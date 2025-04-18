Ярославцы могут выиграть сертификаты на 5 тысяч рублей и умную колонку

Подпишитесь на телеграм-канал 76.RU и получите призы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У читателей 76.RU появилась возможность выиграть сертификат на покупки на популярном маркет-плейсе или умную колонку. Редакция запустила розыгрыш среди подписчиков своего телеграм-канала.

В этот раз мы решили порадовать вас сертификатами на «Озон» и «Яндекс.Станцией Лайт 2». Условия просты: нужно подписаться на наш телеграм-канал, читать и комментировать новости, ждать результатов. И не забудьте позвать друзей, родных, близких и коллег. В общем всех, кого знаете. Можете еще и в общедомовой чат скинуть.

Сертификаты на маркетплейс «Озон» номиналом в 5000 рублей будут электронными. А чтобы получить умную колонку, придется заглянуть к нам в редакцию.

Подписчики телеграм-канала могут выиграть призы Источник: 76.RU / Telegram

Победитель будет определен случайным образом с помощью бота. Итоги подведем 15 мая в телеграм-канале. Призы распределятся по порядку: «Яндекс.Станцию Лайт» получит первый человек в списке, сертификаты — остальные участники.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы оперативно рассказываем новости Ярославской области, обсуждаем городские темы, проводим активности среди наших подписчиков и показываем красивые фотографии. А если и это вас не привлекает, то, вероятно, вы еще посты с фотографиями котов наших читателей не видели.