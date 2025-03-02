У Весов будет судьбоносная встреча, а у Рыб — разорение. Гороскоп на март

Эльза Кушина рассказала, чего ждать всем знакам зодиака в марте Источник: Дмитрий Гладышев/ Городские порталы











Март для всех знаков зодиака будет неоднозначным. Одних ждут грандиозные перемены, других — неудача в любви. Каким же первый месяц весны станет для вас — читайте в гороскопе 72.RU от астролога Эльзы Кушиной.

Овен

Начало весны для Овна будет стабильным, что позволит ему реализовать все задуманные планы, которые наметились еще в феврале. Большую поддержку представители знака могут получить от друзей, партнера по браку или бизнесу.

А благодаря особому положению планет Овна в этом месяце может накрыть вдохновенье: они будут стремиться к красоте, романтике и гармонии. Поэтому нет ничего удивительного в том, если представители знака неожиданно захотят сменить прическу и сходить на свидание.

Конец месяца тоже будет насыщенным: появятся новые полезные контакты и интересные предложения по работе. В будущем это поможет Овну улучшить материальное положение.

Телец

Март для Тельца будет ярким из-за большого количества событий в жизни. Правда, не все они будут положительными, поэтому важно отбросить эмоции. Из хороших перспектив — успех в карьере (продвижение, новая работа или увеличение заработка) и переезд (улучшение жилищных условий). Проблемы могут наметиться в личной жизни, есть вероятность разлада в отношениях, причем вплоть до развода. Но в то же время они также могут сменить свой социальный статус. Например, стать родителями.

Тельцу важно понять, что все события, которые он пройдет этой весной, даны ему для «эволюции души», чтобы стать мудрее. Такая трансформация и отказ от прежнего мышления и токсичного круга общения позволят улучшить жизнь представителям этого знака зодиака.

Близнецы

Близнецы в этом месяце будут менять свой вектор развития. Управитель данного знака — Меркурий — перейдет в свою ретрофазу, поэтому Близнецов может потянуть на старое. Например, они вдруг вспомнят про знакомых из прошлого или прежнее место работы. Но пугаться этого не нужно, скорее, наоборот. Начинать новые дела сейчас — не лучшая идея.

Но и сами Близнецы в этот период являются буквально магнитом для всего из прошлого. Поэтому о себе могут дать знать бывшие любовники, старые друзья или коллеги.

Важно помнить, что весной представителям знака придется пройти через трансформацию: отказаться от всего, что тяготит или мешает дальнейшему развитию. Конец месяца станет лишь подтверждением того, что все принятые решения (даже если на них тяжело было решиться) верные. Соединение планет Раху с Меркурием даст о себе знать, поэтому Близнецы начнут задумываться о будущем и ставить себе амбициозные цели.

Рак

Начало месяца для Раков будет положительным, в этот период для них открываются новые возможности во всех сферах. Представителей знака ждет поддержка со стороны близких, причем эта помощь окажет буквально терапевтический эффект: появится вдохновение и силы на новые свершения. В личных отношениях тоже ожидается успех. Раки могут влюбиться по уши — и, что важно, взаимно.

Более внимательно следует Ракам относиться к своим хобби и занятиям, поскольку именно сейчас они могут дать свои плоды. Например, если представители знака увлечены растениеводством, то в ближайшем будущем могут стать агрономами и так далее.

Вторая часть месяца наполнена делами и семейными хлопотами. И хотя Раки могут почувствовать упадок сил, им всё равно удастся пройти все испытания с достоинством. А Марс, который находится в данном знаке, даст Ракам мощную энергетику, отсюда огромный поток сил и энергии.

Лев

В начале месяца Лев уйдет с головой в свои дела (в свой мир, в свое я) — поэтому может быть отстранен от социума. Важно понимать, что подобные желания будут кратковременным явлением.

Тучи рассосутся уже к середине марта, что откроет перспективы данному знаку зодиака, а благодаря соединению Солнца и Марса придет помощь от близких, особенно со стороны мужской половины (отец, муж, сын, брат, друг). Львы наполнятся оптимизмом и будут, как и прежде, источать уверенность, смелость и решительность.

Именно в марте Львы почувствуют себя востребованными, одаренными и перспективными. Главный совет: пользуйтесь положением и берите от него всё.

Дева

Данному знаку зодиака в марте придется поменять свое мышление — это может проигрываться в любой теме: саморазвитие, привычки, интересы, преображение, самопродвижение по карьерной лестнице.

Девам наконец удастся избавиться от давления со стороны групп людей, которые сбивали их с целей или мешали реализации идей. Причем это необязательно могут быть люди, связанные с работой, но и родственники, друзья, приятели.

Представители знака должны понимать, что любые перемены сейчас даются во благо, возможно, результат они дадут в будущем.

Весы

Март для данного знака будет неоднозначным. Поскольку из данного знака выходит черная точка Лилит, то дела наконец перестанут тормозиться. Всё то, что прежде не давало результатов, начнет работать на Весов.

Но так как управитель данного знака попадает в ретродвижение, то представители знака могут захотеть полностью пересмотреть свою жизнь. Одни задумаются о переезде в другой город, другие захотят сменить род деятельности, погрузиться в тему самообразования и прекратить общение с кем-то из близкого круга. Это всё будет даваться тяжело.

Важно понять, что все события, которые происходят у Весов сейчас, пойдут им на благо, главное — включить здравый рассудок.

Конец месяца будет более благоприятным из-за особого положения планет. Перед Весами открываются большие перспективы. Возможно, они встретят людей, которые окажут важное влияние на будущее Весов или сами столкнутся с ситуациями с хорошими последствиями. В любом случае «машина» запущена, и перемены не заставят себя долго ждать.

Скорпион

На протяжении марта Скорпион будет наполнен вдохновением, поэтому представители знака будут буквально витать в облаках. Без последствий не обойдется: есть вероятность по уши влюбиться, начать новое дело и даже измениться внешне.

Но у такого положения есть не только плюсы, но и минусы. Сейчас как никогда Скорпионам нужно быть внимательнее к своему окружению. Есть вероятность нарваться на обман или подпустить к себе слишком близко корыстных людей.

Стрелец

Март для Стрельца будет стабильным, поэтому представители знака смогут, наконец, расслабиться. Не нужно воспринимать это затишье как торможение в делах, напротив, экономьте силы, ведь скоро они вам понадобятся.

Стрельцы в начале весны буквально оживут: наполнятся энергией, вдохновением и идеями. Также в марте представителям знака можно рассчитывать на поддержку со стороны близких — они с радостью помогут с воплощением задуманного.

Также в этот период Стрелец может влюбиться, причем партнеры, которые приходят в его жизнь, могут стать судьбоносными.

Козерог

На протяжении всего месяца Козерог переполнен энергетическим зарядом, отсюда появится большое стремление себя реализовать. Представители знака будут более заметными на работе и захотят не только всеобщего признания, но и денежного вознаграждения взамен.

Но тут Козероги «ходят по краю», поскольку из-за своего упрямства могут столкнуться с конфликтностью, конкуренцией и агрессией по отношению к себе.

Главный тут совет: распределить свои силы равномерно между работой и другой физической активностью, например спортом. Из необычного — у Козерогов может проснуться интерес к необычным темам: эзотерике, религии, астрологии, хиромантии, космосу и так далее. Тяга к чему-то сверхъестественному может проявляться в интуиции, сновиденьях и даже целительстве.

Водолей

Март для Водолеев открывает большие перспективы, которые способны изменить их будущее в лучшую сторону. Представители знака в этот удачный период не должны медлить. Если хотелось переехать — дерзайте. Сменить работу — самое время! Похудеть, изменить внешность или имидж — у вас всё получится.

Но у этого всего есть и цена: нужно отказаться от всего, что тяготит (отжившие отношения, нелюбимая работа, токсичное окружение). Бояться глобальных перемен не стоит, потому что сейчас знак находится во власти Плутона, а он «обрубает» всё ненужное в жизни. Поэтому изменения будут, даже если Водолей попытается сопротивляться.

Рыбы

У Рыб март выдастся судьбоносным, поэтому всё, за что они берутся сейчас, отразится на их будущем. Представители знака получат плоды, если будут придерживаться моральных норм, а в случае коварства и хитрости их ждет крах и разорение.

В этот период Рыбам попадаются те люди, которые могут открыть перспективы в будущем, например помочь с работой и финансами, приобретением недвижимости, в обучении.