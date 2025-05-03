НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

ю-з.

 742мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,49
EUR 92,84
Репортаж с барахолки
Кто покинет «Локомотив»
Переделают дом в центре
История каланчи в центре
Задержки поездов
Как употреблять чайный гриб
Опасная погода
Афиша на майские
Дайджест ко Дню Победы
Развлечения Обзор Три знака зодиака ждут крутые перемены: гороскоп на май от Ольги Якубовской

Три знака зодиака ждут крутые перемены: гороскоп на май от Ольги Якубовской

Астролог рассказала, чего нам всем ждать от последнего месяца весны

296
1 комментарий
В ближайший месяц представителей некоторых знаков зодиака ждут те еще перемены | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаВ ближайший месяц представителей некоторых знаков зодиака ждут те еще перемены | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

В ближайший месяц представителей некоторых знаков зодиака ждут те еще перемены

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Чего бы вы ни ждали от последнего месяца весны, у звезд уже на каждого заготовлены свои планы. Для одних из нас май будет насыщен событиями, для других — приятными сюрпризами. Ну а кто-то вообще весь месяц будет качаться на эмоциональных качелях. Что ждет представителей каждого знака зодиака в 2025 году, нам рассказала астролог Ольга Якубовская.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Овны в мае будут склонны переживать из-за работы. Эмоциональные перегрузки на рабочем месте и стрессы, связанные с обязанностями, могут наводить на мысли о смене места работы.

Весна отлично повлияет на желание вести здоровый образ жизни, сделать полное обследование организма, попить БАДы и витаминки.

Повысится желание всем нравиться, отчего захочется перебрать старый гардероб и обзавестись обновками. Мозговая активность тоже на пике, общительность повышается, но разговаривать хочется преимущественно о себе. Не переусердствуйте с желанием приукрашивать события.

2

Телец

У Тельцов в мае повышается уверенность в себе, укрепляется самоуважение, лидерские качества и способности к убеждению. Можно ожидать повышенного внимания со стороны окружающих людей.

Хорошо начинать новые проекты, особенно связанные с личным ростом. Настроение и оптимизм — на высоте. Появляются неожиданные возможности для самовыражения.

Нужно быть осторожнее с желанием резко поменять имидж: отстриженная челка через пару дней вполне может уже не приносить радость, а испортить настроение. Особенно учитывая то, что май для вас — отличное время для романтических свиданий и флирта.

3

Близнецы

У Близнецов в мае ожидается много беготни и возни с документами, увеличивается общий объем различных дел — от самых мелких до более крупных. Нужно быть осторожнее с рассеянностью, так как сложно сфокусировать внимание на чем-то одном. Выделите себе приоритеты и действуйте по плану.

Будет хотеться поглощать много новой информации, постарайтесь изучать новые нужные для жизни навыки, а не просто купить очередной курс, который вы уберете в стол.

Так как ожидается много поездок, будьте крайне внимательны за рулем и соблюдайте ПДД.

4

Рак

Раков в мае ожидают эмоциональные качели: в процессе общения вы становитесь более восприимчивы к словам и выражениям. Также повышается интуиция при общении с оппонентом. Вы как будто бы заранее знаете, о чем хочет сказать человек напротив. Отвлекать от важных дел и вас будут различные события, которые добавят много суеты в повседневную жизнь.

Возможен разрыв со старыми друзьями и обретение новых. Вы и сами можете создать собственные тренды в вашем социальном окружении.

5

Лев

У Львов в мае появляется больше физических сил и энергии. Это отличное время, чтобы начать ходить в спортзал, причем результат не заставит себя долго ждать.

Вы способны проявлять инициативу в любых вопросах, принимать кардинальные решения, успевать всё и сразу. Однако могут возникать различные конфликтные ситуации и споры, потому что вы склонны тянуть одеяло на себя и доказывать, что есть только две точки зрения — ваша и неправильная.

Доходы в мае подвержены изменениям, причем сильно на них влиять будет ваше эмоциональное состояние. Старайтесь не делать покупки на эмоциях, не всегда это будут действительно нужные вещи.

6

Дева

От Дев в мае можно ожидать изменений во внешности или поведении под влиянием эмоций. Захочется заботиться о себе, своем здоровье и комфорте. Усиливается чувство собственной уникальности и индивидуальности.

Однако могут возникать трудности с выступлениями на публике, вы можете чувствовать себя крайне некомфортно. При этом могут появляться сплетни за вашей спиной, а в некоторых случаях вообще ждите хейта.

Если в отношениях ранее были проблемы, лучшим решением будет взять паузу на некоторое время, переждать, пока уйдет кризис и отношения снова наладятся.

7

Весы

У Весов в мае фокус внимания направлен на внутренние перемены и различные трансформации. Могут всплывать эмоциональные проблемы и фобии. Интуиция становится более глубокой, она как раз поможет преодолению трудных ситуаций. Захочется уединиться, чтобы побыть со своими мыслями и осмыслить внутреннее состояние.

В мае как раз максимально эффективна работа с психологическим состоянием и различными травмами. Подумайте, как вы можете эмоционально очиститься и освободиться от накопленного стресса.

8

Скорпион

Для Скорпионов май — период, который может способствовать более открытому и гармоничному общению с людьми. Приходит осознание важности отношений в жизни. Можно ожидать повышенного интереса к романтике и созданию приятных моментов в отношениях с партнером.

Будет повышаться стремление к сотрудничеству и работе в команде. Возрастает понимание компромисса, вам будет легче налаживать контакты с коллегами, начальством, и в целом в мае ожидаем спокойную эмоциональную атмосферу.

9

Стрелец

У Стрельцов в мае наблюдается зависимость эмоционального состояния от работы и профессиональных обязанностей. Будет стремление найти эмоциональную стабильность через карьеру или достижения. У многих Стрельцов будет обостряться чувство ответственности и долга.

Могут подвергнуться изменениям отношения с ближайшим окружением — братьями или сестрами, соседями. С кем-то вы можете совсем перестать общаться, а с кем-то возобновится старая связь.

А вообще, май для вас — отличное время для самоанализа и развития самодисциплины, что может способствовать достижению личных и карьерных целей.

10

Козерог

У Козерогов в мае повышается интерес к развлечениям и творчеству, появятся возможности выражать себя через искусство или хобби.

Львиную долю внимания потребуют дети. Постарайтесь найти в своем плотном графике время для них.

В мае можно ожидать трансформации в сфере финансов: увеличения или уменьшения дохода, трансформации бизнеса. А еще можно попасть в ситуацию, когда придется пересмотреть свой взгляд на накопления или доходы, убрать привычные и уже не работающие методы их получения, попробовав что-то новое.

11

Водолей

Водолеи в мае будут сосредоточены на себе и своих желаниях, планах и целях. Проснется желание самосовершенствоваться, развиваться и раскрываться, больше показывать себя миру.

Могут быть различные метаморфозы, связанные с внешностью или телом: смена стиля, имиджа, косметологические вмешательства. Все перемены, происходящие не по вашей инициативе, стоит воспринимать как опыт.

Май отлично подойдет для работы с энергетическими аспектами жизни, попробуйте подключить практики, направленные на балансировку эмоций и энергии.

Не забывайте уделить внимание партнерству и психологической близости.

12

Рыбы

Рыбы в мае захотят проявлять больше заботы о партнере, стараться его понять, помочь решить проблемы и в целом сделать что-то приятное.

Очень остро воспринимается мнение других людей о себе. Не стоит близко к сердцу принимать то, что говорят о вас другие. Май для Рыб — непростой период, в который начинается переоценка ценностей и возможностей. Вы можете начать копаться в себе, можете быть постоянно недовольны своими результатами и собой в целом. Не забывайте договариваться с личным критиком или просто выключать его. Побольше себя хвалите и говорите себе приятные слова, стоя у зеркала.

Также май для Рыб — отличное время для похудения, но при этом важно следить за здоровьем и не вредить ему диетами.

Не забывайте планировать, ставить себе новые цели и задачи и планомерно двигаться в сторону их достижения. Цените время. Как свое, так и другого человека.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы Астролог Гороскоп 2025 год Весна Май
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Верные друзья Табрического, братушки в которых вбухали сотни миллиардов долларов наших денег внезапно заболели и сказали давай до свидания 🤣 наверное купить можно только Дрюджбу а дружба между народами это миф для холопов которые отдают свои деньги им
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Я любила людей, пока не пришла работать в продажи». Сотрудница розничной сети откровенно рассказала о своей работе
Анонимный Автор
Мнение
«На руки около 420 тысяч, но я собой доволен не совсем»: как живет, сколько получает и на что тратит айтишник
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Белый налет на языке и жжение во рту». Стоматолог рассказала, опасны ли электронные сигареты для зубов
Ольга Альбова
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Основная наша боль — это зарплата»: откровенный монолог полицейского о рабочих буднях
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление