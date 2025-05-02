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Развлечения Обзор 20 красивых открыток на 9 Мая: поздравьте своих близких с 80-летием Победы

20 красивых открыток на 9 Мая: поздравьте своих близких с 80-летием Победы

Кто, если не вы?

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Как поется в одной знаменитой песне, первым делом&nbsp;— открытки на 9 Мая, ну а девушки потом | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUКак поется в одной знаменитой песне, первым делом&nbsp;— открытки на 9 Мая, ну а девушки потом | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Как поется в одной знаменитой песне, первым делом — открытки на 9 Мая, ну а девушки потом

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

В череде весенних праздников есть один самый важный — День Победы. И пусть тех, благодаря чьему подвигу мы сейчас можем в том числе писать эти строки, становится всё меньше, это не отнимает у нас памяти. Памяти о страшных и не таких уж далеких днях. 9 мая в 2025 году отмечается 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. За это время сменилось четыре поколения, но даже самые молодые знают и помнят о его ценности. В честь Дня Победы мы нарисовали 20 открыток на 9 Мая, чтобы вы могли поделиться ими с близкими и родными людьми и поздравить их с праздником.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

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Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

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Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Скачать открытку

9 мая в честь Дня Победы по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты и встречи. А в крупных городах также устраивают парады. Самый зрелищный парад Победы традиционно состоится в Москве. Ожидается, что на него приедут лидеры государств СНГ и некоторых зарубежных стран. Так, свой приезд в столицу подтвердили президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер Армении Никол Пашинян, лидеры Киргизии (Садыр Жапаров), Узбекистана (Шавкат Мирзиёев), Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Азербайджана (Ильхам Алиев) и Белоруссии (Александр Лукашенко).

Также ожидается, что Москву 9 мая посетят премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и глава Республики Сербской Милорад Додик. Также свое участие подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин. Кто знает, может, все они тоже будут делиться нашими открытками на 9 Мая в 2025 году.

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Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Открытки Поздравления 9 Мая День Победы Праздник
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