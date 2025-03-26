НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Развлечения обзор Удача или испытание? Что солнечное затмение 29 марта принесет разным знакам зодиака

Удача или испытание? Что солнечное затмение 29 марта принесет разным знакам зодиака

Кое-кто ощутит на себе особенно сильные удары судьбы

1 162
1 комментарий
Затмение сулит перемены для многих знаков зодиака | Источник: Максим Серков / NGS42.RUЗатмение сулит перемены для многих знаков зодиака | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Затмение сулит перемены для многих знаков зодиака

Источник:

29 марта 2025 года на небе разыграется редкое шоу — солнечное затмение. Пока астрономы готовятся наблюдать за игрой света и тени, а эзотерики строят прогнозы, простым смертным остается гадать: ждать ли удачи или запасаться оберегами? Одним знакам зодиака звезды сулят новый старт и исполнение желаний, а другим — нестабильность и удары по карме. Узнали, кому повезет, а кому остается только выть на луну.

Затмение — роковой день или новый шанс

Март сам по себе — неспокойное время с точки зрения астрологии. Всё из-за коридора затмений, когда мир словно сходит с привычных рельсов. 29 марта нас ждет частичное солнечное затмение, с 11:51 до 15:44 по московскому времени. Астрологи обещают, что в это время в вашу жизнь ворвется что-то новое, даже если вы к этому не готовы.

— Солнечное затмение — это новолуние, спрятанное в тени, — рассказывает астропсихолог Яна Пустовалова. — Каждый знак зодиака будет ощущать это астрологическое и астрономическое явление по-своему, так как огненная энергия Овна, в которую попадает это солнечное затмение, даст ощутимый толчок, чтобы каждый смог посмотреть на свою обыденную жизнь под другим углом и сделать выводы.

Эзотерики отмечают, что во время затмения 29 марта чувствительные люди могут заметить скачки давления, перемены в самочувствии и эмоциональные качели.

— Иногда события не разворачиваются — они обрушиваются, — объясняет астропсихолог Александра Курникова. — Так действует солнечное затмение в Овне: не через постепенность, а через вспышку. Оно приходит как внутренний пожар — чтобы осветить, согреть, сжечь всё лишнее и зажечь то, что давно просит быть увиденным. Затмение в знаке Овна — это вызов индивидуальности, личной воли, честности перед собой, чтобы выйти из спячки и начать жить по-настоящему. Оно не терпит притворства, компромиссов «для вида» и отложенных решений.

Кому успех, а кому — черная полоса

Самые сильные удары судьбы получат Овны и Весы, но и у других знаков будет непростое время. Для Раков и Козерогов жизнь может буквально развернуться в иную сторону. Велика вероятность оказаться в ситуации, где один неверный шаг может сулить те еще последствия.

Для Львов, Стрельцов, Водолеев и Близнецов затмение, наоборот, может принести интересные предложения, вдохновляющие идеи, нужных людей. Это скорее окно возможностей, чем кризис. Но с одной важной оговоркой: не стоит начинать что-то грандиозное с нуля.

А вот для Тельцов, Дев, Скорпионов и Рыб это затмение, на первый взгляд, может пройти почти незаметно. Однако внутренние процессы требуют внимания, даже если снаружи всё спокойно.

— Самый главный совет на весь период коридора затмений — не сопротивляться новым обстоятельствам. Вам важно понять, какой урок через весь период коридора затмений необходимо пройти, и принять эти обновления, — советует Яна Пустовалова. — И как раз 29 марта 2025 будет подведение итогов всего коридора затмений.

Прогноз для каждого знака зодиака

Каждый знак зодиака почувствует влияние солнечного затмения 29 марта по-своему. Как именно затмение повлияет на вас — читайте в подробном астропрогнозе.

Овен

Вы в эпицентре событий. Это затмение может ощущаться как кризис идентичности. Кто я? Куда иду? Почему всё рушится? Могут быть импульсивные решения, которые изменят вашу судьбу. И хотя это ваш шанс переродиться, он требует максимальной осознанности.

Совет: не поддавайтесь на провокации и острые эмоции. Время для действий наступит чуть позже — сначала почувствуйте, что для вас действительно важно.

Телец

На первый взгляд, вы можете не почувствовать резких перемен. Но внутренние изменения будут происходить глубоко. Это хорошее время, чтобы завершать старое и не торопиться с новыми обязательствами.

Совет: доверяйте своей скорости. То, что сейчас выглядит как тишина, на самом деле — подготовка.

Близнецы

Возможны интересные предложения, проекты, люди. Это может вдохновлять, давать ощущение движения и расширения. Однако начинать что-то масштабное не стоит — сначала закройте старые «хвосты» и завершите то, что требует внимания. Тогда откроется новое поле деятельности.

Совет: оставайтесь в состоянии завершения, а не в азарте новых стартов.

Рак

Вы входите в уязвимую, но очень важную фазу. Затмение может коснуться статуса, работы, отношений с родом. Словно старые роли больше не работают, но новые еще не оформлены. Здесь легко ошибиться, сделать шаг от страха, а не от зрелости.

Совет: не принимайте поспешных решений. Прислушивайтесь к телу и интуиции — они подскажут, когда двигаться.

Лев

Мир как будто приоткрывает двери. Возможны предложения, новые знания, вдохновение. Но ваша задача — не хватать первым порывом, а довести до ума всё, что было начато раньше. Завершите — и вы увидите, что пространство само даст вам нужный шанс.

Совет: процесс завершения сейчас важнее, чем начинания. Дождитесь ясности — и вы не промахнетесь.

Дева

Для вас затмение проходит относительно мягко. Возможно, на фоне или в тени. Но могут подняться вопросы здоровья, усталости, завершения рабочих или эмоциональных циклов.

Совет: следите за своим состоянием — не перегружайтесь, завершайте, подводите итоги.

Весы

Затмение напротив вашего знака. Это делает вас одним из главных участников событий — но не всегда по своей воле. Возможны резкие повороты в отношениях, союзы, расставания, кризисы. Сложно удержать баланс.

Совет: не спешите менять жизнь под влиянием эмоций. Выдержка и честность с собой — ваш якорь.

Скорпион

Это затмение может пройти фоном, если не затрагивает важные точки в вашей натальной карте. Однако вы можете ощущать, что нужно пересмотреть каждодневные дела, рабочие процессы и режим дня. Хорошее время завершать и переосмысливать.

Совет: не бойтесь тишины. Она дает вам доступ к внутреннему обновлению.

Стрелец

Вам может казаться, что всё снова оживает. Люди, вдохновение, эмоции. Однако, несмотря на желание резко рвануть вперед, затмение напоминает: сначала завершение, только потом — движение. Если вы честно подведете итоги, то подарок судьбы уже готов.

Совет: расчистите место под будущее, прежде чем звать его в дом.

Козерог

Вы в зоне прямого действия затмения. Это значит, что любые непродуманные шаги могут привести к перелому. Особенно это касается тем семьи, статуса, внутренней опоры. Внешне всё может казаться управляемым, но внутри готовится переворот.

Совет: избегайте решения назло или из выгорания. Ищите, что действительно укрепляет вашу жизнь, даже если это значит отпустить то, что дорого.

Водолей

Затмение может проявиться как окно возможностей — встречи, предложения, идеи. Но не торопитесь всё запускать. Сейчас важно закрыть старые темы, особенно в коммуникациях, учебе, документах. Пространство готовит для вас переход на новый уровень, но он требует порядка.

Совет: не перескакивайте на новый этап, пока не завершен старый.

Рыбы

На поверхности затмение может пройти мимо. Но если у вас идут кармические процессы, вы почувствуете перемены. Особенно в теме самоценности, денег, безопасности. Это хорошее время для избавления от ненужных обязательств.

Совет: не цепляйтесь за то, что вас давно не питает. Ваша энергия драгоценна.

Будете наблюдать за солнечным затмением?

Обязательно, такое событие нельзя пропускать
Если получится, но специально не планирую
Нет, мне это неинтересно
Только если астропрогноз посулит мне удачу
ПО ТЕМЕ
Затмение Затмение Солнца Гороскоп Солнечное затмение Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Стрелец Весы Скорпион Водолей Козерог Рыбы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 часов
Скажут более пяти Из шести опрошенных - В день затмения не жди Ничего хорошего. Суеверия? - Отнюдь! Опыт населения! Вас обидел кто-нибудь? Все из-за затмения. Вдруг ломается каблук - Скажешь,совпадение? Чашка падает из рук. Все из-за затмения!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление