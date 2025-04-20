Оптимист или пессимист? Ответьте на 15 вопросов и узнайте, как вы выглядите в глазах других

Говорят, оптимиста от пессимиста можно отличить по простому вопросу: стакан наполовину полный или наполовину пустой. И есть еще критерии/тесты, которые помогут точно сказать, под каким углом человек смотрит на мир. Готовы узнать о себе — тогда ответьте на простые вопросы нашего теста, выберите утверждение, которое ближе всего вам.