным парнем Бенджамином Атталем, с которым помолвлена с 2021 года.