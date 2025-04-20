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Развлечения тест Оптимист или пессимист? Ответьте на 15 вопросов и узнайте, как вы выглядите в глазах других

Оптимист или пессимист? Ответьте на 15 вопросов и узнайте, как вы выглядите в глазах других

Для чистоты эксперимента можете налить полстакана воды

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Думаете, вы еще не перестали радоваться как дети? | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДумаете, вы еще не перестали радоваться как дети? | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Думаете, вы еще не перестали радоваться как дети?

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Говорят, оптимиста от пессимиста можно отличить по простому вопросу: стакан наполовину полный или наполовину пустой. И есть еще критерии/тесты, которые помогут точно сказать, под каким углом человек смотрит на мир. Готовы узнать о себе — тогда ответьте на простые вопросы нашего теста, выберите утверждение, которое ближе всего вам.

ТЕСТПройден 31 раз
1 / 15

Вам сделали комплимент, что подумаете?

  • Спасибо! Приятно слышать.

  • Может, просто вежливость.

  • Ой, это правда?

2 / 15

Вы увидели в соцсетях, как кто-то хорошо проводит время. Какие у вас мысли в этот момент?

  • Классно, надо тоже что-нибудь такое устроить.

  • Завидно, ну ладно.

  • У всех жизнь лучше, чем у меня.

3 / 15

Вы предложили помочь, а человек отказался. Ваша реакция:

  • Хорошо, значит, он справится самостоятельно.

  • Может, я нечаянно его обидел?

  • Я всем только мешаю.

4 / 15

А если у вас что-то не получилось с первого раза, как отреагируете?

  • Всё нормально — попробую еще.

  • Могло бы быть лучше.

  • У меня никогда не выйдет.

5 / 15

В магазине закончился нужный товар, в это время вы:

  • Не проблема, найду альтернативу.

  • Немного обидно.

  • Конечно, я пришел — и сразу всё раскупили.

6 / 15

Вы случайно пролили напиток на одежду в кафе. Ваши действия?

  • Сделаю вид, что так и задумано.

  • Постараюсь вывести пятно, чтобы не так бросалось в глаза.

  • Потороплюсь домой. День испорчен.

7 / 15

Вы опоздали на важную встречу. Как думаете почему?

  • Какая разница почему: кому надо, тот дождется.

  • Не повезло — день начался неудачно.

  • Очередное подтверждение — я ни на что не способен.

8 / 15

Позвонили друзья и сообщили, что совместные планы отменяются в последний момент. Ваши мысли?

  • Ну ладно, значит, у меня появилось свободное время!

  • Обидно, но понимаю: у всех дела.

  • Видимо, им со мной просто неинтересно.

9 / 15

Руководитель поручил вам новый проект. Как отнесетесь?

  • Отлично, новый вызов! Буду развиваться.

  • Посмотрим, что получится…

  • Надо хорошо подумать: скорее всего, опять что-то пойдет не так.

10 / 15

Вы случайно услышали, как кто-то грубо отозвался о вас за спиной.

  • Я не медаль — не всем должен нравиться.

  • Задело, но постараюсь не принимать близко к сердцу.

  • Возможно, я и правда плохой человек.

11 / 15

О чем вы чаще всего думаете, когда просыпаетесь?

  • Ура, за окном хорошая погода.

  • Снова на работу.

  • Опять не выспался.

12 / 15

Если вы проигрываете в настольную игру, как реагируете?

  • Придумываю, как можно выиграть в следующий раз.

  • Игра есть игра — кто-то должен проиграть.

  • Просто сегодня не мой день. Как и вчера.

13 / 15

Вы заблудились в незнакомом городе. Что будете делать?

  • Приключение! Заодно посмотрю что-то новое.

  • Надо было быть внимательнее, спрошу таксиста.

  • Конечно, как всегда, что-то пойдет не так, как я хотел.

14 / 15

Когда вы ссоритесь с человеком, который вам симпатичен, то…

  • Отношения не могут быть гладкими, зато узнаем друг друга получше.

  • Стесняюсь и стараюсь свести конфликт к минимуму.

  • Опасаюсь испортить отношения.

15 / 15

Какая поговорка вам нравится больше?

  • Куй железо, пока горячо.

  • Не повезло сегодня — повезет завтра.

  • Не всё то золото, что блестит.

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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Тест Развлечения Психология Оптимизм Пессимизм Настроение Характер Личность
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