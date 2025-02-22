Стилист Влад Лисовец борется с раком, а Симоньян заменяет на НТВ Кеосаяна, пока он в коме: звездные новости недели

Лисовец поблагодарил всех за беспокойство и показал свежие фото Источник: vladislavlisovets / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На этой неделе особенно интересно было наблюдать за жизнью звездных пар. Ирина Пинчук обвинила супруга Арая Чобаняна в изменах, стилист Влад Лисовец раскрыл тайну неизлечимой болезни, а главред телеканала RT Маргарита Симоньян вышла в эфир НТВ вместо Тиграна Кеосаяна, который два месяца находится в коме.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Неизлечимая болезнь Влада Лисовца

Звездный стилист Влад Лисовец долго хранил молчание, но решил наконец его нарушить. Речь идет о его здоровье. В СМИ появились новости о том, что Лисовцу поставили четвертую стадию рака и стилист уже больше года ведет борьбу со страшным недугом.

— Так как я ранее, в 2020 году, пережил шумный пиар с ковидом, я в целом готов к любым статьям в СМИ и даже о том, что я умираю, — всё это уже было. Есть в нашем мире вещи стабильные. Жизнь закаляет! — написал в соцсетях звездный стилист.

Лисовец поблагодарил всех за беспокойство и показал свежие фото, намекая на то, что чувствует себя хорошо. Однако наличие болезни стилист отрицать не стал, но создается впечатление, что ситуация в норме.

— Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы. А болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенес с детства, очень большой, — добавил Лисовец.

Стилист всегда отличался своим позитивом. Он уверяет, что доверяет медицине России и признает, что она одна из лучших в мире, так как выяснил это на собственном опыте.

Пинчук выгнала Чобаняна и обвинила его в изменах

Экс-участники шоу «Дома-2» (16+) столкнулись с разладом и оказались на грани развода. Речь идет об одной из самых крепких пар ток-шоу Ирины Пинчук и Арая Чобаняна.

На этой неделе взломали личную страницу Арая Чобаняна в соцсети Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Информацию с его интимными фотографиями и переписками с девушками слили Пинчук. Она была в ярости, так как считала их семейную жизнь образцовой.

Источник: ipinchuk_life / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После этого Ирина рассказала обо всём своим подписчикам в соцсети и просила ее не жалеть, так как она не нуждается в помощи. Она поделилась, что Арай вел переписки, когда она была в положении. Кроме того, Ирина заявила, что подает на развод. Еще в течение нескольких дней Пинчук показывала, как переживает потрясение. Экс-участница «Дома-2» (16+) уверяла, что у нее всё в порядке, и демонстрировала, как весело проводит время с друзьями.

Новость о разводе Чобаняна и Пинчук потрясла всех фанатов, так как не только Ирина считала их семью образцовой, но и остальное окружение. Многие не верили в то, что Арай способен на измены, и надеялись, что его оклеветали, а другие, напротив, поддерживали Пинчук, разделяя ее горе.

Однако буквально через несколько дней после этих событий Чобаняну всё же удалось восстановить доступ к личной странице в соцсетях. Он опубликовал несколько фотографий, на которых видны пустые полки в его гардеробной и вещи, небрежно упакованные в мусорные мешки. На одном из снимков он запечатлен на фоне заката, печально глядя на свою квартиру, которую когда-то считал своим домом.

Источник: ipinchuk_life / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Как-то так… Просьба без лишних вопросов… Говорю честно, придет время — и я откровенно с вами поговорю. Семь дней эмоционального провала, а теперь полное опустошение. Просто тело… Пустое тело, — поделился Арай с подписчиками.

Фанаты гадают, неужели Чобаняну не удалось доказать невиновность? Так как Пинчук обещала простить его, если тот восстановит доступ к личному блогу и докажет, что переписки были фейковыми.

Источник: ipinchuk_life / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О недостоверности переписок утверждает и сам Арай. Поклонники пары надеются, что блогер говорит правду, так как у него действительно не было доступа к личным данным несколько дней, а смонтировать подделку довольно легко.

— Никакого развода нет. Сейчас день рождения окупится на просмотрах, и тогда скажут: «Арая подставили с перепиской»; «Они разводятся или разводят нас?», — рассуждают подписчики.

Арай и Ирина вместе уже больше пяти лет, а в 2023 году у пары родился второй сын. Как будут развиваться дальнейшие события в жизни супругов, остается только наблюдать.

Гуф налаживает отношения с дочерью и бывшей женой

У кого-то весь мир рушится, а кто-то, наоборот, возвращается к жизни. Рэпер Гуф после очередного нервного срыва налаживает отношения с экс-супругой Юлией Королевой и дочерью Тиной.

Алексей Долматов в прошлом году пережил тяжелое расставание с Королевой, а через некоторое время попал в рехаб на реабилитацию после дебоша в подмосковной бане. Сообщалось, что музыкант страдает от галлюцинаций. К счастью, рядом оказались близкие люди и невеста Разият Салахова, они позаботились о восстановлении артиста.

Однако недавно бывшая жена рэпера поделилась кадрами, на которых запечатлена встреча Гуфа с их общей дочерью.

Двухлетняя Тина была счастлива увидеть отца, а особенно его подарок — механическую лошадь на колесиках. В восторге была и бывшая возлюбленная музыканта, потому как неравнодушна к лошадям и увлекается конным спортом, а также мечтает приобрести животное для тренировок.

— Как думаете, есть ли вариант, что мне тоже перепадет лошадь от бывшего мужа. Конь аллюрный, я считаю, — поделилась Королева.

Симоньян заменила Кеосаяна в эфире НТВ

Тигран Кеосаян, ведущий авторской программы «Международная пилорама» (18+) на НТВ, с прошлого года лежит в коме после сердечного приступа. Его место заняла Маргарита Симоньян с другой программой.

— Здравствуйте, сограждане! Много лет на НТВ эту фразу вы слышали от Тиграна Кеосаяна — моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме, и два месяца мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу, — сказала Маргарита в анонсе шоу.

Симоньян отмечает, что в программе акцент будет сделан на Великой Отечественной войне. Речь идет о документальном проекте «Ч.Т.Д» (18+), приуроченном к празднованию 80-летия Победы в ВОВ.

Наши коллеги из Starhit.ru выяснили, что в первых выпусках программы будут показаны истории о выдающемся летчике Алексее Маресьеве, о знаменитом военном журналисте и писателе Борисе Полевом, а также о том, как во время войны создавался и действовал женский авиационный полк «Ночные ведьмы».