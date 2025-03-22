Это что за соморота? Проверьте, знаете ли вы непонятные слова из русских сказок

Все мы выросли на сказках. А когда выросли, стали читать их своим детям. Но самое главное, что все делают вид, будто знают каждое слово, что в них написано. А мы вот не понимаем. Поэтому решили разобраться, что значат сказочные выражения, которые раньше мы принимали за должное. Кто такая каурка? Где у бабы сусек? На эти другие вопросы мы предлагаем вам ответить прямо сейчас.
Разомнемся на чем попроще. В самом начале «Колобка» дед просит бабу: «По амбару поскреби, по сусеку помети». Если с амбаром всё ясно, то что такое сусек?
Угол
Ларь
Территория за домом
Погреб
Всем известна присказка «Сивка-Бурка, вещая каурка». Но кто такая каурка?
Лошадь
Помощница
Это ласковое название любого животного
Это вообще окрас
В «Заюшкиной избушке» у Лисы была избушка ледяная, а у Зайца — лубяная. К ледяной вопросов нет, а лубяная из чего сделана?
Из коры
Из травы
Из грязи и палок
Из мха
«Фу-фу, русской коски слыхом было не слыхать, видом не видать», — говорила ягишна Ивану-царевичу в «Сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде». Какой такой коски?
Знати
Духа
Кости
Говора
«Шкурка сгорела, Арысь-поле приняла прежний вид и рассказала всё своему мужу». Что еще за Арысь-поле?
Лягушка
Рысь
Лошадь
Лиса
В сказке «Мужик, медведь и лиса» всё закончилось тем, что «собаки за хвост потащили и лисицу закамшили». Что собаки сделали с лисой?
Загрызли
Задавили
Забороли
Разорвали
В сказке «Волк-дурень» волк в ночи «пустился к гумну и стал уписывать падлу». Что, простите, делать?
Мстить обидчикам
Пошел по нужде
Есть вершки и корешки
Довольствоваться падалью
Однажды Лиса-повитуха пошла «к волку на фатеру проситься». Куда-куда?
На квартиру
В подельники
На охоту
В родственники набиваться
«Ну, господа! Надул нас этот маклак», — сетовали с похмелья купцы из сказки «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Кто их надул?
Озорник, сорванец
Тихоня, мямля
Жулик, плут
Лихач, удалец
«В старопрежние годы в красну весну, в теплое лето сделалась такая соморота, в мире тягота», — узнаем мы в сказке «Мизгирь». Что еще за соморота?
Бесстыдство
Голод
Эпидемия
Суматоха