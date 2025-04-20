В шаге до финала из «Маски» вылетел Страус — кто прошел в финал

Страус уверенно добрался до полуфинала, но здесь его обошел Далматин Источник: пресс-служба НТВ











Ровно неделя осталась до финала шоу «Маска» (16+), который состоится в Кремле. В первом полуфинале проект покинула Утка, на этот раз настало время определиться с четверкой участников, которые доберутся да заключительного тура. Но для этого нужно было выгнать одного из них. Впрочем, жюри долго над этим вопросом не раздумывало.

С начала февраля зрители следят за артистами, которые прячутся в огромных костюмах животных, а жюри из раза в раз кого-нибудь да выгоняет. Так, из 14 участников ко второму полуфиналу удержаться смогли только пятеро: Боксер, Вождь, Страус, Далматин и Сокол.

Поскольку с таким составом шоу могло продлиться меньше, чем рекламные паузы, в 11-й выпуск «Маски» позвали двух приглашенных участников — Енота Шони (им оказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев) и Степашку из «Спокойной ночи, малыши!» (0+), в которого на время перевоплотилась Оксана Федорова.

Далматин в 11-м выпуске шоу «Маска» исполнил песню Pink Try, Вождю досталась «Я позабыл твое лицо» Валерия Леонтьева, Страус спел песню «Улыбайся» группы IOWA, Сокол проголосил «Отпусти меня» Валерии, а Боксер взялся за проникновенную композицию «Это здорово» Николая Носкова.