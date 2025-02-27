Россиянка установила рекорд по титулам конкурсов красоты — взгляните на нее

Источник: Городские медиа

34-летняя Елена Тараненко попала в книгу рекордов России благодаря 37 титулам на всероссийских и международных конкурсах красоты. Сейчас у нее еще больше наград. Но останавливаться на достигнутом она не собирается.

Как молодая мама завоевала столько титулов — смотрите в видео выше.

Конкурсы красоты плотно вошли в жизнь Елены, когда она уже закончила университет и работала в международном отделе университета «Синергия». При этом красотка признается, что победа для нее всегда имеет второстепенное значение. Главное — сам процесс: общение с участницами, репетиции и фотосессии. Это мини-приключение, которое дарит новые эмоции.

Елена родилась и выросла в Алтайском крае, но уже много лет живет в Москве, работает на телевидении и воспитывает дочку (ей всего три месяца). Супруг поддерживает такое увлечение конкурсами красоты, ведь благодаря экономичности Елены это хобби не разоряет семейный бюджет.