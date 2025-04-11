«Прикоснуться к поверхности Луны и Венеры». Какие проекты подготовил VK в честь Дня космонавтики

12 апреля россиян ждет подборка «космических» проектов в Сети и офлайн Источник: почтовая марка c изображением Ю. Гагарина. СССР, 1964











В честь Дня космонавтики VK запустил ряд мультимедиапроектов про космос. Как сообщают в пресс-службе компании 11 апреля, каждая из активностей разработана с целью погрузить пользователей в мир астрономии и космических исследований.

Так, 11 апреля выходит спецпроект «Разрушители мифов», который подготовлен совместно с Роскосмосом. Азамат Мусагалиев, Дмитрий Чеботарёв и Валери Зоидова вместе с космонавтами Денисом Матвеевым и Константином Борисовым разберут сцены из фильмов про космос и выяснят, где вымысел, а где правда.

«Одноклассники» и Музей истории космонавтики в Калуге проведут лекцию о космической медицине и организации питания на борту. Ее прочитает специалист по авиационной и космической медицине Арслан Ниязов. Послушать врача можно будет в группе музея в соцсети.

Проект «Космос. Запуски» на портале «Наука» Mail позволит пользователям узнать о стартах и миссиях Роскосмоса, NASA и CNSA. А на сервисе «Другое Дело» россияне смогут пройти квест на знание космических тем и выиграть за это призы.

Также VK подготовил ряд офлайн-активностей. Так, на ВДНХ до 8 июня пройдет иммерсивная экспозиция «Космос зовет». Посетители смогут послушать, как звучит Сатурн, прикоснуться к поверхности Луны и Венеры и понаблюдать за редкими космическими явлениями через виртуальный телескоп.

Кроме того, проект ко Дню космонавтики подготовила Российская премьер-лига. Так, в 24-м туре чемпионата России по футболу тренеры команд будут выходить на матчи со специальными значками на космическую тему.