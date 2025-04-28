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Развлечения Дарим подарки: ярославцы могут выиграть денежные сертификаты и умную колонку

Дарим подарки: ярославцы могут выиграть денежные сертификаты и умную колонку

Мы дарим призы подписчикам нашего телеграм-канала

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3 комментария
Подпишитесь на телеграм-канал 76.RU и получите призы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПодпишитесь на телеграм-канал 76.RU и получите призы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подпишитесь на телеграм-канал 76.RU и получите призы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU запустила розыгрыш среди подписчиков своего телеграм-канала. Вы можете выиграть сертификат на покупки на популярном маркетплейсе «Озон» или умную колонку «Яндекс.Станцией Лайт 2».

Что нужно делать? Всё очень просто: подпишитесь на наш телеграм-канал, читайте и комментируйте новости, оставляйте реакции. Не забудьте позвать друзей, родных, близких и коллег. В общем всех, кого знаете. Можете еще и в общедомовой чат скинуть.

Сертификаты на маркетплейс «Озон» номиналом в 5000 рублей будут электронными. А чтобы получить умную колонку, нужно будет заглянуть к нам в редакцию.

Подписчики телеграм-канала могут выиграть призы

Источник:

76.RU / Telegram

Победитель будет определен случайным образом с помощью бота. Итоги подведем 15 мая в телеграм-канале. Призы распределятся по порядку: «Яндекс.Станцию Лайт» получит первый человек в списке, сертификаты — остальные участники.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы оперативно рассказываем новости Ярославской области, обсуждаем городские темы, проводим активности среди наших подписчиков и показываем фотографии. Еще вы можете поделиться вашей проблемой, задавать нам вопросы и скидывать красивые снимки. Например, фотографией вашего питомца.

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Комментарии
3
Гость
18 апреля, 18:20
Лотерея - это налог на дураков.
Гость
23 апреля, 17:29
Спасибо 76ру♥️
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