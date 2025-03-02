«Секс был только у меня». Сомелье Павел Кетров раскрыл секреты шоу «Дом отдыха „Ягодка“»

«Секс на этом проекте был только у меня». Сомелье Павел Кетров раскрыл секреты шоу «Дом отдыха „Ягодка“» Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Сомелье из Иркутска Павел Кетров покорил зрителей второго сезона шоу «Дом отдыха „Ягодка“» (16+) на канале «Пятница». Он крутил романы направо и налево, но к финалу остепенился и даже решил жениться. Победителями проекта Павел и его избранница Юлия Глаголевская не стали, но обрели куда больше — друг друга. О том, как проходили съемки, что осталось за кадром и что дальше, Павел рассказал IRCITY.RU.

Источник: Городские медиа

«Жил как мотылек — каждый день как последний»

— Паша, ты уже говорил, что на шоу попал неожиданно сам для себя — никаких заявок не подавал, тебя нашли в соцсетях продюсеры и предложили поучаствовать. Нужно было на время уехать из дома, жить под камерами с незнакомыми людьми. Сразу согласился?

— Я стал единственным участником, который никаких заявок не подавал, кастинги не проходил. Они [продюсеры] меня нашли в Instagram*. Я спрашивал, чем их зацепил, они говорят: «Ты веселый, интересный будешь [в кадре], профессия интересная». Я до последнего думал, что это развод и что попросят куда-нибудь перевести деньги, пока мне не купили билеты.

Записал видеовизитку, отправил, и через пару дней сказали, чтобы я ничего не планировал на июнь и июль. Где-то 30–31 мая сказали, что уже 2 июня вылет в Москву, а у меня ничего не готово. Я давай быстро шмотки собирать, начался мандраж — как всё успеть до отъезда.

Видеовизитка Павла для шоу «Дом отдыха „Ягодка“» Источник: Павел Кетров / личный архив

— Родные были не в курсе, куда едешь?

— Вообще никто не знал. По условиям договора мы никому не должны были говорить об этом, пока идут съемки.

— Но ведь они довольно долго продолжались. Что сказал дома?

— Два месяца там жил. Сказал, что командировка. Все уже привыкли, что я могу вот так сорваться и уехать надолго, так что с этим проблем не было.

— В одном из интервью ты рассказывал, что съемки проходили в загородном поселке Барвиха. Расскажи, как это было, в каких условиях жили?

— В дом нас привезли тайно, до последнего не знали, куда едем. Коттедж оказался шикарным, с большой территорией, бассейном, озером, газончиками и еще много чем. Аренда стоила несколько миллионов в месяц, и вообще вся организация была на высшем уровне. Больше 100 человек нас там обслуживало, целая индустрия.

В доме мы все сразу познакомились. Я вообще думал, что вылечу еще в первой серии, потому что по возрасту был самым младшим. Еще и другие участники хвастались, мол, у меня там ресторан, а у меня такой-то бизнес, а я сижу и думаю: «Ну капец». Жил там как мотылек — каждый день как последний, чтобы максимально всё прочувствовать. А в итоге дошел до финала.

Павел Кетров признался, что не планировал участвовать в шоу — продюсеры нашли его сами Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











«Почему вы меня одеваете как бомжа?»

— Как быстро снимали одну серию?

— Примерно дня 3–4 основных съемок, в другие дни — подсъемки, дополнительные интервью с участниками.

— Правда ли, что у вас забирали телефоны?

— Да, мы по три дня сидели без связи. Я говорил: «Можно я маме хоть эсэмэску отправлю, что жив-здоров?» Раз в три дня нам давали телефоны, чтобы мы могли с близкими немного пообщаться.

— Был ли распорядок дня?

— Не было. Жили почти обычной жизнью. С вечера говорили, что завтра, например, в 9 утра подъем, съемки во столько-то. Вставали, завтракали, нас гримировали, и всё. Одежду новую покупали нам каждый раз. Я там себе шмоток набрал, конечно.

— И что, потом всё разрешили забрать с собой?

— Нет, конечно. Можно было купить. Я выкупил частично кое-что, костюм, например. На 70 штук набрал, потому что вещи были хорошие. А вообще я там орал: «Почему вы меня одеваете как бомжа?» Эти широкие джинсы, футболки.

Павел Кетров был самым молодым участником шоу и покорил нескольких участниц проекта Источник: Павел Кетров / личный архив

— Некоторые твои образы и правда были странноватыми.

— Знаешь, я потом в кадре смотрел, вроде нормально. А так, когда первый раз пришел стилист и одел нас, я потом в зеркало смотрю и думаю: «Господи, я бы для гаража такое не надел». Шаровары эти шапитошные. Говорил стилистам всё время: «Вы че творите?» Потом они уже начали стараться подбирать что-то более подходящее. А вообще, у каждого героя была своя костюмная линия, всех одевали, придерживаясь определенного образа.

«У меня были самые дорогие свидания»

— В первом же выпуске шоу, пока остальные участники друг к дружке присматривались, ты как-то быстро и уверенно нашел пару. Как так вышло и почему всё так быстро закончилось?

— Изначально мне понравилась Аня Ермакова, но показалось, что я ее не потяну, слишком стервозная была. И вот мы с Катькой этой смешной сошлись. Она сразу в меня влюбилась, а потом ходила везде за мной, говорила: «Ты только со мной общайся, с другими не общайся». Я ответил ей, что не могу так, я — человек открытый, а ребята вокруг добрые, классные. Вот она и не справилась с эмоциями.

Но ее уход, да и вообще каждое голосование были для меня эмоционально тяжелыми. Перед каждой процедурой мы все собирали вещи, и когда какой-то участник вылетал, его сразу уводили, и всё, мы его больше не видели. Не было возможности ни пообщаться, ни попрощаться толком. И я там каждый раз ревел, хотя в жизни вообще-то не плачу.

Павел бросил двух участниц, прежде чем нашел ту, что по сердцу Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











— На свидание с Екатериной вы ходили в парк, и оно было, наверное, самым скромным из всех, на которых ты побывал во время проекта. Скажи, вы сами придумывали, куда повести избранницу? И кто брал на себя расходы за весь этот шик?

— Точно могу сказать, что у меня были самые дорогие свидания на проекте. Их придумывали редакторы, но исходя из того, какие мы, чего хотим, о чём мечтаем. Согласись, что невозможно представить, как я, например, устраиваю фотосессию под водой? Я должен сидеть с бокалом вина в красивом ресторане или где-нибудь на яхте.

Каждое свидание тоже снимали по 5–6 часов. Подготовка была серьезнейшая, чтобы всё выглядело красиво. Например, когда мы с Катькой гуляли, откупался целиком весь парк с озером, чтобы не было вокруг случайных людей. Все, кто появляется в кадре, это актеры, статисты. Вот такого уровня была организация.

Одно из свиданий Юлии и Павла Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка“» на «Пятнице»











— После Кати у тебя была Елена, с которой ты пробыл дольше, но отношения всё равно распались. Что пошло не так?

— Ленка в меня, конечно, подвлюбилась. Но если бы она относилась ко мне по-другому… У нее там проблемы на работе начались и она на меня всё время фыркала, из-за этого конфликт и образовался. Она говорила мне типа «Отстань, мне некогда». Тут-то меня Юлька и приголубила.

Юлия Глаголевская пришла на шоу одной из последних и сразу же увела Павла у его пассии Елены Саламахи Источник: Павел Кетров / личный архив











«Не для вас, куриц, мать орла растила»

— А с Юлей у вас и правда любовь?

— Многие думают, что мы — такие ненастоящие, но мы хотим доказать, что финал этого проекта мог быть совершенно другим. Мы отношения сохранили, а вот у победителей после поездки на Мальдивы начался разлад. У нас же всё прекрасно, более того, скоро будет свадьба. Планируем провести ее на льду Байкала и позвать туда всех участников «Ягодки».

— Неожиданно! Но, судя по твоим соцсетям, Юля не рядом. Где же она?

— Она в Москве, уже пару недель там живет, открыла свою студию по наращиванию волос, ногтей и вот это всё. Ей ко мне приехать — не вариант. Мне в Москву тоже ехать зачем? У меня клиенты все здесь. По идее, ей проще ко мне перебраться или что-то еще сделать. Будем думать. Она может студию и здесь открыть, и там оставить, жить на два города.

Ехать к ней в Приднестровье тоже не вариант, очень далеко, заморочки с паспортами, и билет только туда стоит 160 тысяч рублей.

— И еще, как мы помним, тебя смущает ферма с поросятами?

— Боже упаси! Чтобы я стал навозным сомелье? Не-не-не, не дождетесь. Не для вас, куриц, мать орла растила.

Павел раскрыл некоторые секреты шоу «Дом отдыха „Ягодка“» Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











— Твои отношения с Юлей стабильными назвать никак нельзя. То у вас идиллия, то уже винишком друг друга поливаете. Всё это — для шоу или у вас реально такие страсти?

— Я уже говорил, что каждое свидание снимали по несколько часов. Показывали потом самый треш. У нас с Юлькой было свидание, когда мы сидели, жарили мясо, всё прекрасно. Но она быстро напивается — бокала хватает, и всё, глаза в кучу, начинаются разборки. В итоге с того свидания показали драку и как мы друг друга обливаем вином.

Паша и Юля часто устраивали себе романтик: жарили мясо, пили вино Источник: Павел Кетров / личный архив Павел признался, что такие вечера были нередки на проекте Источник: Павел Кетров / личный архив

— У вас была ссора, после которой вы чуть не расстались. Неужели настоящая или всё-таки какой-то спланированный ход, чтобы перед финалом подогреть интерес к шоу?

— Ничего никто заранее не планировал. Единственное, в чём была помощь редакторов и сценаристов, — они советовали нам, к кому присмотреться, с кем попробовать построить отношения. Они же нас слышали, записывали, знали, кто о чём говорит. Мы, допустим, идем с парнями, я говорю: «А мне Катька нравится». А Катька кому-то из девчонок говорила уже, что я ей нравлюсь. И вот редакторы подсказывают: «Паша, попробуй с Катей, вдруг получится».

Когда пришла Юля, редактор сказал: «Паша, не вздумай с ней идти, руки от нее убрал». Но в итоге мы именно с ней и вышли в финал. Проект дает понять, что надо верить в себя, история может так перевернуться, что будешь в шоке от того, как всё получилось.

Во время одного из свиданий Павел принял «винный душ» Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка“»











— Почему тогда вы чуть не разбежались за пару шагов до победы?

— Мы прилетели в Иркутск буквально на два дня и носились тут как савраски. Пока съемочная группа снимала мою маму, я быстренько купил омуля и всех им угощал. На Байкал, правда, съездить не успели. Даже не спали толком.

Юлька приехала сюда дико уставшая. Она летела через Питер, с пересадкой, и одна, потому что по условиям шоу нам нельзя было общаться до съемок. Я-то был со съемочной группой, их 15 человек. И вот она прилетела в 12 дня, я сразу налил ей шампанского, она, видимо, быстро окочурилась и давай тут коры мочить. В конце концов мы поссорились, Юлька ушла, и все испугались. Съемочная группа сказала, что если мы не помиримся, то не выиграем.

Она мне, получается, ночью часа в 4 уже писала, типа «Давай я к тебе приеду», но редакторы запретили, чтобы снять утром сцену, как будет проходить разбор полетов. И всё, она утром пришла, мы помирились, и всё пошло-поехало.

Юля знакомится с мамой Павла Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка“» на «Пятнице»











— Юля была одна в чужом городе, и так нелегко, а тут еще знакомство с мамой, с твоими друзьями. Почему ты сам к ней не пришел?

— Устал до ужаса. Носился — волосы назад. Пять штрафов поймал, переживал, что скажет мама, эмоции захлестывали. И вот на всём этом фоне Юлька начала молоть всю эту фигню, вывела меня. Но утром сама пришла, мы гуляли и помирились.

— Вечером того же дня улетели обратно в Москву?

— Да, самолет был вечером. Съемки начинались в 7 утра. Мы успели поспать часа два всего, поэтому в финале были еле живые, голова — ранетка.

Павел уверил нас в том, что в ближайшее время у них с Юлей состоится свадьба и они сыграют ее на льду Байкала Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











«Езжай ко мне в квартиру, стены сноси»

— Расскажи, как мама на всё это отреагировала? На то, что снимаешься в этом шоу, привез ей такую вот Юлю, и на то, что тоже придется участвовать в шоу?

— Она, конечно, была в шоке. О том, что надо будет лететь в Иркутск, мы и сами узнали вечером накануне, причем по московскому времени. В Иркутске уже была глубокая ночь. Я звоню младшей сестре, мама же за городом живет, 100 километров, и говорю: «Надя, дуй быстро в деревню за мамой, а потом в квартиру ко мне, стены сноси, там два месяца никто не убирался». Надя приехала с утра, всё прогенералила, маму привезла, и уже днем были съемки.

— Мама не пыталась отнекиваться от съемок?

— Поначалу боялась. Я пошутил: «Вина хапни, там в холодильнике есть». Ну и в итоге мама начала рассказывать про мою бывшую жену, прошлась по ней хорошенько, а я сижу и думаю: «Всё, теперь меня точно встретят вечером в подъезде родственники».

— А Юля-то как семье?

— Конечно, в плане внешности как инопланетянка. Меня всегда темненькие привлекали, а тут блондинка, еще и такого формата. Но она достаточно интересная, воздушная. Но вот то, что она эзотерикой занимается, это… Я к этому скептически отношусь. Если кто-то ее обидит, она говорит мне: «Пошли, быстро заговор на него сделаем». С Колей она как-то на проекте подралась, а потом мне такая: «Пойду ему тапки на уход заговорю». Коля это услышал, давай на нее орать. Смех и грех.

Квартира Павла Юлию не впечатлила Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка“» на «Пятнице»











— Твой крестник Лев почему-то не оценил твой выбор, причем до последнего говорил, что Юля странная, мутная и вообще «тебя на бабки разведет». Чем она ему так не понравилась?

— Лева маленький еще и сильно ведомый, он зависел от мнения старших детей. Если бы я еще там знал, как они голосуют в последней серии, я бы «потравил» их перед финалом. Реально мерзкие, улыбались мне, кричали, что за меня, а за спиной вот так.

Дети помладше просто не поняли, что я пришел на шоу не за заработками, не ради пиара, я хотел посмотреть на жизнь по ту сторону экрана, и я там жил по-настоящему, был таким, какой есть. Но детям же показывали не всё, кроме того, старшие настраивали младших. Когда мне давали телефон, я читал от Левы сообщения типа: «Ты с Аней общайся, а с Юлей не общайся, а то мне девчонки завтраки готовить не будут». То есть они его подговаривали, чтобы он психологически давил на меня. Но я сразу ему сказал, что буду жить сердцем, эмоциями и не буду подстраиваться. Я был в шоке от некоторых детей, если честно, потому что строил на проекте настоящие отношения.

Еще одна «ягодка» Алена Пуртова стрижет Павла в перерывах между съемками Источник: Павел Кетров / личный архив











— Честно тебе скажу, со стороны казалось, что это всё просто хорошо прописанное шоу и что все романтические отношения заканчиваются, как только выключаются камеры.

— Помнишь серию, где мы проходили детектор лжи? Всё было по-настоящему. Перед съемками мы по полтора часа проходили его в тестовом режиме, человек фиксировал реакции нашего организма, чтобы понять, где мы врем, а где нет, и только потом мы проходили испытание. Я не знал, например, что будут такие каверзные вопросы. Но я правда считаю, что если женщина может жить за счет мужчины, то почему мужчина не может жить за счет женщины. Да, мне после этого писали, что я содержанец, козел и вот это всё, больше тысячи комментариев было.

Я человек ранимый и поначалу всем отвечал на хейт. Если мне писали, что я тварь, я отвечал: «Да ты сама тварь». Но потом Женька Кузин сказал: «Если тебя хают, значит, ты впереди, ведь обсуждают лучших», и меня отпустило.

Павел признался, что после съемок ему потребовалась помощь психолога Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











А вообще, я тебе так скажу: секс на этом проекте был только у меня. Все остальные просто держались за ручки, а как только камеры выключались, разбегались по углам. Я считаю, это бредятина. Зачем ехать на шоу про любовь и занимать чужие места? Мы же сдали все анализы, что мы чистые. Я ребятам говорил: «Мужики, вам по 40 лет, ешьте, пейте, развлекайтесь, отдыхайте». Но нет.

«После шоу потребовался психолог»

— Паш, а скажи, тебе правда нужно было ехать на шоу, чтобы найти любовь? Ты ведь работаешь сомелье, общаешься с кучей женщин, неужели так не получается построить отношения?

— Знаешь, Алина, я человек такой, не путаю личную жизнь и работу. Люди ходят на мои мероприятия, потому что им со мной комфортно, интересно. Если начну с кем-то мутить и потом не сложится, потеряю и этого человека, и еще тех, с кем он ко мне ходил.

Я всегда жду, что мне встретится мой человек. Выспаться всегда есть с кем, а вот найти кого-то по душе — другое дело. Я считаю, что лучше ни с кем, чем с кем попало.

— Что ты ценишь в женщинах? Какая тебе нужна?

— Обыкновенная, простая, которая будет ценить мою работу и не станет ревновать к каждому столбу. Чистоплотная, порядочная и такая, чтобы вдохновлять меня на что-то. Нужно, чтобы она, как и я, любила путешествовать, и мы могли строить партнерские отношения. То есть, чтобы не сидела на шее. Я же не папик с кучей недвижимости. Безусловно, какие-то затраты готов нести, но полный пансион — тоже неправильно. Я слишком часто на этом уже обжигался. Вывозишь человека из деревни, отмываешь его, ведешь к парикмахеру, одеваешь, вещи покупаешь, возишь на моря, а она потом такая оперилась вся, барыня, и требует: «Кружите меня». Так не пойдет.

— Неудивительно, что за такую прямоту ты хапнул хейта. Уже проще стало?

— Это плата за успех. Люди сами не хотят делать свою жизнь яркой и другим мешают такими комментариями. Я теперь понимаю ту же Бузову и других звезд. Их хают, матерят все. Но я научился абстрагироваться. Даже мой психолог говорила мне, что когда ты в одном болоте с людьми бултыхаешься, всё нормально. Но как только начинаешь идти куда-то вверх, они тянут тебя назад и говорят гадости.

Кетров собирается на свадьбу Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка“» на «Пятнице»











— А с психологом ты давно работаешь или он тебе потребовался после шоу?

— После. С нами на проекте работала психолог, смотрела, как чувствуем себя, и выводила нас из стрессовых ситуаций. А потом я вернулся домой, сижу такой, как упоротый лис, и понимаю, что надо что-то делать. Обратился к своей клиентке, она психолог, чтобы она со мной поработала.

— Скажи, а как изменилась твоя жизнь после шоу? Стало ли больше внимания?

— Многие пишут в соцсетях, предлагают познакомиться, на улице иногда узнают.

— А что ты отвечаешь на предложения о знакомстве?

— Пока у нас с Юлей что-то не решится, никому ничего не могу обещать. Посмотрим по ситуации. А вообще, понял, что шоу смотрит вся Россия, Грузия, другие страны. Мне писали клиенты не только из России, сообщали, что болеют за меня. Соседи, на работе мужики говорили: «Пашка, мы ждем утра субботы, чтобы посмотреть новую серию».

— Но ты же в начале интервью говорил, что у вас свадьба и все дела?

— Свадьбу на Байкале мы сыграем, как только встанет лед. Юлька — моя 45-я «ягодка», думаю, на этом числе можно и остановиться. По секрету тебе скажу, что нас вместе пригласили в еще одно шоу на «Пятнице», съемки будут в феврале. Как только можно будет об этом рассказать, я обязательно поделюсь подробностями.

В этом материале мы собрали всё, что известно о сомелье Павле Кетрове. Также он рассказал о некоторых закулисных моментах проекта.