Россиянка установила рекорд по титулам конкурсов красоты — взгляните на нее

34-летняя Елена Тараненко попала в книгу рекордов России благодаря 37 титулам на всероссийских и международных конкурсах красоты. Сейчас у нее еще больше наград. Но останавливаться на достигнутом она не собирается.
Как молодая мама завоевала столько титулов — смотрите в видео выше.
Конкурсы красоты плотно вошли в жизнь Елены, когда она уже закончила университет и работала в международном отделе университета «Синергия». При этом красотка признается, что победа для нее всегда имеет второстепенное значение. Главное — сам процесс: общение с участницами, репетиции и фотосессии. Это мини-приключение, которое дарит новые эмоции.
Елена родилась и выросла в Алтайском крае, но уже много лет живет в Москве, работает на телевидении и воспитывает дочку (ей всего три месяца). Супруг поддерживает такое увлечение конкурсами красоты, ведь благодаря экономичности Елены это хобби не разоряет семейный бюджет.
— Если отшивать платья, то будет очень дорого, потому что в Москве только оргвзнос в среднем 55 тысяч рублей. Плюс платье и национальный костюм — в районе 15 тысяч, это самое скромное. Еще траты на визажиста. В среднем в столице у девчонок на участие уходит около 100 тысяч. Но это не про меня. Я крашусь сама и не стесняюсь покупать б/у платья, — делится красотка.