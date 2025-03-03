Почему Юра Борисов всем как родной? Журналистка раскрыла секрет обаяния артиста

Юра Борисов очень разный, но всегда покоряет обаянием Источник: Ирина Тропина, Юра Борисов / Telegram











В последнее время об актере Юре Борисове благодаря номинации на «Оскар» за фильм «Анора» (18+), который собрал множество наград, говорят много и часто. Сам актер уступил Кирану Калкину в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Но уже сам факт, что его имя звучало среди мировых звезд, говорит о его популярности. Разгадываем ее секрет. Почему Юра многими воспринимается как свой парень? «Как будто старший двоюродный брат, который о тебе всегда заботился», — высказалась о Борисове одна из журналисток. Корреспонденту 59.RU довелось с Юрой не раз пообщаться, когда он приезжал на съемки в Пермь. Журналист Ольга Якунчева 59.RU попыталась понять и объяснить, почему актер для многих как родной. Далее — от первого лица.

«Я со всеми сфотографируюсь»

Впервые Юрия Борисова я увидела на съемках фильма «Подельники» (18+) и приняла его за человека из толпы.

Он играл сложную по характеру и драматичную роль. По сценарию успешный биатлонист Петр приезжает в глубинку на родину с молодой женой и оказывается вовлеченным в жестокие события, которые здесь разворачиваются. Уже на другой день местный бандит Витька Людоед убивает местного художника за неповиновение. Герой Борисова пытается лично разобраться с убийством.

Эта сцена самая сложная по драматизму в фильме. Герой Борисова принимает решение, убивать или нет Источник: Central Partnership, кинокомпании «Первое Кино» и START Studio











Съемки проходили в селе Кын. В морозный день снимали сцену Масленицы. Для съемок приехало около 200 человек из разных городов и сёл. На площадке ждали звезд — Лизу Янковскую, Павла Деревянко и Юрия Борисова. На тот момент имя последнего мне ни о чем не говорило.

— Идет, идет, — шепнула мне фотограф и побежала снимать, как мне показалось, обычного парня.

Так же, как и на других, на нем были телогрейка, валенки и обычная вязаная шапка. Он стоял, притопывая от холода, и, прищуриваясь, смотрел на яркое солнце. А вот глаза у него были необычные — искреннего и доброго человека, которому хочется довериться. На мой вопрос, как ему лютые уральские морозы, Юра обаятельно улыбнулся.

Сложно признать в парне, одетом в телогрейку и валенки, звезду Источник: Ирина Тропина

— Живем здесь мы уже месяц, пережили сильные морозы, — поделился актер. — Но похоже, что человек — уникальное существо, адаптируется ко всему. Мне кажется, если бы сейчас минус 80 было, мы всё равно стояли бы с вами и разговаривали.

Массовка, изображавшая гуляющих на Масленице, сначала не заметила актера из-за скромной телогрейки, но, когда фотографы начали его снимать и щелкать затворами, люди «потекли» в сторону артиста. Выстроилась очередь, всем хотелось фотографироваться. Съемки были под угрозой срыва, никто и слушать не хотел режиссера, тщетно просившего занять свои места.

Тогда Юра вскочил на сцену и сказал в микрофон: «Друзья! Давайте снимем сцену, а потом я сфотографируюсь со всеми. И поверьте, в жизни вам не захотелось бы встретить моего персонажа».

Актер пообещал сфотографироваться со всеми и даже заявил об этом в микрофон Источник: Ирина Тропина

В этом фильме впервые снялся юный актер из Лысьвы Ярослав Могильников, позже ставший известным благодаря роли Ералаша в «Слове пацана» (18+). В интервью 59.RU он вспомнил, как Юра возился с ним, работая над совместными сценами.

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Ярослав в «Подельниках» сыграл сына убитого художника — 10-летнего деревенского мальчика Илью. Желая отомстить за смерть отца, он берет уроки стрельбы у приехавшего биатлониста, которого играл Борисов.

— Мне нужно было сыграть человека в момент отчаяния, но это у меня не получалось, — рассказывал мне Ярослав. — Специально оказаться в таком состоянии я не мог. Сцена не получилась у нас обоих, и ее перенесли. Режиссер попросил Юру помочь передать мне это состояние. Он со мной много работал. Мы с ним много бегали, кричали, я его бил, чтобы извлечь эмоции. Это был такой тренинг. Когда мы оба адаптировались, сцену пересняли, и получилось очень хорошо. Это, наверное, одна из моих лучших сцен в фильме.

Трейлер фильма «Подельники», 2022 год, студии «Первое кино» и START Источник: ЧТО ПОСМОТРЕТЬ? / Rutube.ru

Юра, но уже другой

Второй раз я встретилась с Юрой на съемочной площадке сериала «Урок» (18+) режиссера Сергея Филатова. Его полностью снимали в пермской школе «Мастерград» в 2024 году. И мы тогда напросились на съемки.

Уже вовсе не тот добряк в телогрейке Источник: онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания MEM Cinema Production

Юра показался мне совсем другим, я даже не сразу его узнала. Актер появился на съемочной площадке словно уже погруженным в роль героя — эдакого «самого в себе» парня.

С Ольгой Лерман, игравшей учителя физкультуры Источник: онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания MEM Cinema Production











Юра исполнил роль успешного в прошлом музыканта Антона, пережившего аварию и гибель девушки. Год он провел в наркологической клинике. Антон возвращается в родной город, где его старший брат Константин (его роль сыграл актер Даниил Воробьев) работает директором школы. Он предлагает брату стать учителем.

Трейлер сериала «Урок», студии: MEM Cinema Production, Okko Источник: Все трейлеры / Rutube.ru

Юра пришел на съемки в костюме охранника и казался каким-то ершистым сложным подростком. Пока гримеры работали над ним — делали наклейки с тату, подшивали одежду, — он разговаривал с режиссером и предлагал свои идеи для съемок.

— А давай в этой сцене Антон заходит и делает вот так, — иллюстрировал Юра идеи размашистыми жестами.

Пока артист ждал выхода на сценическую площадку, он всё время брал в руки гитару и напевал — на съемках ему предстояла музыкальная сцена.

Герой Борисова играет для учителей на банкете Источник: Ирина Тропина











После съемок он с легкостью согласился сфотографироваться с Даниилом Воробьевым для нас. Мы попросили его перейти на другую площадку, где был более удачный свет, и они оба не отказались.

Даниил Воробьев и Юра Борисов Источник: Ирина Тропина











Кстати, во время съемок фильма Юра Борисов побывал в «Пермских термах» и испытал себя на тренажере «Правило».

Парень из соседнего подъезда

В общем, таким мне показался Юра Борисов. Ненапыщенный, незазвездившийся, в нём нет лоска. Говорит он тоже просто — не витиеватыми фразами, а прямо и понятно. Кстати, и просит называть себя Юрой он тоже из этой простоты и искренности: раньше он рассказывал, что это было его протестом против «вы», когда в семье так обращаются к старшим родственникам, но в этом нет теплоты.

Но главное — он очень внимательно слушает, не перебивает. Он говорит с тобой и смотрит своими светлыми глазами тебе в глаза. Парень, который живет на соседней улице или в соседнем подъезде. И вы как будто давно знакомы. И нет сомнений, что ему можно доверять.