Совпадения в судьбах самых известных сестер-близнецов Ольги и Татьяны Арнтгольц

Источник: Городские медиа

Успех сестер-близнецов Арнтгольц уникален для киноиндустрии, ведь в основном братья и сестры становятся знамениты за счет парных ролей, но Ольга и Татьяна построили карьеру отдельно друг от друга.

«Пришли в Щуку поступать, и очень отложились у меня и у Оли слова Этуша, который сказал, посмотрев на нас: „Нам не нужны две одинаковые актрисы“», — вспоминала Татьяна. И хотя сестры и до этого считали себя непохожими внешне и очень разными по характеру, сделали максимум, чтобы их было не спутать и на экране.

Татьяна стала известна после роли в тогда, пожалуй, первом российском сериале для подростков «Простые истины» (12+). Хотя Ольга тоже появилась в картине, ее роль была малой и не столь приметной. Она не завидовала успеху сестры и тоже добилась признания как актриса, но чуть позже.

Если в мире кино актрисы развиваются параллельно, то в личном плане обеих много совпадений: и Ольга, и Татьяна пережили разводы, обе повторно вышли замуж, даже сыновей родили с разницей в 20 дней.