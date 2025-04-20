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Развлечения обзор В шаге до финала из «Маски» вылетел Страус — кто прошел в финал

В шаге до финала из «Маски» вылетел Страус — кто прошел в финал

А говорили, что страусы не летают

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1 комментарий
Страус уверенно добрался до полуфинала, но здесь его обошел Далматин | Источник: пресс-служба НТВСтраус уверенно добрался до полуфинала, но здесь его обошел Далматин | Источник: пресс-служба НТВ

Страус уверенно добрался до полуфинала, но здесь его обошел Далматин

Источник:

пресс-служба НТВ

Ровно неделя осталась до финала шоу «Маска» (16+), который состоится в Кремле. В первом полуфинале проект покинула Утка, на этот раз настало время определиться с четверкой участников, которые доберутся да заключительного тура. Но для этого нужно было выгнать одного из них. Впрочем, жюри долго над этим вопросом не раздумывало.

С начала февраля зрители следят за артистами, которые прячутся в огромных костюмах животных, а жюри из раза в раз кого-нибудь да выгоняет. Так, из 14 участников ко второму полуфиналу удержаться смогли только пятеро: Боксер, Вождь, Страус, Далматин и Сокол.

Поскольку с таким составом шоу могло продлиться меньше, чем рекламные паузы, в 11-й выпуск «Маски» позвали двух приглашенных участников — Енота Шони (им оказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев) и Степашку из «Спокойной ночи, малыши!» (0+), в которого на время перевоплотилась Оксана Федорова.

Далматин в 11-м выпуске шоу «Маска» исполнил песню Pink Try, Вождю досталась «Я позабыл твое лицо» Валерия Леонтьева, Страус спел песню «Улыбайся» группы IOWA, Сокол проголосил «Отпусти меня» Валерии, а Боксер взялся за проникновенную композицию «Это здорово» Николая Носкова.

В номинацию на этот раз попали два участника — Страус и Далматин. Жюри отдало предпочтение Далматину, а Страуса решили отправить восвояси. Здесь-то он и должен был снять маску, но в дело вмешался Филипп Киркоров, который предложил раскрыть лицо участника в финале шоу. Вместе с ним через неделю мы выясним имена тех, кто скрывается под другими масками — Боксера, Вождя, Далматина и Сокола.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Маска Шоу Телевидение Телепроект Филипп Киркоров НТВ Развлечения
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Комментарии
1
Гость
21 минута
Дьявольский маскарад всюду на улице и по зомбоящику в масках чертей и черепов
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