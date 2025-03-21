Душа коллектива или белая ворона: этот тест покажет, что о вас думают коллеги

Мы проводим на работе большую часть своего времени, но при этом даже можем не подозревать, как на самом деле выглядим в глазах коллег. Вы чудак и балагур, ради шуток которого люди встают по утрам на работу, или вы эгоистичный гуру табличек и созвонов, от которого люди уже не знают, куда бежать? Чтобы не доводить дело до перешептываний и второго рабочего чата без вас, предлагаем пройти наш тест.