Оптимист или пессимист? Ответьте на 15 вопросов и узнайте, как вы выглядите в глазах других

Говорят, оптимиста от пессимиста можно отличить по простому вопросу: стакан наполовину полный или наполовину пустой. И есть еще критерии/тесты, которые помогут точно сказать, под каким углом человек смотрит на мир. Готовы узнать о себе — тогда ответьте на простые вопросы нашего теста, выберите утверждение, которое ближе всего вам.
Вам сделали комплимент, что подумаете?
Спасибо! Приятно слышать.
Может, просто вежливость.
Ой, это правда?
Вы увидели в соцсетях, как кто-то хорошо проводит время. Какие у вас мысли в этот момент?
Классно, надо тоже что-нибудь такое устроить.
Завидно, ну ладно.
У всех жизнь лучше, чем у меня.
Вы предложили помочь, а человек отказался. Ваша реакция:
Хорошо, значит, он справится самостоятельно.
Может, я нечаянно его обидел?
Я всем только мешаю.
А если у вас что-то не получилось с первого раза, как отреагируете?
Всё нормально — попробую еще.
Могло бы быть лучше.
У меня никогда не выйдет.
В магазине закончился нужный товар, в это время вы:
Не проблема, найду альтернативу.
Немного обидно.
Конечно, я пришел — и сразу всё раскупили.
Вы случайно пролили напиток на одежду в кафе. Ваши действия?
Сделаю вид, что так и задумано.
Постараюсь вывести пятно, чтобы не так бросалось в глаза.
Потороплюсь домой. День испорчен.
Вы опоздали на важную встречу. Как думаете почему?
Какая разница почему: кому надо, тот дождется.
Не повезло — день начался неудачно.
Очередное подтверждение — я ни на что не способен.
Позвонили друзья и сообщили, что совместные планы отменяются в последний момент. Ваши мысли?
Ну ладно, значит, у меня появилось свободное время!
Обидно, но понимаю: у всех дела.
Видимо, им со мной просто неинтересно.
Руководитель поручил вам новый проект. Как отнесетесь?
Отлично, новый вызов! Буду развиваться.
Посмотрим, что получится…
Надо хорошо подумать: скорее всего, опять что-то пойдет не так.
Вы случайно услышали, как кто-то грубо отозвался о вас за спиной.
Я не медаль — не всем должен нравиться.
Задело, но постараюсь не принимать близко к сердцу.
Возможно, я и правда плохой человек.
О чем вы чаще всего думаете, когда просыпаетесь?
Ура, за окном хорошая погода.
Снова на работу.
Опять не выспался.
Если вы проигрываете в настольную игру, как реагируете?
Придумываю, как можно выиграть в следующий раз.
Игра есть игра — кто-то должен проиграть.
Просто сегодня не мой день. Как и вчера.
Вы заблудились в незнакомом городе. Что будете делать?
Приключение! Заодно посмотрю что-то новое.
Надо было быть внимательнее, спрошу таксиста.
Конечно, как всегда, что-то пойдет не так, как я хотел.
Когда вы ссоритесь с человеком, который вам симпатичен, то…
Отношения не могут быть гладкими, зато узнаем друг друга получше.
Стесняюсь и стараюсь свести конфликт к минимуму.
Опасаюсь испортить отношения.
Какая поговорка вам нравится больше?
Куй железо, пока горячо.
Не повезло сегодня — повезет завтра.
Не всё то золото, что блестит.