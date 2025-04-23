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Развлечения Денежные сертификаты и умная колонка: 76.RU запустил конкурс для ярославцев

Денежные сертификаты и умная колонка: 76.RU запустил конкурс для ярославцев

В нашем телеграм-канале проходит масштабный розыгрыш призов за подписку

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2 комментария
Подпишитесь на телеграм-канал 76.RU и получите призы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПодпишитесь на телеграм-канал 76.RU и получите призы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подпишитесь на телеграм-канал 76.RU и получите призы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У читателей 76.RU появилась возможность выиграть сертификат на покупки на популярном маркет-плейсе или умную колонку. Редакция запустила розыгрыш среди подписчиков своего телеграм-канала.

В этот раз мы решили порадовать вас сертификатами на «Озон» и «Яндекс.Станцией Лайт 2». Условия просты: нужно подписаться на наш телеграм-канал, читать и комментировать новости, ждать результатов. И не забудьте позвать друзей, родных, близких и коллег. В общем всех, кого знаете. Можете еще и в общедомовой чат скинуть.

Сертификаты на маркетплейс «Озон» номиналом в 5000 рублей будут электронными. А чтобы получить умную колонку, придется заглянуть к нам в редакцию.

Подписчики телеграм-канала могут выиграть призы

Источник:

76.RU / Telegram

Победитель будет определен случайным образом с помощью бота. Итоги подведем 15 мая в телеграм-канале. Призы распределятся по порядку: «Яндекс.Станцию Лайт» получит первый человек в списке, сертификаты — остальные участники.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы оперативно рассказываем новости Ярославской области, обсуждаем городские темы, проводим активности среди наших подписчиков и показываем красивые фотографии. А если и это вас не привлекает, то, вероятно, вы еще посты с фотографиями котов наших читателей не видели.

А вы читаете наш телеграм-канал?

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ПО ТЕМЕ
Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Розыгрыш Телеграм Умная колонка Сертификат
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Комментарии
2
Гость
18 апреля, 18:20
Лотерея - это налог на дураков.
Гость
1 час
Спасибо 76ру♥️
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Журналист 72.RU
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