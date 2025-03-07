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Развлечения тест «Это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно»: угадайте фильм с Андреем Мироновым по кадру

«Это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно»: угадайте фильм с Андреем Мироновым по кадру

Тест в честь дня рождения актера

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1 комментарий
Пока бабочка крылышками «бяк-бяк, бяк-бяк», вы успеете ответить на вопросы нашего теста | Источник: кадр из фильма «Обыкновенное чудо» (0+), реж. Марк Захаров, киностудия «Мосфильм», 1978 годПока бабочка крылышками «бяк-бяк, бяк-бяк», вы успеете ответить на вопросы нашего теста | Источник: кадр из фильма «Обыкновенное чудо» (0+), реж. Марк Захаров, киностудия «Мосфильм», 1978 год

Пока бабочка крылышками «бяк-бяк, бяк-бяк», вы успеете ответить на вопросы нашего теста

Источник:

В некоторых актерах видишь только их самих, сколько бы они ни старались перевоплотиться в своих персонажей. Но мастерство Андрея Миронова заключалось не только в том, что он одновременно становился в кадре другим человеком, но и в его актерской игре, от которой было не оторваться. Сегодня актеру могло бы исполниться 84 года, но он навсегда останется в памяти зрителей вечно молодым. В день его рождения мы предлагаем вам вспомнить несколько известных работ артиста, а заодно проверить, насколько хорошо вы знаете фильмы с Андреем Мироновым.

ТЕСТПройден 811 раз
1 / 10

Разомнемся на не самом сложном вопросе. Где это Андрей Миронов был в таком плаще и белых перчатках? (Впрочем, это не единственная подсказка в кадре.)

  • «Год как жизнь» (12+)

  • «Семейное счастье» (12+)

  • «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)

  • «Два воскресенья» (0+)

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Андрей Миронов Фильмы Советские фильмы Российское кино Кино СССР Тест Развлечения
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Комментарии
1
Гость
7 марта, 19:53
10/10
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