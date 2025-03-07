«Это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно»: угадайте фильм с Андреем Мироновым по кадру

В некоторых актерах видишь только их самих, сколько бы они ни старались перевоплотиться в своих персонажей. Но мастерство Андрея Миронова заключалось не только в том, что он одновременно становился в кадре другим человеком, но и в его актерской игре, от которой было не оторваться. Сегодня актеру могло бы исполниться 84 года, но он навсегда останется в памяти зрителей вечно молодым. В день его рождения мы предлагаем вам вспомнить несколько известных работ артиста, а заодно проверить, насколько хорошо вы знаете фильмы с Андреем Мироновым.