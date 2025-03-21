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Развлечения обзор Если не успели зимой: 5 российских горнолыжных курортов, где можно кататься до мая

Если не успели зимой: 5 российских горнолыжных курортов, где можно кататься до мая

Куда ехать весной за снегом, и сколько это будет стоить

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1 комментарий
В некоторых регионах, например, за Полярным кругом, март–апрель считаются лучшим временем для катания | Источник: Серафима Путиева / MSK1.RUВ некоторых регионах, например, за Полярным кругом, март–апрель считаются лучшим временем для катания | Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

В некоторых регионах, например, за Полярным кругом, март–апрель считаются лучшим временем для катания

Источник:

Если вы за зиму так и не выехали покататься в горы, еще не поздно. Когда в Москве зеленеет трава, на многих российских горнолыжных курортах еще лежит снег. Эти горнолыжки расположены далеко на севере, либо высоко в горах, поэтому они доступны с начала осени по конец весны.

MSK1.RU собрал пять популярных российских горнолыжных курортов с длительным сезоном, где покататься можно в апреле и даже в мае, и во сколько обойдутся ски-пассы.

Большой Вудъявр (Кировск)

Кировск, расположенный в Мурманской области, известен своим продолжительным сезоном катания, который длится с ноября по конец мая. Стабильный снежный покров и прохладные температуры делают его, возможно, лучшим выбором для весеннего катания. В апреле и мае дольше всего снег сохраняется на северных склонах горы Айкуайвенчорр. Общая протяженность трасс курорта — 30 километров.

Цены на ски-пассы:

  • Однодневный — 3000 рублей.

  • Двухместный — 5250 рублей.

  • Трёхдневный — 7300 рублей.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RUИсточник: Серафима Путиева / MSK1.RU
Источник:

Эльбрус

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии — самый высокогорный в России. Поэтому здесь можно застать один из самых продолжительных сезонов катания — обычно он продолжается до первых недель мая. Здесь есть просторы для фрирайда, хоть весной на них и могут быть камни. Трассы на Эльбрусе больше подойдут продвинутым лыжникам из-за значительного перепада высот и крутизны склонов. Общая их протяженность — 11 километров.

Цены на ски-пассы:

  • Однодневный — 3100 рублей.

  • Двухдневный — 5900 рублей.

  • Трехдневный — 8400 рублей

  • Пятидневный — 13 200 рублей.

Источник: Шахерезада / Яндекс ПутешествияИсточник: Шахерезада / Яндекс Путешествия
Источник:

Шерегеш

Шерегеш, расположенный в Кемеровской области, славится стабильным большим снежным покровом и продолжительным сезоном катания, который обычно длится с ноября по май. Кстати, в апреле здесь проходит масштабный фестиваль «Грелка-фест». Весной особенно популярны северные и восточные склоны горы Зелёная, где снег сохраняется дольше всего. Шерегеш также известен своими возможностями для фрирайда, но внетрассовое катание ближе к маю может быть уже затруднительным из-за качества весеннего снега. Протяженность подготовленных трасс — 59 километров.

Цены на ски-пассы:

  • Однодневный — 4250 рублей.

  • Двухдневный — 7650 рублей.

  • Трёхдневный — 11150 рублей.

«Грелка-фест» в Шерегеше | Источник: Кирилл Лазарев / Knife media«Грелка-фест» в Шерегеше | Источник: Кирилл Лазарев / Knife media

«Грелка-фест» в Шерегеше

Источник:

Домбай

В Домбае (Карачаево-Черкесская республика) можно покататься с декабря по апрель. Благодаря высокогорному расположению и обилию снега, курорт привлекает как новичков, так и опытных лыжников даже в весеннее время. Самая высокая станция канатной дороге здесь расположена выше 3100 метров (для сравнения, самый высокий пик Красной Поляны — 2300 метров). В апреле лучше кататься на северных склонах, где снег сохраняется дольше всего. Общая протяженность трасс Домбая — около 25 километров.

Цены на ски-пассы:

  • Однодневный — 2750 рублей.

  • Двухдневный — 5500 рублей.

  • Трёхдневный — 8050 рублей.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RUИсточник: Серафима Путиева / MSK1.RU
Источник:

Манжерок

Курорт Манжерок в Республике Алтай обычно открывается в декабре и снег здесь сохраняется до конца марта. Однако благодаря системам искусственного оснежения, сезон удается продлить до апреля. Весной трассы по утрам могут быть обледеневшими и жесткими, но к обеду подтаивают, и по ним можно кататься с комфортом комфом. Кстати, в марте и апреле здесь проводятся мастер-классы и соревнования для любителей фристайла.

Цены на ски-пасс:

  • Однодневный — 2100 рублей.

  • Двухдневный — 4000 рублей.

  • Трёхдневный — 6000 рублей.

Источник: Официальный сайт курорта МанжерокИсточник: Официальный сайт курорта Манжерок
Источник:

Читайте также подробные обзоры корреспондента MSK1.RU на российские горнолыжные курорты: Шерегеш, Большой Вудъявр и Архыз, а также столичную горнолыжку, расположенную на Воробьёвых горах.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Российский человек, если у него есть деньги, внесет их в фонд помощи нашей Армии. Например, фонд Сергея Михеева. Неприлично, граждане по курортам разъезжать, когда наши воины насмерть стоят за Россию.
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