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Развлечения обзор Нежные открытки на 8 Марта: 10 причин поздравить прекрасных женщин

Нежные открытки на 8 Марта: 10 причин поздравить прекрасных женщин

Не скупитесь на теплые слова и добрые поздравления

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2 комментария
Где-то тюльпаны еще только ждут своего часа, а открытки на 8 Марта у нас уже готовы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUГде-то тюльпаны еще только ждут своего часа, а открытки на 8 Марта у нас уже готовы | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Где-то тюльпаны еще только ждут своего часа, а открытки на 8 Марта у нас уже готовы

Источник:

Пусть в этом году у нас и не оказалось дополнительных выходных в честь Международного женского дня, это не значит, что мы будем отмечать его скромнее. Да пусть этот день вообще сделают рабочим (если что, это не призыв) — ничто не помешает нам поздравить наших прекрасных мам, бабушек, жен, дочерей, всех девушек и женщин с их профессиональным праздником. Если вы с нами, то держите 10 открыток, чтобы подарить праздничное настроение даже тем обворожительным дамам, кто находится далеко. Впрочем, и самым близким их отправить не грех!

В 2025 году 8 Марта выпадает на субботу, так что можно позволить себе никуда не торопиться и отметить праздник как следует. Кто-то уже забронировал столик в кафе или ресторане, кто-то планирует отпраздновать дома, некоторые, возможно, уже в предвкушении загородного отдыха — на даче или на базе. Но какой бы вариант вы ни выбрали, без теплых слов и приятных подарков обойтись будет невозможно.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Сейчас мы воспринимаем 8 Марта как лишний повод рассказать девочкам, девушкам и женщинам, как они важны для нас и насколько мы без них как без рук. Но история появления праздника была лишена всякой нежности. Началось всё с «марша пустых кастрюль» в Нью-Йорке в 1857 году. Организовали его женщины, трудящиеся в текстильной промышленности. Своим шествием они хотели показать властям, в каких адских условиях они работают и какие гроши за это получают, а заодно требовали равноправия.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

В начале ХХ века женщины стали выходить на улицы со схожими требованиями значительно чаще. В 1910 году демонстрации прошли во всех крупных городах США, а в Копенгагене в то же время состоялась международная конференция женщин-социалисток, где присутствовала активистка международного социал-демократического движения Клара Цеткин. Она так вдохновилась происходящим, что предложила выбрать один день в году, когда женщины всего мира будут открыто говорить о своих проблемах.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Долгое время праздник, получивший название Международный день солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие, отмечался в разные даты, и только в 1975 году, в Международный год женщин, 8 марта провозгласили Международным женским днем.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

До России «женский день» добрался довольно быстро. Первый такой отметили еще в 1913 году в Санкт-Петербурге. Вскоре он распространился по всей стране, а 8 марта 1965 года Международный женский день объявили официальным выходным. Причем СССР долгое время оставался единственной европейской страной, где 8 Марта считался официальным государственным праздником.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

С середины восьмидесятых с Международного женского дня начал сползать политический налет, и к началу девяностых о борьбе за равноправие многие уже и думать забыли, а 8 Марта стал праздником весны и всех женщин.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

В некоторых городах мира 8 марта до сих пор устраивают женские митинги и шествия, участницы которых выдвигают свои требования и громко говорят о равноправии или еще о каких важных для них вопросах. Но в большинстве своем девушкам и женщинам в этот день просто приятно получить несколько теплых слов и чуточку внимания. Чуть больше, чем обычно.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Кстати, социологи в этом году провели опрос и выяснили, что каждая четвертая женщина в России ждет подарок на 8 Марта не дешевле 50 тысяч рублей. В то же время большинство мужчин планируют уложиться в 1–3 тысячи рублей. Но за такие деньги, честно говоря, сегодня и букета приличного не купишь.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

А пока мужчины сводят дебет с кредитом, девушки мечтают о путешествиях и ювелирных украшениях, некоторые также рассчитывают получить в качестве подарка на 8 Марта квартиру или хотя бы машину.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

Дорогие мужчины, мы вам в эти дни хотим напомнить, что женщинам, безусловно, очень приятно угождать, но не теряйте голову и не влезайте в ипотеку, чтобы сделать любимым лучший подарок. Впрочем, если успеете расквитаться с кредитом до следующего 8 марта, то так и быть, дерзайте.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаИсточник: Виталий Калистратов / Городские медиа
Источник:

А если вы не можете найти подходящих слов, чтобы поздравить близких с Международным женским днем, то у нас есть также поздравления с 8 Марта — самые искренние пожелания для любимых женщин.

ПО ТЕМЕ
8 Марта Праздник Международный женский день Открытки Поздравления Женщина Девушка 2025 год
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Комментарии
2
Гость
6 марта, 00:05
ТерешковойЧайке отправьте поздравления от благодарного народа Люди простые люди просили умоляли об этом, тоже самое всем симонянам и прочим скабееvым
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