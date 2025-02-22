«Мужчина вернул букет, мы его заново продали»: флорист — о том, как распознать обман в цветочном магазине

Узнали у флориста о том, как не попасться на обман Источник: Филипп Сапегин / Е1.RU











На носу череда праздников, и многие в поисках цветов для близких. Но тут стоит быть осторожными. Диана (имя изменено. — Прим. ред.), которая работает флористом уже около трех лет, на условиях анонимности рассказала UFA1.RU о том, какие методы используют недобросовестные продавцы, которые хотят побыстрее продать старые букеты. О том, как понять, что вам подсовывают сгнивший бутон, читайте ниже.

Самый частый обман связан с розами. Однако, как говорит флорист, сгнивший цветок легко узнать.

— Визуально сразу же видны гнилые лепестки. Обычно они коричневые, почти оранжевые. Это знак того, что роза начала гнить. Если гниение не дошло до середины бутона, продавцы, чтобы его спасти, могут оторвать лепестки. А еще под самим бутоном может быть пятно, по которому можно понять, начал ли цветок гнить, — поясняет Диана.

Коричневое пятно под бутоном — признак того, что цветок начал гнить Источник: Азалия Абдулова / UFA1.RU Так выглядит здоровый цветок Источник: Азалия Абдулова / UFA1.RU

При этом, как отмечает флорист, важно помнить, что у роз есть так называемая защитная рубашка, которую многие путают с гниющими лепестками.

— Люди часто видят эту рубашку и говорят: «Фу, у вас цветы несвежие». А мы на самом деле эти лепестки убираем, когда в пакет ставим, — рассказывает Диана.

А это роза, на которую попала вода. С нее можно оторвать листы и она будет как новенькая Источник: Азалия Абдулова / UFA1.RU











Есть и другой хитрый путь флористов. Диана признается, что это скорее не обман, а метод, благодаря которому магазины избегают больших списаний цветов и увеличивают продажи.

— Гнилые цветы мы обычно выбрасываем. Не хочется потом разбираться с негативом. А для того чтобы собрать композиции, мы используем списанные цветы. Например, кустовые сорта приходят в упаковках обломанные. Пока они едут, нижние ветки в пачках зажимаются, и получается, что красивая ветка просто сломалась. Эти нижние цветочки выкидывать жалко, и мы из них составляем композиции, — делится секретами Диана.

Вот такие получаются композиции Источник: Азалия Абдулова / UFA1.RU Хризантемы чаще всего красят вручную Источник: Азалия Абдулова / UFA1.RU

Цветы, которые быстро вянут, стараются сразу же продать по акции:

— Например, эквадорские розы стоят недолго, в отличие от хризантем, которые стоят больше одного месяца. Розы сразу включаем в акции, — отмечает флорист.

Если всё же вам продали несвежий букет, не расстраивайтесь. Есть цветы, которые легко можно оживить. Например, гортензии. Как отмечает Диана, перед тем как ставить букет в воду, его нужно обязательно подрезать.

— Срез засыхает минуты за две. И если его не обновить, то цветок не будет получать воду. А розы и гортензии требуют много воды. Важно еще менять водичку хотя бы раз в два дня и желательно всю листву с цветов убирать. Листья забирают много влаги, она не успевает доходить до бутонов. А у многих вазы не такие большие. В большинстве своем рассчитаны на три розочки от бывшего, — объясняет специалист.

Флорист отмечает, что многие пренебрегают правилом срезать стебли:

— Мужчина принес букет на замену. Мы посмотрели, оказалось, что он ничего не подрезал, и всё это время цветы не получали воду. Мы засунули их в воду прямо до шапки. И всё! Гортензия была как новая. Мы потом продали ее еще раз.

Пышные круглые букеты Диана покупать не советует. По ее словам, объем в них достигается упаковкой, без которой композиция будет выглядеть пусто.

— Все любят кругляши, а я предлагаю сделать каскадный. Но люди хотят круглый букет и не понимают, что он объемный только благодаря упаковке. В итоге там мало цветов и много воздуха, да, это дешево, а я предлагаю сделать каскадные [букеты], но мои варианты выбирают редко, — продолжает Диана.

Как правило, в российских регионах букеты стоят одинаково — от 2500 до 3000 рублей.

Вариант круглого букета Источник: Азалия Абдулова / UFA1.RU











А вот букет, о котором говорит флорист Источник: Азалия Абдулова / UFA1.RU











А как покупатели выводят из себя флористов?

— Люди подходят к холодильнику и давай щупать эти розы, доставать пачки цветов. В итоге из них капает вода на другие цветы. От этого они гниют. У нас висит табличка «Не трогать». А потом другие спрашивают: «А почему у вас цветы такие уставшие?» При этом постоянно говоришь: «Не доставайте сами, мы сами, аккуратненько», но нет, покупатели не слушают, — говорит Диана.

Некоторые высказывают недовольство дороговизной цветов, а то и вовсе требуют отдать букет бесплатно.

— Приходила покупательница и сказала, мол, мне нужен букет, чтобы в составе была гортензия, кустовые розы, кружевные розы. Я говорю: «Не вопрос, какой у вас бюджет?» И она в ответ — 1000 рублей, а у нас тогда гортензия, на минуточку, стоила 960, — рассказывает флорист. — Как-то клиент попросил хотя бы засохшие цветы дать ему бесплатно. Отказали. В ответ он стал спрашивать нас, мол, где мусорка? Мы в шутку ответили, что за магазином. Он покопался там и что-то нашел. Собрал обрезки и даже композицию сделал. Мы по видеокамерам увидели, как он всё распотрошил и весь мусор так и оставил.

Цветы, которые чаще всего выбирают покупатели Источник: Азалия Абдулова / UFA1.RU











Кое-кто отчитывает работников цветочных магазинов за то, что в России отмечаются западные праздники.

— На днях пришла пара. Смотрели розы и заметили, что они подорожали на 30 рублей. Я им объяснила, что поставщики подняли цены перед праздниками. В ответ они меня спрашивают: «А что за праздник?» Когда я им сказала, что речь идет о Дне святого Валентина, они стали меня отчитывать и объяснять, что это западный праздник, который нужно запретить в России, — вспоминает Диана.

Но букет всё же решили купить.

— Покупательница показала розы, которые нужно было замиксовать. Требовалось 15 штук. Выбрали красные, оранжевые и желтые. Муж в этот момент говорит ей, мол, ты розы не любишь, поэтому возьми хризантемы, а она ответила, что хочет розы. А я всё это время, минут 15, стою и мерзну в холодильнике, пока они определятся.

Флорист готовится к марафону рабочих дней без выходных Источник: Азалия Абдулова / UFA1.RU











Есть миф о том, что так как флористы проводят большое количество времени с букетами, то цветы им дарить не стоит. Диана говорит, что это неправда:

— Конечно, нам приятно получать цветы. Мы собираем букеты для кого-то, а для нас кто их соберет?