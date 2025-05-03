Три знака зодиака ждут крутые перемены: гороскоп на май от Ольги Якубовской

У Тельцов в мае повышается уверенность в себе, укрепляется самоуважение, лидерские качества и способности к убеждению. Можно ожидать повышенного внимания со стороны окружающих людей.

Хорошо начинать новые проекты, особенно связанные с личным ростом. Настроение и оптимизм — на высоте. Появляются неожиданные возможности для самовыражения.

Нужно быть осторожнее с желанием резко поменять имидж: отстриженная челка через пару дней вполне может уже не приносить радость, а испортить настроение. Особенно учитывая то, что май для вас — отличное время для романтических свиданий и флирта.