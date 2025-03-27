От «Боя с тенью» до «Хозяина»: как Денис Никифоров стал заложником одной роли

Сериалом «Хозяин» Никифоров поставил точку в своей карьере актера-боксера Источник: кадр из сериала «Хозяин» (18+), реж. Мирослав Малич, НТВ, с 2023 года











Жизнь и карьеру Дениса Никифорова не назовешь примером успешного успеха. На большие экраны он смог пробиться только к 28 годам в образе слепого боксера в фильме «Бой с тенью» (18+). Сколько бы после этого он ни снимался в других картинах, все его ключевые роли были связаны именно со спортом. Актер решил найти отдушину от надоевшего образа в семейной жизни, но и здесь всё оказалось не так просто.

«Было страшно до мурашек»

Денис Никифоров родился в 1977 году в Москве. Пока сверстники только учились писать и считать, Никифоров мечтал попасть на сцену, и ему это удалось. В 10 лет он уже играл в детских постановках.

После школы Никифоров продолжил свой путь на театральном поприще и подал документы в Щукинское училище и МХАТ. В первом ему неприкрыто намекнули, что актерство — не его.

— В «Щуке» мне сказали, что мне не надо заниматься этой профессией. За что я им очень благодарен. Я очень хотел в «Щуку» поступить, но для меня это не было ударом, — вспоминает Денис.

А вот в школу-студию МХАТ его ждали с распростертыми объятьями, после того как Никифоров сдал вступительные экзамены на отлично. Он произвел впечатление на многих преподавателей, включая Олега Табакова, и тот лично пригласил Никифорова учиться.

— Вдруг мне на домашний телефон раздается звонок из ректората МХАТа. Меня спросили, куда я пропал. Сказали, что Олег Табаков ждет меня на серьезный разговор. Было страшно до мурашек на позвоночнике, — вспоминает повзрослевший актер.

Покровительство Табакова на этом не закончилось, на втором курсе он пригласил Никифорова играть в его театре «Табакерка», а как только Денис получил диплом, его официально включили в труппу.

В театре Денис быстро пробился к главным ролям, а вот в кино оказалось сложнее. Свою первую крупную роль Никифоров смог получить только в 28 лет. Билетом к популярности стал фильм «Бой с тенью».

За роль в фильме Никифорова номинировали на премию MTV Russia Movie Awards Источник: кадр из фильма «Бой с тенью» (18+), реж.Алексей Сидоров, «Шаман-Пикчерс», 2005 год











Никифоров подошел со всей ответственностью к роли: набрал вес, чтобы выглядеть в кадре крупнее, постоянно тренировался и учился драться. Он снимался без дублера, поэтому ему не раз прилетало по голове во время съемок, но он всё стойко переносил.

Образ спортсмена плотно засел в фильмографии Никифорова и стал козырным. После еще двух частей «Боя с тенью» ему предложили сняться в сериале «Молодежка» (18+) в роли тренера по хоккею. Когда Никифоров услышал, что этот сериал ставит Федор Бондарчук и в сюжете будет хоккей, можно было не продолжать, он был руками и ногами за.

Как признавался актер, после выхода сериала он стал любимчиком не только у взрослого поколения, но и у молодежи Источник: кадр из сериала «Молодежка» (18+), реж. Сергей Арланов, Art Pictures Vision 2013–2019 год











— Пробы были достаточно солидные, на роль Макеева претендовало более 30 человек. Мы с ребятами сыграли сцену в раздевалке «Крыльев Советов», и меня утвердили. Главная причина моего согласия сниматься — это то, что главной темой фильма является хоккей, — честно признается актер.

В 2023 году вышел еще один громкий проект с Никифоровым в главной роли — сериал «Хозяин». Денис вернулся к образу боксера, как оказалось, он из него и не выходил, и все сцены драк смог записать без дублера, как в старые добрые.

После двух сезонов Никифоров понял, что устал быть актером одной роли, и поставил точку.

— Мне уже в чисто боксерских сюжетах вообще не интересно. Играть боксеров больше не буду ни за какие деньги, — заявил Денис.

«Всё закончилось бы безотцовщиной»

В делах любовных актер был стойко убежден, что жена должна быть за мужем, ждать его дома и создавать домашний уют. Обо всех своих правилах жизни Денис забыл, когда встретил певицу Марину Максимову, она же МакSим. Пара познакомилась на съемках клипа «Отпускаю».

Источник: МакSим | Певица Максим / Vk.com

— Маринка мне сразу понравилась — бесинка в глазах, шрамик над бровью… Своя, пацанка! Выяснилось, она и правда играла в мальчишечьи игры с братом Максимом… К моменту нашей встречи у нее уже был некоторый жизненный опыт — до того как стала известной, Марина пела в московских переходах. Прямо как мы со студентами в Камергерском, — ностальгирует Денис.

По рассказам Никифорова, он не смог удержаться и попросил номер телефона певицы прямо на съемочной площадке. Первое время всё было как в сказке: встречи, прогулки, задушевные разговоры. Денис даже уговорил Марину прыгнуть с парашютом, и после этого события актер уверен, что МакSим посвятила ему песню «Научусь летать».

Через год отношения в паре стали портиться. Когда, по словам Никифорова, они с певицей съехались, начались проблемы: МакSим зарабатывала больше, постоянно была на гастролях, и ей было совсем не до борщей, детей и быта. Как итог, пара выбрала разойтись, и Денис очень тяжело пережил разрыв.

— Мы оба очень вспыльчивые. Всё время доказывали друг другу, кто здесь главный. Конечно, можно было попробовать спасти отношения, но чем бы это закончилось? Я думаю, закончилось бы безотцовщиной, — с грустью признает Никифоров.

У МакSим есть другая версия этой истории. В одном из интервью певица сообщила, что никогда между ними вообще не было романтических отношений, только дружба.

— Денис Никифоров. Отличный парень. С большим удивлением из вашей программы узнала, что у него ко мне были чувства, — в шоке комментировала певица слова Никифорова в программе «Судьба человека» (16+). — Мы прекрасно дружили, вместе прыгали с парашютом. Мы перестали тесно общаться, я уехала на гастроли, а у него были спектакли. А тут он говорит что-то про продолжение. Я об этом и не знала ничего. Надо было ему позвонить и сказать мне об этом.

От романтической истории, что она посвятила ему песню, МакSим тоже отреклась.

— Никакую песню я ему не посвящала, это стало для меня новостью, также не говорил он мне, что переживал из-за моих заработков… В общем, надо созвониться, Дениска! —поставила точку в любых расспросах МакSим.



«Хорошее дело браком не назовут»

Свою вторую половинку, которая полностью попала в образ той самой идеальной спутницы, Никифоров встретил в 2008 году.

— Ира приехала с тетей из Краснодара в Москву к своим родственникам и пошла с друзьями в клуб «Штопор». А мы там отмечали день рождения нашего клуба, — вспоминает Денис. — Я увидел красивую девушку, подошел, познакомился. Это был 2008 год, в то время как раз вышел фильм «Бой с тенью — 2», но Ира меня не узнала. Подумала, что я просто похож на какого-то актера, и потом долго не могла поверить, что я и есть тот актер.

После того как фотомодель Ирина Темрезова узнала в своем ухажере актера, шансы Никифорова на знакомство значительно поубавились. Женщина была уверена, что Дениса постоянно окружают толпы фанаток и он не готов строить ничего серьезного. Как же она ошиблась.

Эту пикантную фотографию супруги сделали уже позже, а на самом торжестве пара собрала все штампы: лимузин, классическое платье невесты и букет Источник: nikiforovdenisofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Как только Никифорову удалось получить ее номер телефона, он начал решительные действия — на первое свидание повез Ирину отдыхать в Крым, начал постоянно ухаживать и через пять месяцев сделал предложение. Ирине пришлось оставить всё в родном Краснодаре и уехать в Москву к мужу.

— Ценю, что ради меня Ира оставила свою прежнюю жизнь в Краснодаре, друзей, работу фотомодели. Я ей ничего не запрещаю, но и работать не заставляю — приятно, что жена ждет меня дома или ездит со мной в экспедиции, — благодарит актер.

Первое время Дениса было не назвать отличным мужем, особенно всё усугубляла его любовь к алкоголю, которую он признавал, но бороться не хотел. Стимул победить зависимость у Никифорова появился в 2013 году, когда родились долгожданные дети. Двойняшек пара буквально вымаливала, когда ездила к Стене Плача в Иерусалиме.

— Я молился около мужской части, супруга — около женской, и вот у нас родились двойняшки — мальчик и девочка, — честно рассказал артист о появлении детей, Александра и Вероники.

Главное правило Никифорова в воспитании детей — никогда с ними не сюсюкаться Источник: nikiforovdenisofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Никифоров всё свое свободное время посвящает семье. Актер уверен, что брак — постоянная работа, которую нельзя прекращать.

— Хорошее дело браком не назовут, — смеется актер. — А кроме шуток, это серьезная, тяжелейшая работа. Не по исправлению себя, а по адаптации друг к другу. В течение жизни человек накапливает опыт, знания, но его суть, стержень остаются неизменными. Под текучестью, как мне кажется, понимается умение приспосабливаться, искать компромисс. И в браке это очень важная штука. Если ты не дурак, не будешь разрушать то, что сам же создал.

Никифоров отказался от алкоголя и после съемок больше не идет в бар, а бежит к жене и детям. После семьи у него на втором месте любовь к экстремальному спорту. На счету у Никифорова больше 100 прыжков с парашютом, и он постепенно прививает любовь к экстриму и у детей.

Парашютным спортом Денис Никифоров увлекся еще в 90-е годы Источник: nikiforovdenisofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Сейчас мои ребята уже подросли, и мы всей семьей ездим на аэродром. Полазить по самолетам — любимое занятие моих малышей. Они с удовольствием играют там с другими детьми, ведь многие с семьями приезжают. Выходишь с парашютом на линию старта и видишь мам, отцов, карапузов в колясках, которые провожают в небо своих. Это такая территория единомышленников, людей, увлеченных одним делом, — рассказал о своем хобби Денис Никифоров.