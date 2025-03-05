Разбила чужую семью, сделала аборт ради карьеры: каким бумерангом ответила жизнь Елене Яковлевой

Глядя на Елену Яковлеву, и не скажешь, какие скелеты скрываются в ее шкафу Источник: e.a.yakovleva777/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Героини Елены Яковлевой не всегда могли похвастаться счастливой жизнью. Практически все они так или иначе нуждались в любви. Сама же актриса на первый взгляд выглядит вполне счастливой. Но за ее образом скрываются те еще испытания, среди которых нашлось место и клинической смерти, и скандалам, связанным преимущественно с ее сыном. Но она, как настоящая актриса, идет по своему пути с гордо поднятой головой, справляется с вызовами, которые подкидывает ей жизнь, и не боится быть собой.

«Вот и я рухнула на колени»

В семье Елены Яковлевой есть легенда, которая гласит, что ее бабушка когда-то играла в крепостном театре, и, возможно, именно от нее внучке передалась страсть к сцене. Так это или нет, но Яковлева увлеклась театром в раннем детстве, а когда окончила школу, то у нее и вариантов не было, куда поступать, — конечно же, в театральный.

Первая попытка поступить провалилась, и будущая актриса попала в ГИТИС со второго раза. Здесь ей как будто сам случай помог. Читая басню перед комиссией, она забралась на стул, потом слезла, снова взобралась и в конце концов оступилась, застряла, а для большего драматизма упала на колени и продолжила исполнение.

— В небольшой комнатке за столом сидит комиссия, напротив нее стою я. Я объявляю: «„Воскресение“, Лев Толстой». А у Толстого написано: «Катюша Маслова рухнула на колени». Вот и я рухнула на колени. А им ничего не было видно, пришлось встать, и практически весь мой монолог они прослушали стоя, — вспоминала актриса в биографическом фильме «Елена Яковлева. ИнтерЛеночка» (16+).

Необычный подход помог — абитуриентку тут же зачислили. Преподаватель Владимир Андреев сразу отметил ее природную одаренность и предсказал большое будущее.

Елена Яковлева никогда не жаловалась на отсутствие мужского внимания Источник: e.a.yakovleva777/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Окончив ГИТИС, Елена Яковлева стала актрисой одного из ведущих московских театров — «Современника».

— Это было что-то заоблачное. В том смысле, что об этом мечтать даже было нельзя, — признавалась Яковлева. — Когда это случилось, я очень долго не могла в это поверить.

Спустя два года актрисе поступило предложение перейти в Театр имени Ермоловой, и она им воспользовалась. Впрочем, провела она там всего три сезона и вернулась в «Современник», который больше не покидала следующие 30 лет.

«Каждая женщина хочет быть любимой»

Параллельно с работой в театре Елена Яковлева начала сниматься в кино. Поначалу фильмы, в которых она работала, были не самыми заметными, но в 1989 году случилась «Интердевочка» (18+), с которой к актрисе пришла народная любовь и слава. Лента возглавила советский кинопрокат, а 28-летняя Яковлева оказалась в центре внимания. Журнал «Советский экран» признал ее лучшей актрисой года, она получила премию «Ника», ее отметили на Токийском кинофестивале и фестивале «Созвездие».

«Интердевочка» показала советскому зрителю людей, чья жизнь не входила в колею большинства Источник: кадр из фильма «Интердевочка» (18+), киностудия «Мосфильм», реж. Петр Тодоровский, 1989 год











Десять лет спустя у Яковлевой случился еще один прорыв. На этот раз — телевизионный. Новую волну популярности ей принес сериал «Каменская» (16+), где актриса исполнила главную роль, которая принесла ей в дальнейшем премию ТЭФИ. Проект пользовался огромной популярностью у зрителей, а о его секрете сама Елена Алексеевна рассказывала так:

— Каждая женщина хочет быть любимой. Она хочет, чтобы ее так же любил муж, как любит Каменскую, который практически всё делает — занимается магазинами, продуктами, собаками вместо нее, помогает ей.

«Все подружки повально выходили замуж, и я заодно»

Анастасия Каменская — один из немногих персонажей Яковлевой, которому повезло в любви. Чаще всего героиням Елены Алексеевны чувств и серьезных отношений как раз таки не хватало. Сама же Яковлева вниманием мужчин была не обделена еще со времен учебы в ГИТИСе. Но самым настойчивым среди них был Виктор Раков. Впрочем, эти отношения продлились чуть больше года.

— Мы некоторое время «романились», а потом расстались на втором курсе, — вспоминал Раков. — Она была достаточно пухленькой. Это потом уже похудела, и ей это очень шло.

Виктор видел в Елене свою будущую жену, был влюблен и ни на минуту не хотел расставаться, а для Яковлевой этот роман оказался легким и непринужденным, связывать свою судьбу с Раковым она не планировала. Вскоре Виктор узнал, что его возлюбленная параллельно встречается с их общим однокурсником Владимиром Мурашовым. Яковлева не могла определиться, кто из мужчин ей нравится больше. Раков помог ей определиться и закрутил роман с однокурсницей Ольгой Илюхиной, которая казалась ему идеалом женщины и супруги.

Источник: Городские медиа

Впрочем, и с Мурашовым у Яковлевой серьезного романа не вышло. На одной из студенческих вечеринок она обратила внимание на однокурсника Сергея Юлина. Их отношения развивались так стремительно, что в 1984 году они поженились. Инициатором свадьбы был Сергей. Юлин был искренне влюблен и планировал создать крепкую семью с Еленой. А вот она не особо отвечала ему взаимностью и больше думала о карьерных перспективах.

— Еще когда оба были студентами, Лена забеременела. Она как раз репетировала дипломный спектакль, а ее стал мучить дикий токсикоз, — рассказывал Юлин. — Мы долго думали, что же делать. С одной стороны, хотелось завести малыша, а с другой… Летом ее животик был бы огромных размеров, а ей в театры показываться — куда бы ее взяли?! А она столько лет мечтала стать актрисой. И я не стал настаивать, чтобы она рожала. Дураки были!

Союз Яковлевой и Юлина оказался недолговечным, и спустя всего полгода брак распался. Позже артистка объясняла, что действительно поспешила с важным решением.

— Просто все мои подружки повально выходили замуж, и я как-то заодно, — признавалась Елена Яковлева. — Но потом мы оба подумали, что не получится жить вместе. Там всё уже шло к концу, он уехал в Читу к маме с папой. Спустя много лет я была на гастролях там, а он оказался главным режиссером театра, где я выступала. Сергей пришел с женой ко мне в гримерную, она была в положении. Мы мило пообщались.

«Мы всегда знаем, чем закончится скандал»

Тем самым мужчиной, с которым Яковлева сблизилась окончательно, стал ее коллега Валерий Шальных. Они познакомились в «Современнике», и поначалу их связывали исключительно дружеские отношения. Да и мужчина тогда был женат на бухгалтере «Современника», с которой растил полугодовалую дочь.

Яковлева и Шальных сблизились во время гастролей в Иркутске в 1985 году. Они стали проводить всё больше времени вместе, постепенно это переросло в глубокие чувства. Актеры решили не затягивать с совместной жизнью. Шальных ушел из семьи и поселился с Яковлевой сперва в комнате в общежитии, затем пара ютилась в небольшой квартире напротив «Матросской тишины». Многие коллеги, на глазах которых разворачивался этот роман, стали предвзято относиться к актрисе за то, что разбила семью.

Елена с мужем и сыном Источник: elenayakovleva.official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Официально оформить отношения они решились лишь спустя пять лет. Как признавалась Яковлева, причина оказалась довольно прагматичной: брак они зарегистрировали, чтобы на гастролях заселяться в один номер.

Супруги вместе уже 35 лет. В их жизни случались бурные ссоры, но до серьезного разрыва дело никогда не доходило. В один из непростых периодов в доме появился больной спаниель, забота о котором неожиданно помогла наладить отношения. Со временем споры с супругом окончательно сошли на нет и в их доме воцарилась гармония.

— Надоело, тем более что мы всегда знаем, чем закончится скандал. За столько лет совместной жизни мы срослись с супругом: знаем, что другой скажет в следующую минуту, что сделает, — признавалась актриса «Стархиту». — Мы, безусловно, добрые товарищи. Люблю, когда муж делает сюрпризы — моет посуду или пылесосит. Валера сейчас не работает, он на пенсии, помощницы по хозяйству у нас нет. Я из-за работы не успеваю заниматься домашними делами. Иногда, конечно, приходится вспоминать, что я тоже умею убираться. Вот так и справляемся сами.

«Он себя так чуть-чуть наказывает»

В браке с Валерием Шальных у Елены Яковлевой появился сын Денис. У светловолосого мальчика с голубыми глазами были все шансы продолжить актерскую династию. В 2004 году он дебютировал в кино, а позже появился в «Склифосовском» (12+) в роли анестезиолога. Однако всерьез связывать жизнь с кинематографом Денис не захотел. Вместо этого он увлекся татуировками.

В 17 лет он потерял любимую собаку и сделал первое тату в память о питомце. Потом его возмутило, что новогодние подарки родителям «Почта России» доставляла слишком долго, и парень набил надпись «Русская почта». Дальше его было уже не остановить. Татуировками оказалось покрыто почти 70% тела Дениса.

— Я же понимаю, что это больно, но он такой. Он себя так чуть-чуть наказывает, может, потому что Скорпион по гороскопу, — признавалась актриса.

«Моя жизнь! Моя любовь!!!» — так подписала это фото сама актриса Источник: e.a.yakovleva777/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Елена Яковлева была против татуировок сына, но на людях всегда защищала его, напирая на то, что он вырос приличным человеком, а не каким-нибудь негодяем, ведет здоровый образ жизни, занимается бодибилдингом. В знак поддержки сына Елена Алексеевна даже сделала себе татуировку спине.

Пожалуй, единственное, с чем определился сын Елены Яковлевой, так это с тем, что он пока не готов стать отцом. Денис прямо говорит, что лучше заведет еще одного питомца, чем ребенка. Так что о внуках актриса даже не мечтает.

«Страха я не испытывала совсем»

До внуков Елена Яковлева могла и не дожить. В 2014 году она пережила клиническую смерть. Однажды во время спектакля она почувствовала резкую боль, но всё же доиграла до финала. А после представления ей пришлось вызывать скорую.

Диагноз врачей оказался серьезным — скрытая язва желудка, требовавшая срочной операции. Однако во время хирургического вмешательства из-за наркоза произошла остановка сердца. Рассказать об этом широкой публике актриса решилась не сразу.

— Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя, — вспоминала Елена Яковлева.

Актриса «Склифа» сама регулярно обращается к врачам Источник: e.a.yakovleva777/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас она шутит, что умирать пока не планирует, но однажды действительно столкнулась с серьезными последствиями травмы: долгое время врачи не замечали, что у нее оторвались два ребра. К тому же на три месяца она почти полностью утратила голос, затем лечила ухо. На восстановление Яковлевой потребовалось много сил. В 2022 году из-за проблем со здоровьем ей пришлось даже отменять спектакли.