Тест на внутренний возраст: ответьте на 2 вопроса и узнайте, сколько вам лет на самом деле

Знакомо чувство, когда находитесь в компании сверстников, но при этом попадаете в детский сад и дом престарелых в одном флаконе? Один хочет играть в настольные игры, обсуждать давние истории, завернувшись в плед, и никуда не выходить из дома, пока другой уже бронирует места на квиз и обижается на то, что вы не поддержали его желание прыгнуть с парашютом. Дело бывает далеко не только в разности взглядов, но и во внутреннем возрасте. Узнать, сколько вам лет на самом деле и насколько вам комфортно жить в этом, очень просто, психологи придумали десятки тестов, и вот один из них.