Дарим подарки: ярославцы могут выиграть денежные сертификаты и умную колонку

Подпишитесь на телеграм-канал 76.RU и получите призы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Редакция 76.RU запустила розыгрыш среди подписчиков своего телеграм-канала. Вы можете выиграть сертификат на покупки на популярном маркетплейсе «Озон» или умную колонку «Яндекс.Станцией Лайт 2».



Что нужно делать? Всё очень просто: подпишитесь на наш телеграм-канал, читайте и комментируйте новости, оставляйте реакции. Не забудьте позвать друзей, родных, близких и коллег. В общем всех, кого знаете. Можете еще и в общедомовой чат скинуть.

Сертификаты на маркетплейс «Озон» номиналом в 5000 рублей будут электронными. А чтобы получить умную колонку, нужно будет заглянуть к нам в редакцию.

Подписчики телеграм-канала могут выиграть призы Источник: 76.RU / Telegram

Победитель будет определен случайным образом с помощью бота. Итоги подведем 15 мая в телеграм-канале. Призы распределятся по порядку: «Яндекс.Станцию Лайт» получит первый человек в списке, сертификаты — остальные участники.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы оперативно рассказываем новости Ярославской области, обсуждаем городские темы, проводим активности среди наших подписчиков и показываем фотографии. Еще вы можете поделиться вашей проблемой, задавать нам вопросы и скидывать красивые снимки. Например, фотографией вашего питомца.