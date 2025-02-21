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Развлечения обзор Поздравления с 23 Февраля — 2025: теплые слова в стихах и прозе

Поздравления с 23 Февраля — 2025: теплые слова в стихах и прозе

Выбирайте лучшие пожелания

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3 комментария
Носочный букет к 23 Февраля, как обычно? Нет, в этот раз всё будет по-другому | Источник: Дарья Пона / 74.RUНосочный букет к 23 Февраля, как обычно? Нет, в этот раз всё будет по-другому | Источник: Дарья Пона / 74.RU

Носочный букет к 23 Февраля, как обычно? Нет, в этот раз всё будет по-другому

Источник:

23 Февраля — день, когда мужчины получают заслуженные поздравления, даже если их главный подвиг — поход в магазин без списка. Но если среди ваших знакомых есть настоящие защитники — от военных до просто надежных людей, которые всегда готовы помочь, то не скупитесь на добрые слова. Мы подготовили для вас подборку поздравлений в стихах и прозе к 23 Февраля, которые точно попадут в цель. Выбирайте подходящее и радуйте своих защитников!

Как отдыхаем на 23 Февраля

День защитника Отечества — государственный праздник, который отмечается в России и ряде стран бывшего СССР. Его история началась в 1918 году, а название менялось несколько раз. Ранее он был известен как День Советской армии и Военно-морского флота и ничем не отличался от остальных календарных дней. Лишь в 2002 году 23 Февраля объявили официальным выходным.

В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. В части 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ сказано, если праздничный день совпадает с выходным, его переносят. Чаще всего на следующий рабочий день, но иногда — на другую дату. В этом году было выбрано второе решение, и дополнительный выходной перенесли на 8 мая.

Кроме того, согласно тому же Трудовому кодексу, перед праздниками часто сокращают рабочий день. Однако 21 февраля выпадает на пятницу, а за ней идет обычная суббота, а не сам праздник. Поэтому трудиться придется весь день до вечера, без сокращения.

Длинный выходной отставить, раз-два! | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаДлинный выходной отставить, раз-два! | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Длинный выходной отставить, раз-два!

Источник:

Поздравления с 23 Февраля в прозе

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник символизирует мужество, стойкость и верность долгу. Пусть сила духа помогает преодолевать любые преграды, а рядом всегда будут надежные друзья и родные. Желаем вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Товарищи! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник объединяет всех, кто стоит на страже мира и безопасности. Пусть отвага и честь будут вашими неизменными спутниками, а уверенность в завтрашнем дне придает сил для новых свершений!

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с 23 Февраля — праздником мужества и достоинства! Пусть ваша энергия, решительность и настойчивость помогают достигать новых высот, а удача и здоровье всегда будут верными спутниками. Спасибо за ваш труд и профессионализм!

С Днем защитника Отечества! Желаем мирного неба, крепкого здоровья и благополучия во всех сферах жизни. Пусть силы, смелость и решительность ведут вас только к победам!

Этот день — символ силы, надежности и защиты. Пусть ваш характер и стойкость помогают справляться с любыми вызовами, а поддержка родных и друзей вдохновляет на новые достижения. Успехов, здоровья и счастья! Поздравляем с 23 Февраля!

Поздравляю с Днем защитника Отечества! Пусть тебя не покидают поводы гордиться собой и уверенность в завтрашнем дне, а любимые люди всегда будут рядом. Ты настоящий герой для тех, кто тебя ценит!

С Днем защитника Отечества! Пусть у тебя будет железное здоровье, стальные нервы и золотые руки! И чтобы главные бои в жизни были только на диване с пультом от телевизора!

С 23 Февраля, боец! Желаю, чтобы твои подвиги ограничивались только спортивными победами, а командир в лице жены давал побольше увольнительных. Пусть рядом всегда будет надежный тыл и полный боезапас сил, терпения и хорошего настроения!

Поздравления с 23 Февраля в стихах

С Днем защитника, герой,
Смелый, сильный, боевой.
Пусть стороной беда проходит
И во всём всегда везет!

***

Самые мужественные, надежные,
Сильные, храбрые и благородные.
Вашей отвагой гордимся мы вновь,
В ваших сердцах живет честь и любовь!

С праздником вас от души поздравляем,
Счастья, успехов, удачи желаем!
Пусть этот день принесет вам тепло,
Радость, здоровье и только добро!

***

Поздравляем вас, мужчины,
С Двадцать третьим февраля!
Пусть впереди будут вершины,
Смело идите к ним всегда!

ПО ТЕМЕ
23 Февраля Поздравления в стихах День защитника Отечества Праздник Поздравления
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Комментарии
3
Гость
16 февраля, 10:12
23 февраля это праздник народной Армии СССР сейчас это не так и не празднуют и не поздравляют, в этом легко убедиться например в магазинах где люди избегают камуфляжных
Гость
16 февраля, 09:41
Половой праздник 23 февраля и 8 марта, есть языческий архетип, миф, на размножение рода, племени, потом страны, государства.
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