Запахло жареным: Киркоров вернулся на шоу «Ну-ка, все вместе!» — нас ждет новый скандал с Лазаревым?

Потерянный брат Леди Гаги? Нет, это Филипп Киркоров в своем новом образе Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











Не успели мы и глазом моргнуть, а второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+) подходит к логическому концу. Уже в среду, 30 апреля, финалисты сразятся в батле, а сотня экспертов во главе с Сергеем Лазаревым определит, кто победит и получит приз — пять миллионов рублей.

Ведущий проекта, Николай Басков, назвал комбо, с которым финалист сможет набрать максимальное количество баллов и победить.

Басков уже подготовил свою боевую стойку, если ему придется разнимать Киркорова и Лазарева Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











— Выиграет тот коллектив, который сумеет справиться со всеми атрибутами выступления: волнением, выбранным направлением и, конечно, каким-то определенным качеством исполнения, которое будет выделять его среди других. Ну и правильная песня, правильная подача, умение захватить экспертов. Это же соревнование! — рассказал Басков.

Перед финалом волнуются не только участники, но и члены жюри на стене. Одна из сотни экспертов, певица Оксана Почепа, не может вообразить, кто сильнее всех поразит жюри:

В отличие от ее коллег, Акуле повезло, и она ни разу за шоу не попала под горячую руку Сергея Лазарева Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











— Финал — история с абсолютно неизвестным концом. Вначале может быть суперсильный коллектив, от которого у тебя мурашки, слезы и всё на свете. А в конце ты понимаешь, что в сравнении с другими он очень бледный. Поэтому всё очень непредсказуемо!

В финал конкурса прошло девять коллективов. Из первого отбора больше всего баллов получили «Хор русской песни» Владимирского колледжа им. А. П. Бородина и «Капелла Дмитрия Железнова» из Казани, которая состоит из одних детей. Конкуренцию им составят «Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета» из Екатеринбурга и коллектив девушек Postmodern Band из Москвы, который завоевал любовь жюри во втором отборе.

После третьего и четвертого выпуска к финалистам добавились: хор Университета Лобачевского из Нижнего Новгорода, который состоит из ста певцов, ансамбль SPOKANKI, выступающий с песнями на выдуманном языке, «Академический хор русской песни радио „Орфей“», ансамбль «Красная звезда» и «Академический хор „Млада“» из Перми, который самым последним влетел в финал с колыбельной из мультфильма «Умка» (0+).

За какой коллектив болеете больше всего? «Хор русской песни» «Капелла Дмитрия Железнова» «Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета» Postmodern Band Хор Университета Лобачевского Ансамбль SPOKANKI «Академический хор русской песни радио „Орфей“» Ансамбль «Красная звезда» «Академический хор „Млада“»

Открывать финал своим суперхитом и выбирать лучший коллектив страны вместе с сотней будет приглашенный гость — Филипп Киркоров. Наравне с интригой, кто из хоров победит, встает еще один вопрос: смогут ли Лазарев и Киркоров договориться после скандала в шестом сезоне «Ну-ка, все вместе!» (12+).

Во время съемок финала в ноябре 2024 года Филипп Киркоров отказался поддерживать своим голосом одну из любимых финалисток Сергея Лазарева — Элен Бадалян. Предводитель сотни был в бешенстве оттого, что артистка, которая, по его мнению, спела идеально, получила лишь 97 баллов из 100 возможных. Лазарев сам нажал кнопку короля эстрады и обрушился на него с гневной речью.

— Вы безухие, что ли? Потому что на такое выступление не встать — это надо быть без ушей. Значит так, такого профессионализма весь сезон не показывал никто. И даже последней в финале, одиннадцатой, она выходит и делает всё безукоризненно. А вы сидите на своих местах! И я за Филиппа нажал эту кнопку. Потому что он меня спросил: «А если я не встану, и она наберет, то, получается, Флора уйдет?» Да у тебя ушей нет, — кричал Лазарев.

Источник: Ну-ка, все вместе! / Vk.com

Киркоров не вытерпел оскорбления и ушел прямо со съемочной площадки. Позже певец всё же вернулся, и его голос аннулировали, но неприятный осадочек остался, который легко может перерасти в ссору уже на финале «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Сам лидер сотни за прошедшие месяцы стал спокойнее воспринимать, когда кто-то из экспертов отказывается поддержать сильного участника.

— В финале прошлого сезона сотня была щедра: пять коллективов набрали по сто баллов. И я очень надеюсь в этом финале на несколько стобалльных оценок от наших экспертов, потому что, на мой взгляд, коллективы это заслуживают, — поделился Лазарев. — Но мне кажется, с каждым сезоном сотня всё объективнее и объективнее. И если кто-то и не поднимается, то, по крайней мере, очень аргументированно старается объяснить, почему не была нажата кнопка.