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Развлечения «Прикоснуться к поверхности Луны и Венеры». Какие проекты подготовил VK в честь Дня космонавтики

«Прикоснуться к поверхности Луны и Венеры». Какие проекты подготовил VK в честь Дня космонавтики

В программе — лекции и квесты, спортивные трансляции и офлайн-выставки

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12 апреля россиян ждет подборка «космических» проектов в Сети и офлайн | Источник: почтовая марка c изображением Ю. Гагарина. СССР, 196412 апреля россиян ждет подборка «космических» проектов в Сети и офлайн | Источник: почтовая марка c изображением Ю. Гагарина. СССР, 1964

12 апреля россиян ждет подборка «космических» проектов в Сети и офлайн

Источник:

почтовая марка c изображением Ю. Гагарина. СССР, 1964

В честь Дня космонавтики VK запустил ряд мультимедиапроектов про космос. Как сообщают в пресс-службе компании 11 апреля, каждая из активностей разработана с целью погрузить пользователей в мир астрономии и космических исследований.

Так, 11 апреля выходит спецпроект «Разрушители мифов», который подготовлен совместно с Роскосмосом. Азамат Мусагалиев, Дмитрий Чеботарёв и Валери Зоидова вместе с космонавтами Денисом Матвеевым и Константином Борисовым разберут сцены из фильмов про космос и выяснят, где вымысел, а где правда.

«Одноклассники» и Музей истории космонавтики в Калуге проведут лекцию о космической медицине и организации питания на борту. Ее прочитает специалист по авиационной и космической медицине Арслан Ниязов. Послушать врача можно будет в группе музея в соцсети.

Проект «Космос. Запуски» на портале «Наука» Mail позволит пользователям узнать о стартах и миссиях Роскосмоса, NASA и CNSA. А на сервисе «Другое Дело» россияне смогут пройти квест на знание космических тем и выиграть за это призы.

Также VK подготовил ряд офлайн-активностей. Так, на ВДНХ до 8 июня пройдет иммерсивная экспозиция «Космос зовет». Посетители смогут послушать, как звучит Сатурн, прикоснуться к поверхности Луны и Венеры и понаблюдать за редкими космическими явлениями через виртуальный телескоп.

Кроме того, проект ко Дню космонавтики подготовила Российская премьер-лига. Так, в 24-м туре чемпионата России по футболу тренеры команд будут выходить на матчи со специальными значками на космическую тему.

Напомним, что празднование Дня космонавтики пройдет 12 апреля. Эта дата установлена в честь первого полета человека в космос. 64 года назад советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет нашей планеты, который длился 108 минут.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Великий человек! Гордимся!
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