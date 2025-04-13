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Развлечения «Испортил впечатление»: красотка-бизнесвумен отшила жениха на «Давай поженимся!» (16+) — видео

«Испортил впечатление»: красотка-бизнесвумен отшила жениха на «Давай поженимся!» (16+) — видео

Она рассказала, как проходили съемки

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6 комментариев

Любовь Мостович из Барнаула стала участницей шоу «Давай поженимся!» (16+) и покорила сердце жениха, но их отношения не сложились. О том, как проходили съемки и почему после программы она решила не идти на свидание с красавчиком-бодибилдером — смотрите в видео чуть выше.

Пять лет назад Любовь развелась со своим мужем из-за разногласий и сложностей в быту — они поженились будучи еще студентами, но со временем их отношения изменились в худшую сторону.

В программу Любовь пошла, потому что захотела попробовать себя в чем-то новом. Девушка быстро заполнила заявку, но долго ждала ответа от редакторов. Приглашение на шоу пришло лишь спустя полтора года. Ее пригласили побороться за сердце 44-летнего жениха из Минска — Андрея, который решительно выбрал в конце программы именно Любовь.

Но их отношения тоже не сложились. Почему Любовь отказала в свидании потенциальному жениху — смотрите видео.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Давай ♥️ только без ЗАГСа чтобы госпошлину не платить в казну
Гость
1 час
В старину замуж выходили с 12 до 18 лет. Если же девушке уже больше 18, а она до сих пор была не замужем, сваты обходили её стороной. Считали, что раз не вышла замуж до 18, значит, с ней что-то не так, называли «перестарком». Эта мадам какая то старуха, её потолок один ребенок.
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