Душа коллектива или белая ворона: этот тест покажет, что о вас думают коллеги

Мы проводим на работе большую часть своего времени, но при этом даже можем не подозревать, как на самом деле выглядим в глазах коллег. Вы чудак и балагур, ради шуток которого люди встают по утрам на работу, или вы эгоистичный гуру табличек и созвонов, от которого люди уже не знают, куда бежать? Чтобы не доводить дело до перешептываний и второго рабочего чата без вас, предлагаем пройти наш тест.
Ваше рабочее утро
Листаю ленту социальных сетей и проверяю последние новости
Узнаю последние сплетни от коллег и рассказываю, чем занимался вечером
Пока не выпью кофе, не подходите ко мне, а то покусаю
Составляю план на день, проверяю рабочую почту и доделываю то, что не успел сделать вчера
Вам нужно подготовить с коллегами совместный проект. Какую роль вы выберете?
Я отправлюсь бороздить просторы интернета. Найду топовые примеры и лучшие решения, чтобы не сидеть на работе до ночи
Возьму на себя большую часть задач, чтобы точно никто не подвел и всё было выполнено в срок
Лидер или никто, третьего не дано
Буду поднимать моральный дух и не забуду напомнить про обед
Легко принимаете перемены на работе?
Шутите? Чаще всего я их и предлагаю
Перед тем как делать, нужно всё обдумать: сделать отдельную таблицу, обсудить всё с коллегами
Главное, чтобы меня не трогали, и будет полный порядок
Я за стабильность, а изобретение велосипеда не всегда работает на благо
Где вас обычно можно встретить после работы?
С коллегами, мы собирались встретиться в баре или поиграть в настольные игры
Скорее всего, я буду с друзьями или семьей наслаждаться минутами свободы
Дома, посмотрю фильм или почитаю книгу
На работе, нужно ведь закончить еще столько всего
Что вас делает на работе счастливым?
Когда меня никто не трогает, никто мне не пишет и не надоедает вопросами
Без коллег дни были бы скучными
Радость — в мелочах. Новая рабочая кружка, возможность уйти на пять минут пораньше
Когда начальство хвалит меня за мои достижения
К вам часто обращаются на работе за помощью?
Бывает, но обычно я прошу у кого-то помощи
Чаще ко мне обращаются, чтобы я сказал, что всё будет хорошо, а дальше человек уже делает всё сам
Нет и не надо, свои бы дела разгрести
Да, я эксперт своего дела и не прочь поделиться своими знаниями
Где вас можно встретить во время корпоратива?
Не хожу на корпоративы, лучше проведу время дома
Скорее всего, я на сцене участвую в конкурсах или собираю всех вместе сфотографироваться
Общаюсь с коллегами, завожу новые знакомства
Я за баром или поедаю все закуски, что найду на столе
Что для вас успех на работе?
Когда получилось привнести в работу что-то новое, что никто еще не делал
Когда получилось стать с коллегами единой командой
Когда понял, что благодаря работе стал ближе к собственной мечте
Когда всё удалось выполнить в срок и не пришлось ничего переделывать
Как выглядят ваши сообщения в рабочем чате?
Все мемы, что есть в рабочем чате, отправил я
Голосовые сообщения — лучшее изобретение человечества
Никакого чата, все вопросы решаю через почту
В моих сообщениях всё четко и по делу, но не забываю в конце добавить смайлик, чтобы не решили, что я черствый
Какое утверждение лучше всего описывает вас?
Я очень дотошен. Всё должно быть заранее спланировано, согласовано, дважды проверено
Я не люблю неопределенность, и люди, которые не думают о завтрашнем дне, для меня непонятны
Я люблю работать в собственном ритме, но без дедлайнов и плана наступит хаос
Я творческая личность, все лучшие идеи рождаются, когда даешь возможность мыслям парить