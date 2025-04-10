«Страшнейшая инфекция со всеми последствиями». Что говорят о лучших и худших пляжах Краснодарского края

Летом курорты Кубани забиты туристами Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU











Под материалом наших коллег из 93.RU о топе худших пляжей Краснодарского края, составленном опытной путешественницей, читатели оставили больше 100 комментариев. Кто-то согласился с критикой, а кто-то, наоборот, выступил в защиту курортов.

Портал 93.RU собрал отзывы туристов и местных жителей. Давайте посмотрим, что говорят люди о курортах Краснодарского края — от восторженных похвал до резких замечаний.

Есть пользователи, которым не нравится отдых в Краснодарском крае в целом. Чаще всего они жалуются на вонь и антисанитарию, а еще на очень высокие цены, за которые вполне можно отдохнуть в других странах.

— В жизни не поеду отдыхать в Краснодарский край. Это идиотизм: отдать деньги, намучиться в дороге, чтобы поплавать в чужой моче. Загар себе можно получить в солярии, и это даже менее опасно, чем жариться на агрессивном солнце, а искупаться можно в местной речке, их полно, стоит только проехать подальше.

— Люди, вы что, только узнали о сливе канализации в море? Это постоянно, круглый год и всю жизнь.

Вот что еще говорят люди о разных курортах Краснодарского края:

Геленджик

— В Геленджике тоже пляжи грязные, а канализация еще из СССР в море выведена, а с учетом в сотни тысяч новых частных домов и построенных микрорайонов там вообще нечего делать.

— А Геленджик? То же самое — вонь. Муж нечаянно заглотил воды. И привет. Страшнейшая инфекция со всеми последствиями. Преследуют только одно. Успеть урвать денег. И куда идет курортный сбор — непонятно.

— Геленджик, каждые 20 метров аптека — говорит о том, что там сплошной ротавирус, больше туда ни ногой. За время отдыха 2 раза ротавирус подцепил. Набережная — да, красивая, по городу красиво погулять, джипинг, но в бухте одна грязь.

Сочи

— Живу в Сочи давно. Очень радует, как уже многие годы море в Сочи стало еще чище. И мои знакомые отдыхающие то же самое заметили, которые приезжают каждый год.

— Очень плохое впечатление осталось у меня об Адлере. Очень грубые и злые люди. У таксиста не было сдачи с 5 тысяч, поэтому он предложил разменять их в магазине, предупредив, что долго ждать не может. Войдя в магазин и обратившись к кассиру с просьбой, я услышала столько гневных и обидных слов. Пришлось выбрать ненужный мне товар и встать в очередь.

Источник: Городские медиа

Анапа

— Зачем люди пишут глупости? В Анапе водоросли были всегда, испокон веков, когда отдыхающих здесь было 100 человек, просто это характерно для песчаных, мелких пляжей, вода прогревается очень быстро, и водоросли активно размножаются. И канализация здесь ни при чём. Другой вопрос, что не придумали, как их убирать из воды, кроме как вручную, а то, что выбросили на берег, каждое утро убирает трактор. А по поводу туалетов вот что я скажу: вам, отдыхающим, хоть тысячу их поставь, вы всё равно будете писать в воду, а дети еще и всё остальное делать. У отдыхающих совсем отсутствует культура поведения, они решили, что им всё можно: ходить полуголыми по городу, бросать мусор на пляже — так что начните с себя.

— Мы давно ездим в Анапу, мне нравится этот небольшой городок, море, конечно, обожаю, питаюсь им, набираюсь сил! Все мы разные, необычные, но мне нравятся там люди, ни разу плохо не ответили. Боль, конечно, за море, но всё будет хорошо, всё восстановится. Но людям нужно быть добрее, сами много гадим вокруг. Вот наши курорты и далеки от Турции и т. д. Море цветет, водоросли — всё это понятно, это природа. Но мы приходили утром, и, пока люди не пожаловались, не убраны были горы водорослей. И это возле детского лагеря, а дети приехали с радостью покупаться, а не стоять в ограниченном месте!

— Были в Анапе в августе 2024 года. Это настоящая помойка в прямом и переносном смысле. Подхватили кишечную палочку.

Новороссийск

— Новороссийск — не курорт! Этим всё сказано. Здесь на туристах не зарабатывают, проезжайте мимо. От понаехов тошно.