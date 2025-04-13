«Испортил впечатление»: красотка-бизнесвумен отшила жениха на «Давай поженимся!» (16+) — видео

Любовь Мостович из Барнаула стала участницей шоу «Давай поженимся!» (16+) и покорила сердце жениха, но их отношения не сложились. О том, как проходили съемки и почему после программы она решила не идти на свидание с красавчиком-бодибилдером — смотрите в видео чуть выше.

Пять лет назад Любовь развелась со своим мужем из-за разногласий и сложностей в быту — они поженились будучи еще студентами, но со временем их отношения изменились в худшую сторону.

В программу Любовь пошла, потому что захотела попробовать себя в чем-то новом. Девушка быстро заполнила заявку, но долго ждала ответа от редакторов. Приглашение на шоу пришло лишь спустя полтора года. Ее пригласили побороться за сердце 44-летнего жениха из Минска — Андрея, который решительно выбрал в конце программы именно Любовь.