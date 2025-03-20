«В сериалах сниматься — себя не уважать»: как Максим Матвеев превратил свою жизнь в мыльную оперу

За 16 лет, что пара вместе, поклонники неоднократно пророчили ей скорый разрыв Источник: maxim_matveev_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С самого начала своего актерского пути Максим Матвеев боролся с ярлыками. В нулевых его окрестили главным принцем театральной сцены, ему не хотели давать другие роли, потом записали в мужья Боярской и не обращали внимание на другие его достижения. Всё изменилось с выходом сериала «Триггер» (18+), который стал глотком свежего воздуха и возможностью выйти из тени известной жены.

«В сериалах сниматься — себя не уважать»

Максим Матвеев родился в крохотном городке Светлом Калининградской области. Его мама работала библиотекарем, отчим — старшим помощником капитана на рыболовецком судне. О карьере актера в таких декорациях можно было и не мечтать. И Матвеев, будучи тихим и робким ребенком, о ней и не мечтал.

Максим Матвеев особенно благодарен родителям за то, что они поддержали его решение учиться в театральном Источник: maxim_matveev_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В последних классах школы (на тот момент Матвеев уже жил в Саратове) у Максима вообще было всего два варианта дальнейшего развития событий: пойти на врача или на юриста. Но шальная мысль привела его на театральный факультет саратовской консерватории. Больших актерских перспектив у него на горизонте тогда не было — ему предлагали разве что сниматься в кино для взрослых. Поэтому, окончив консерваторию, Максим поехал разгонять саратовскую тоску в московскую Школу-студию МХАТ.

— Когда я поступал в школу-студию, у меня было ощущение, что я провалюсь, что я полная бездарность, — вспоминает актер. — И когда я вышел читать перед Олегом Павловичем Табаковым, я был так поглощен этими мыслями, что у меня даже нервы на лице дергались.

Однако Максим не провалился. Его взяли. Хотя сам он до сих пор уверен: это всего лишь удачное стечение обстоятельств. Везение постучалось в дверь его гримерки еще раз, когда Матвеев учился на четвертом курсе школы-студии. Тогда ему предложили работу в сериале «Бедная Настя» (12+). Но актер решил не открывать счастливому случаю.

Снимись Матвеев тогда в «Бедной Насте», у его кота был бы менее озадаченный вид Источник: maxim_matveev_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Снявшись в нем, я мог купить себе квартиру в Москве. Но у меня тогда было слишком много работы в театре и в школе-студии. Я бы элементарно не успевал. Кроме того, мне еще претила сама мысль: казалось, что в сериалах сниматься — себя не уважать, — был уверен Матвеев.

Зато на что у актера точно хватало времени, так это на дела любовные.

«Сначала была прекрасная история любви»

В 2008 году театр свел Максима Матвеева с актрисой Яной Сексте. Она моментально и без оглядки влюбилась в уже известного на тот момент красавчика и была невероятно рада, когда оказалось, что ее чувства взаимны.

И для него, и для нее это были первые отношения, поэтому парочка решила не тянуть, и уже спустя два месяца после знакомства актеры поженились. Семейная жизнь была бурная и счастливая. Они вместе выступали в театре и занимались благотворительностью. Создали проект «Доктор Клоун», ездили к больным детям в красочных костюмах, чтобы поддержать и развеселить малышей. Но потом эйфория прошла. Место счастья заняли проблемы, справиться с которыми ни у Яны, ни у Максима не получалось.

Только спокойствие: это не последствия выяснения отношений, а обычный грим Источник: jana_sexte / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Однако не только разногласия стали причиной разлада. Как выяснилось, у разлуки было вполне себе человеческое имя — Лиза Боярская. С ней Матвеев познакомился на съемках фильма «Не скажу» (18+).

— Когда я его увидела, то остолбенела. У меня всё вспыхнуло. Я не знаю, что это было, но я прямо остолбенела, когда увидела его. Пробы, не пробы — мне уже было всё равно. Я только пыталась понять, кто это, почему я его раньше не видела, — делится эмоциями актриса.

А вот Матвеев Боярскую разглядел не сразу.

— Первая встреча не была такой запоминающейся, как для нее. Она и мне теми же словами описывала свое впечатление от встречи. А я просто пришел на пробы и сделал всё, чтобы их пройти, — признается Максим. — Для меня мы просто попробовали и разошлись.

Постепенно Матвеев всё больше влюблялся в свою партнершу и в конце концов понял, что не в силах справиться с чувствами, — надо идти к жене и во всем признаваться. Разговор предстоял непростой, но страдать и обманывать супругу он не мог.

— Всё, что касается истории с Максимом Матвеевым, — это прекрасная, чудесная, как выяснилось со временем, история, — вспоминала позже Яна Сексте. — Сначала была прекрасная история любви, а затем — драматичная, болезненная, чудовищная для всех, кто в нее попал. Для всех, кого она коснулась, включая наших родителей. Абсолютно каждый прошел путь с максимальным достоинством. А дальше появились две чудесные семьи.

«То ли икону нести, то ли руку пожать»

Сейчас Матвееев и Сексте дружат семьями, но для Яны разрыв был болезненным — она ушла в депрессию. А вот он с головой нырнул в новые отношения.

— Мы стали встречаться в перерывах между своими репетициями. Это было здорово: мы могли с ней часами сидеть и болтать о чем угодно. А могли вместе пойти по магазинам и вместе же покупать разную мелочь, — рассказал Матвеев.

Если бы мы не знали артистов, подумали бы, что они брат и сестра, настолько они похожи Источник: maxim_matveev_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Через год Максим попросил руки Елизаветы у именитого тестя, который и не знал, куда бежать от неожиданности, но с радостью принял актера в семью.

— Максим просил руки моей дочери. Пришел с цветами, с тортом. Растерян был больше я, чем он. Он как раз выглядел уверенно, мужественно. А я в халате… Как в таких случаях себя вести: то ли икону нести, то ли руку пожать, то ли поцеловать — черт его знает, — вспоминает Михаил Боярский.

В 2010 году пара поженилась. Через два года у них родился первый сын — Андрей, а в 2018-м второй — Григорий.

Максим Матвеев присутствовал на обоих родах Елизаветы Боярской Источник: maxim_matveev_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Мы не носим обручальные кольца»

Даже самый крепкий брак в шоу-бизнесе не обходится без сплетен. Матвеев и Боярская не стали исключением. В 2016 году причиной, по которой молва их развела, стало то, что они жили в разных городах: он — в Москве, она — в Санкт-Петербурге. Тогда супруги объяснили: Матвееву приходится жить на два города из-за работы, и всё это временно. Новый повод для пересудов появился, когда поклонники заметили: пара ходит без обручальных колец. Тогда не выдержала уже Боярская.

— Мы не носим обручальные кольца — это вообще личное дело каждого человека. Такое положение дел нас нисколько не смущает. Более того — устраивает. Это наш естественный уклад жизни. Нет никакого повода для беспокойства, — успокоила актриса.

Недавно разговоры о разводе вышли на новый круг. Поводом стало то, что супруги выходят в свет друг без друга. Но супруги в один голос заявляют, что просто не любят лишний раз появляться на людях, а ковровые дорожки — это всего лишь часть работы, так не лучше ли проводить это время с семьей?

«За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде», — подписала фотографию актриса Источник: lizavetabo / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Идеального родителя нет»

Последние годы Матвеев избавился даже от отголосков образа голливудского принца — после того как исполнил роль психотерапевта в сериале «Триггер». Образ Артема Стрелецкого повлиял на него во всех смыслах. Режиссеры увидели, что Максиму можно давать драматические роли, притом даже психопатов и маньяков. А самого актера роль навела на мысль о том, что пора менять что-то и в реальной жизни.

— После «Триггера» я ушел из театра, который перестал приносить удовольствие. Я понял, что когда твои прекрасные два человечка (сыновья Андрей и Григорий. — Прим. ред.) растут без тебя, а ты тут пытаешься найти удовольствие и вдохновение… Или хоть что-то, что замотивирует тебя заниматься этим, ты думаешь: какого черта? Не нужно этого.

Актер очень трепетно подходит к воспитанию своих детей и перед их появлением даже прошел курсы молодых отцов Источник: maxim_matveev_ / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Актер не знает, пойдут ли сыновья по стопам звездных родителей, но старший, Андрей, уже делает первые шаги и озвучивает Шурупа в мультике «Три кота» (0+).

— Ему нравится, как мне кажется. Но играть он стесняется. И я стеснялся в его возрасте! Может, это останется в таком же зачатке, а может, во что-то трансформируется. Но сейчас он получает удовольствие от того, чем занимается, — признается Матвеев.

Сейчас актер снимается только в фильмах и сериалах. Всё свободное время он посвящает семье и воспитанию сыновей.

— Путь родительства такой, что легко можно споткнуться. У нас у каждого свое понимание родительства. Идеального родителя нет. Я учусь не навязывать им свое мнение, — рассказал актер.