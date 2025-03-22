Это что за соморота? Проверьте, знаете ли вы непонятные слова из русских сказок

Все мы выросли на сказках. А когда выросли, стали читать их своим детям. Но самое главное, что все делают вид, будто знают каждое слово, что в них написано. А мы вот не понимаем. Поэтому решили разобраться, что значат сказочные выражения, которые раньше мы принимали за должное. Кто такая каурка? Где у бабы сусек? На эти другие вопросы мы предлагаем вам ответить прямо сейчас.