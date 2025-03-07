«Возраст существует только в нашей башке»: как сейчас выглядят самые красивые певицы 90-х

Признавайтесь, у кого висели такие плакаты дома? Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Это сейчас шоу-бизнес напоминает конвейер, на котором не успеваешь замечать взлеты и падения исполнителей с разношерстным уровнем таланта, а звезды девяностых казались недосягаемыми. Тогда и артистов было меньше, и на сцену, казалось, пробиваются только самые достойные. Некоторые из них брали не только талантом, но и ослепительной красотой. Соблазнительная Лада Дэнс, манящая Ирина Салтыкова, нежная и обворожительная Натали — эти и другие певицы попадали в самое сердце слушателей. Но сияние звезд на сцене не вечно, и они пропали из поля зрения. Что с ними сейчас?

Источник: Городские медиа

Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова в 90-е будоражила воображение доброй половины мужчин, а после выхода фильма «Брат 2» (18+) уж точно вся страна узнала, что Салтыкова клевая. Впрочем, сиять на звездном небосклоне ей долго не пришлось. С каждым годом ее новые треки становились всё менее популярными, а проблем становилось всё больше.

Источник: кадр из фильма «Брат-2» (18+), реж. Алексей Балабанов, «СТВ», 2000











После развода с Виктором Салтыковым у певицы обнаружили рак. Долгое время и немалые деньги ей пришлось положить на то, чтобы вылечиться. Новые траты появились, когда в 00-х дочка Алиса захотела учиться в Лондоне и Салтыкова купила ей квартиру.

Сама певица осталась в Москве, открыла дом красоты и стиля, который скромно назвала своим именем. Бизнес не продержался долго, и артистка оставила это дело.

Источник: irinasaltykova_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня артистка занимается тем, что ходит по шоу и раздает интервью.

— У артистов есть поговорка: пять минут позора — и обеспеченная старость. Не секрет, что сейчас на телевидении платят деньги за съемки, — рассказывала Ирина. — Бесплатно я вряд ли пошла бы развлекать людей рассказами о своей жизни.

Но участие Салтыковой в съемках не всегда гарант качества, а зачастую обеспеченный скандал. Один из них разразился во время шоу «Суперстар!» (12+). Салтыковой совсем не понравилась критика Стаса Пьехи в ее адрес, и она не стала молчать.

— Ладно, когда молодежь бестолковая — я это прощаю, но когда взрослые люди ведут себя невоспитанно… Сначала я выслушивала критику в свой адрес с юмором, а потом они перегнули палку, — разразилась после выступления гневными комментариями артистка.

Источник: irinasaltykova_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сама Салтыкова зачастую не стесняется в выражениях по отношению к другим артистам. На шоу «Битва поколений» (16+) бывшая звезда 90-х жестко отозвалась о выступлении Ольги Бузовой, которая спела песню Алены Апиной:

— Ведет себя как выскочка! Мне это не понравилось. Вспомнила времена, когда я была молодой и взрослые артисты сидели. Мне даже было страшно на них посмотреть, так мы стеснялись, уважали и говорили только на «вы».

Последние годы выступать певица практически перестала. Она продюсирует дочь, которая в 2019 году вернулась в Россию, чтобы повторить успех матери.

Алена Апина

Все заговорили об Алене Апиной после того, как она ушла из группы «Комбинация» и начала сольную карьеру. Пока вся страна подпевала песню «Ксюша», артистка мечтала, чтобы у них с мужем появилась своя дочка Ксюша, но все попытки были безуспешными.

Источник: Алена Апина / Vk.com

Во второй половине 90-х артистка пережила девять выкидышей и долго лечилась от бесплодия. Искусственное оплодотворение, гормоны, постоянные обследования — в какой-то момент она не выдержала и решилась на суррогатное материнство.

В 2001 году у нее появилась дочка, которая стала смыслом всей ее жизни. Апина перестала ездить на гастроли и выпускать новые песни, а отдала всю себя семье.

Источник: Группа «КОМБИНАЦИЯ» / Vk.com











В 2016 году, спустя 25 лет брака, Алена Апина подала на развод с Александром Иратовым. Артистка больше не могла выдерживать постоянные измены мужа и делать вид, что у них всё хорошо. Долгие четыре года Апина переваривала эту ситуацию в себе и ничего не говорила, но потом ее прорвало.

— Женщин у него было много, даже говорить об этом не стоит. Вот такой человек… Для него это не было изменой и чем-то грандиозным. Но прошло четыре года, и Александр счастлив с другой женщиной. Ему нравится возвращаться в свой дом. У него всё хорошо… Да и у меня тоже, — отвечала на все расспросы артистка.

Как это часто бывает, после расставания певица стала только краше и расцвела с новой силой. Апина вернулась к образу роковой красотки и снова вышла на сцену.

Источник: Алена Апина / Vk.com











Она приняла участие в шоу «Суперстар!» (12+) и заняла судейское кресло в одном из сезонов «А ну-ка все вместе!» (12+). Сейчас Апина много гастролирует по стране и записывает новые песни. Артистке не раз доставалось за образы, которые якобы не соответствуют ее возрасту, особенно в клипе на песню «Близость», но у Апиной нашлось что ответить хейтерам.

Источник: Алена Апина / YouTube

— Моя задница не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать. Половина женщин в нашей стране после 30 лет начинает себя готовить к погосту. А я хочу напомнить о том, что возраста вообще не существует, вернее, он существует только в нашей башке, — прокомментировала артистка.

Наталья Ветлицкая

Стадионы фанатов, ежедневные концерты и постоянные новости о новых романах. Казалось, еще чуть-чуть — и популярность Ветлицкой улетит в стратосферу, певица не только пропала со сцены, но и, как выяснилось, уехала из России.

Источник: Наталья Ветлицкая / Vk.com

В 2004 году у певицы появилась дочь Ульяна. Девочка родилась недоношенной, из-за чего у нее были постоянные проблемы со здоровьем. Певице ничего не оставалось, как потратить заработанные деньги на домик в Испании и перевезти дочку в теплый климат.

— Уехала чисто по медицинским причинам моего ребенка. Это не то, что мне тут всё надоело. Я родилась здесь. Мне нравится жить дома, естественно, среди родных, которые говорят на моем языке. И в любимом климате, потому что не люблю жару, все эти пальмы. Там влажность большая, много комаров, — объяснила позже свое решение Наталья.

Источник: Наталья Ветлицкая / Vk.com











После смены обстановки Наталья Ветлицкая поменяла и род деятельности: занялась реставрацией и продажей недвижимости в Испании, завела свой блог. Но в 2019 году она решила снова вернуться на сцену. Певица анонсировала большой тур по России, но тут случилась пандемия коронавируса и все концерты отменились.

Источник: n_vetlitskaya_wondeful / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2022 году Ветлицкая выпустила новый альбом, но он не произвел былого фурора. Энтузиазма громко вернуться на российскую сцену у Натальи поубавилось, и она продолжила тихо жить в Испании.

Лада Дэнс

Ладу Дэнс называли российской Линдой Евангелистой, а обложки журнала Playboy с ней украшали не один шкафчик. Сложно найти мужчину, который не хотел бы быть с ней. Даже Филипп Киркоров, у которого она работала бэк-вокалисткой, не упускает возможности напомнить, что у него был «легкий роман» с певицей.

— Со своей командой я пересматривал свое юбилейное шоу. И в нем выступала Лада Дэнс. У нас с ней был легкий роман, и она тогда, кажется, была беременной, — рассказал король эстрады в одном из выпусков шоу «Маска» (6+).

Источник: Лада Дэнс / Vk.com











В 1997 году у Лады Дэнс родился сын от бизнесмена Павла Свирского. Через два года у пары появилась дочка. Постепенно певица ушла со сцены и выбрала домашний уют. Семейное счастье не продлилось долго, уже в 2002 году брак распался, а Лада Дэнс вернулась на сцену.

— Лизе было 9 месяцев, сыну на 2 года больше. Всё, что у меня было, — имя. Каждый день мне нужно было думать, чем детей сегодня накормить. Я, когда забеременела, сразу прекратила концертировать. А тут опять была вынуждена плотно работать, давала чуть ли не по 30 концертов в месяц. В итоге не только детей подняла, но и дом в 750 квадратов построила на свои средства, — вспоминает Лада Дэнс.

Источник: Лада Дэнс / Vk.com











В 2004 году она попыталась прославиться как актриса и снялась в российской версии «Секса в большом городе» (18+) — в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (18+). Он не снискал большой любви у зрителей. В это же время артистка открыла кадровое агентство «Безупречный персонал», а позже — продюсерский центр. Ни тот, ни другой не принесли певице статуса известной бизнес-леди.

На этом поиски золотой жилы для Лады Дэнс не закончились. С появлением TikTok'a она перекочевала туда и быстро набрала 100 тысяч подписчиков на роликах с трендовыми танцами. Певица вела свой аккаунт до самой блокировки сети, и на некоторых ее роликах красуется цифра в восемь миллионов просмотров.

Источник: lada_dance_official / Тiktok.com

В 2023 году Лада Дэнс вместе с двумя девушками из своей подтанцовки попала в аварию, когда ехала на такси с корпоратива домой. У певицы была черепно-мозговая травма, перелом в тазовой области и множество ушибов. Врачам пришлось сделать ей сразу две операции. После этого певица месяц с трудом разговаривала и приходила в себя.

Источник: Лада Дэнс / Vk.com











Сейчас певица полностью восстановилась после аварии, она продолжает давать концерты и участвовать в шоу, последним из которых был «Один в один!» (12+).

Натали

Путь в шоу-бизнесе для Натали не назовешь легким. Вместе с цветами от поклонников на нее сыпались судебные иски и обвинения в плагиате. Причиной послужили слова песни «Ветер с моря дул». Натали говорила, что придумала текст сама, но не все были с ней согласны. На авторство претендовали сразу несколько человек, победу одержала певица и композитор Елена Сокольская.

В начале 00-х психологическое состояние Натали подкосилось. В 2001 году после множества выкидышей у нее родился долгожданный сын, за которого она сильно переживала. Каждую критику со стороны продюсера и слушателей она начала воспринимать близко к сердцу и стала всё больше гнобить себя. В 2002 году Натали ушла со сцены и занялась семьей.

Источник: natali_star74 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











К 2012 году Натали почувствовала, что готова попробовать снова, и выпустила песню «О боже, какой мужчина» — трек сразу же взлетел на пик популярности, как и многие ее прежние работы. На волне успеха Натали записала фиты с Басковым, DONI и Султаном-Ураганом.

Во всех начинаниях Натали поддерживал муж, с которым она была с 16 лет. Именно он когда-то стал ее первым продюсером и помог артистке раскрутиться в Москве.

Источник: natali_star74 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2023 году ее муж покончил жизнь самоубийством, после того как два года боролся с последствиями ковида. Поклонников очень удивило, что Натали вышла на сцену уже через две недели после трагедии.

— Концерты и выступления не прекращаю, такова была воля мужа, это дело всей его жизни, даже больше, чем для меня, — написала в социальных сетях Натали, которая по сей день выполняет последнюю просьбу супруга.

Анжелика Варум

Анжелика Варум за все годы плотно укрепилась в статусе верной спутницы и музы Леонида Агутина. Пара познакомилась в 1997 году, сначала их отношения были чисто деловыми, но во время записи песни «Королева» они поняли, что их связывает нечто большее, чем любовь к музыке. Уже через два года у них родилась дочь Елизавета.

Статус «самой крепкой пары в шоу-бизнесе» иногда ставится под сомнение. А в 2011 году дело чуть не дошло до развода, а всё потому, что Агутин поцеловал незнакомую девушку на фестивале «Новая волна».

Источник: Анжелика Варум / Vk.com











— На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли, — вспоминает этот момент Агутин.

В очередной раз заговорили о разводе пары в 2018 году, причиной стал безобидный, на первый взгляд, снимок. На нем Агутин стоял вместе со своей подопечной из шоу «Голос» (12+). Многим показалось, что расстояние между людьми непростительно маленькое, и заподозрили пару в связи. Анжелика Варум отреагировала неоднозначным стихотворением «Ухожу навсегда, собираю пожитки», но быстро переиграла свой ответ и позже сообщила, что полностью доверяет мужу и верит в его любовь.

— Любимая для мужчины — не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи, — считает Анжелика Варум.

Источник: avarum / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вплоть до своего 50-летия в 2019 году певица продолжала давать концерты и записывать новые альбомы, но после 2022 года она перестала появляться на публике. Особенно поклонников встревожило, что певицы не было на юбилейном концерте в честь дня рождения мужа.

По одной из версий, Анжелика Варум вместе с дочерью сейчас в Америке, Агутин в свою очередь говорит, что певица продолжает жить в России, но предпочитает уединенный образ жизни.

Татьяна Овсиенко

С самого начала карьеры Татьяну Овсиенко преследовали скандалы. Первый случился еще в начале пути, когда она покинула группу «Мираж». Маргарита Суханкина обвинила певицу в том, что та всегда пела под ее фонограмму.

— Они выходили на сцену, танцевали под мой голос, открывали рот. И на концерты брали мои фонограммы и работали под них. Что касается Татьяны, то там всё сложнее. У нее голос ограничен, — уверена Маргарита Суханкина.

Источник: Татьяна Овсиенко / Vk.com











Татьяна в свое оправдание говорит, что это была не ее идея, а настояние руководителей. Тем более поверх фонограммы всегда звучал и ее голос.

После того как сольная карьера певицы пошла в гору, а сомнений в ее голосе ни у кого не осталось, появился новый повод для пересудов. Причиной стала связь с продюсером Владимиром Дубовицким, с которым Татьяна познакомилась, когда он был женат на Ирине Аллегровой.

— Он не ухаживал за мной, пока не развелся с Аллегровой. Он просто какое-то время жил в моей квартире. Я как раз уехала на гастроли. Попросил пожить у меня. Я согласилась. А потом он начал меня приглашать в рестораны. Однажды сказал всем, что я буду его женой. Но я честно скажу: к тому моменту между ним и Аллегровой было всё закончено, — рассказала певица в программе «Судьба человека» (16+).

Источник: Татьяна Овсиенко / Vk.com











Долгосрочного счастья с мужем ей построить не удалось. Несмотря на то что у пары был приемный сын, в 2007 году Татьяна развелась с Владимиром после нескольких лет, что он ей изменял и жил на две семьи.

Спустя год певица начала встречаться с предпринимателем Александром Меркуловым. Мужчина дважды сидел в тюрьме за контрабанду, участие в покушении на крупного бизнесмена и другие преступления.

Татьяна до конца была уверена, что ее избранник невиновен, и вкладывала все заработанные деньги, чтобы вытащить его из заключения. Всё свое время она посвятила продаже имущества, чтобы вложить деньги в спасение возлюбленного. Мужчина вышел на свободу только в 2017 году, этот же год стал последним, когда Татьяна выпустила новую песню.

Источник: Татьяна Овсиенко / Vk.com











Фанатов с каждым годом всё больше беспокоит внешний вид Татьяны Овсиенко. Поклонники предполагают, что супруг ее поколачивает, а она топит боль в алкоголе. Это подтверждают подруги артистки, которые теперь видят Татьяну всё реже.

Источник: Татьяна Овсиенко / Мk.com









