В 90-е эти сердцееды вскружили головы всем женщинам мира — как выглядят красавчики сейчас

А ваши любимчики в этом октете есть? Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Пока все женщины восхищались прекрасной физической формой 62-летнего Тома Круза в трейлере новой части фильма «Миссия невыполнима» (18+), его подловили на свидании с 36-летней Аной ди Армас. И хотя поклонники актера уверяют, что между парочкой нет ничего серьезного, потому что артист слишком зациклен на себе, это не отменяет того факта, что Том Круз к своим годам чертовски хорошо сохранился. Глядя на него, мы решили присмотреться и к другим красавчикам из девяностых, чтобы узнать, как у них дела и что происходит в их жизни. Ну и фотографии посмотреть, конечно же.

Источник: Городские медиа

Брэд Питт

В юношестве Уильям Брэдли Питт хотел стать журналистом и даже поступил в университет на это направление, правда, после окончания работать по профессии не пошел и решил начать актерскую карьеру в Голливуде. Там он сменил свое имя на более звучное и хлесткое — то, что сегодня известно каждому.

Номер на мотоцикле Брэда Питта показывает, на какой возраст чувствует себя актер Источник: bradpittofflcial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Где только ни работал Брэд Питт до того, как к нему пришел актерский успех. Он был водителем, перевозчиком мебели, гигантским цыпленком, приглашавшим прохожих посетить кафе. Понимая, что всю жизнь он ростовой куклой быть не собирается, Питт записался на актерские курсы.

Помните, из какого фильма эта чудесная компания? Источник: bradpittofflcial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Наконец, в 24 года Брэд Питт начал восхождение на вершину славы. Поначалу он, как это обычно водится у актеров, довольствовался эпизодами, а в 1991 году, когда ему было 28 лет, получил роль Джея Ди в фильме «Тельма и Луиза» (18+).

Источник: кадр из фильма «Тельма и Луиза» (18+), реж. Ридли Скотт, 1991 год











После любовной сцены с Джиной Дэвис Питта стали всё чаще называть новым секс-символом 90-х. Кстати, журнал People дважды называл актера «Самым сексуальным мужчиной среди ныне живущих». До него провернуть такое не удавалось никому.

В свой 61 год Брэд Питт может украсить собой не один журнал Источник: bradpittofflcial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Настоящая слава пришла к актеру после роли в фильме «Бойцовский клуб» (18+). Для того чтобы вжиться в роль Тайлера Дердена, Брэд брал уроки бокса, тхэквондо и грепплинга.

Источник: bradpittofflcial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











И конечно, все мы его помним в эпизоде сериала «Друзья» (18+), в котором играла его тогда еще жена Дженнифер Энистон.

В свое время Брэд Питт и Дженнифер Энистон были одной из самых известных звездных пар Источник: bradpittofflcial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Брэд Питт не однажды появлялся в фильмах со своими возлюбленными. Так, в 2005 году на экраны вышел комедийный боевик «Мистер и миссис Смит» (18+), в котором он сыграл вместе со своей будущей спутницей жизни Анджелиной Джоли.

Сегодня 61-летний артист занимается продюсерской деятельностью, активно участвует в благотворительности и остается востребованным актером.

Источник: В свой 61 год Брэд Питт остается тем еще сердцеедом

В 2020 году актер стал обладателем премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде» (18+).

Том Круз

Если вы еще не видели трейлер фильма «Миссия невыполнима: финальная расплата» (18+), в котором Том Круз поражает всех своей физической формой и подготовкой, то мы вам сейчас его покажем.

Источник: tomcruise / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня Том Круз — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, но так было не всегда. Он рос в небогатой католической семье, планировал стать священником, но в 18 лет в его голове как будто что-то переключилось. Том Круз (всем на радость) решил стать профессиональным актером и отправился покорять Нью-Йорк.

Знал бы Том Круз, что через несколько лет по нему начнет сходить с ума полмира Источник: tomcruise / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Карьера Тома Круза началась с фильма «Рискованный бизнес» (18+) в 1983 году, а через три года к актеру прилип статус суперзвезды — после работы в фильме «Лучший стрелок» (12+). Вместе с тем он стал одним из символов эпохи.

Источник: кадр из фильма «Лучший стрелок» (12+), реж. Тони Скотт, 1986 год











В 1996 году Круз появился в роли супершпиона Итана Ханта в детективе «Миссия невыполнима» (12+), где он самостоятельно выполнял сложные трюки и который сам спродюсировал. Фильм оказался настолько успешным в прокате, что практически мгновенно стало ясно: это будет эпохальная франшиза.

В 18 лет Том Круз и подумать не мог, что снимется в популярной по всему миру франшизе Источник: tomcruise / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня Тому Крузу 62 года, но он не только продолжает проворачивать все трюки в фильмах, но и успевает ходить на свидания в перерывах между съемками и спортзалом.

Нам бы всем в 62 года по свиданиям и красным дорожкам ходить Источник: tomcruise / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На День всех влюбленных его заметили на свидании с Аной ди Армас. Пару лет назад говорили, что у него роман с дочерью российского депутата, да и Ирина Шейк в поисках бойфренда всерьез рассматривала кандидатуру Тома Круза. Похоже, в мире действительно нет задания, с которым не справился бы актер.

Антонио Бандерас

При упоминании имени этого актера где-то моментально раздается гитарная трель, начинает светить яркое испанское солнце, а многим женщинам становится необычайно жарко.

Раньше Антонио Бандерас прибегал к разным трюкам, чтобы впечатлить женщин. Сейчас ему это совершенно не нужно Источник: antoniobanderas / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В детстве Бандерас мечтал стать футболистом, но травма ноги заставила его пересмотреть свои приоритеты. В поисках себя он забрел на мюзикл и после его просмотра оказался под таким впечатлением, что поступил в актерскую школу.

Сегодня Бандерас и сам кому хочешь преподаст урок Источник: antoniobanderas / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Антонио Бандерас начинал свой путь как театральный актер, а его карьера в кино стратовала благодаря режиссеру Педро Альмодовару, который пригласил его в свой фильм «Лабиринт страстей» (18+) в 1982 году.

Источник: кадр из фильма «Филадельфия» (18+), реж. Джонатан Демме, 1993 год











Первым серьезным шагом Бандераса в Голливуде стала роль партнера героя Тома Хэнкса в оскароносной «Филадельфии» (18+) в 1993 году. Затем было «Интервью с вампиром» (18+), а мировую славу ему принесла роль в фильме «Маска Зорро» (12+) в 1998 году, где Бандерас покорил зрителей обаянием и акробатическим мастерством.

Источник: кадр из фильма «Маска Зорро» (12+), реж. Мартин Кэмпбелл, 1998 год











Сегодня Бандерасу не надо ни маску надевать, ни акробатическими этюдами впечатлять — достаточно просто появиться на людях.

Источник: antoniobanderas / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня Бандерас активно работает как в Голливуде, так и в испанском кинематографе. В 2019 году он получил премию Каннского кинофестиваля за роль в фильме «Боль и слава» (18+).

Кроме того, 64-летний актер управляет собственной парфюмерной линией и преподает актерское мастерство.

Бандераса можно встретить на выставках современного искусства Источник: antoniobanderas / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2024 году Бандерас отметил 10 лет союза с Николь Кемпел. По профессии 43-летняя избранница актера инвестиционный банкир.

Дамы, увы, Антонио Бандерас сегодня занят. Ну как сегодня — последние несколько лет Источник: antoniobanderas / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Леонардо Ди Каприо

Изначально Ди Каприо снимался в рекламных роликах и в нескольких сериалах на втором плане. Дебютом в кино стал комедийный фильм ужасов «Зубастики 3» (12+). А в 1993 году Ди Каприо вместе с Джонни Деппом сыграл в драме Лассе Халльстрема «Что гложет Гилберта Грэйпа» (18+), за которую получил номинацию на «Оскар».

Леонардо Ди Каприо редко делится личными фотографиями у себя в блоге, но их можно найти у других актеров Источник: bradpittofflcial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Настоящий мировой успех пришел к нему после роли Джека в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник» (12+) в 1997-м. Именно эта картина вывела Леонардо Ди Каприо в ряды самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Признавайтесь, сколько раз плакали после просмотра?

Источник: кадр из фильма «Титаник» (12+), реж. Джеймс Кэмерон, 1997 год











В 2013 году Ди Каприо принял предложение База Лурмана сыграть в экранизации романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» (18+). Конечно, с годами его амплуа неоднократно менялось, от романтического героя до драматических ролей в «Выжившем» (18+) и «Волке с Уолл-стрит» (18+).

Источник: bradpittofflcial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня 50-летний Ди Каприо активно занимается экологической деятельностью, продюсирует документальные фильмы о проблемах изменения климата и продолжает сотрудничать с ведущими режиссерами.

Источник: bradpittofflcial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Брюс Уиллис

В детстве у Брюса были проблемы с заиканием, поэтому он начал играть в школьном драматическом кружке. В результате сцена уменьшила эту проблему.

Источник: brucewillisbw / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Уиллис несколько лет играл в малоизвестных театрах и исполнял эпизодические роли в телевизионных постановках, потом на него обратили внимание и пригласили на роль частного сыщика в телесериале «Детективное агентство „Лунный свет“» (16+) в 1985 году.

Источник: кадр из телесериала «Детективное агентство „Лунный свет“» (16+), реж. Аллан Аркуш, Питер Уэрнер, Кристиан И, 1985 год











Ну а в 1988-м к Уиллису пришла всемирная известность — после того как на экраны вышел «Крепкий орешек». Харизма, фирменная улыбка и ироничный стиль сделали актера иконой 90-х.

Источник: кадр из фильма «Крепкий орешек» (18+), реж. Джон Мактирнан, 1988 год











Во второй половине 2010-х карьера Уиллиса пошла на спад, а на антипремии «Золотая малина» в 2022 году даже была введена отдельная номинация «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года».

Источник: brucewillisbw / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2022 году семья Брюса подтвердила, что причиной его карьерного кризиса стали возрастные заболевания мозга, мешающие ему исполнять более сложные роли.

Источник: brucewillisbw / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Из-за нее ему пришлось завершить карьеру. Сегодня актер всё время проводит с семьей и редко выбирается из дома.

Источник: brucewillisbw / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Недавно в СМИ появилась информация, что Брюс Уиллис потерял слух — якобы об этом заявила одна из его дочерей. Но эти данные не подтвердились.

Джуд Лоу

Родители Джуда Лоу любили театр и поощряли проявившееся довольно рано стремление сына выступать на сцене. Уже в возрасте шести лет он исполнил свою первую роль в детском спектакле.

Джуд Лоу и сегодня выходит на сцену вместе с детьми, но уже в другом амплуа Источник: judehlaw / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 1986 году Лоу дебютировал на телевидении в передачи для подростков «Карманные деньги» (12+). После успеха в Великобритании он начал сниматься в голливудских картинах.

Первое настоящее признание Джуд получил, снявшись в 1999 году в ленте Энтони Мингеллы «Талантливый мистер Рипли» (18+).

Источник: кадр из фильма «Талантливый мистер Рипли» (18+), реж. Энтони Мингелла, 1999 год











Аристократичная внешность и талант сделали Джуда Лоу востребованным актером в исторических драмах и современных блокбастерах.

В детских приключенческих фильмах Джуд Лоу тоже снимается Источник: judehlaw / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 2001 году Лоу снялся в военной драме Жан-Жака Анно «Враг у ворот» (18+). Действие фильма, в основе которого лежали реальные события, происходит в СССР 1942 года. Это история о драматическом поединке двух снайперов, в которой Джуду Лоу досталась роль одного из них — легендарного Василия Зайцева.

Источник: кадр из фильма «Враг у ворот» (18+), реж. Жан-Жак Анно, 2001 год











Джуд Лоу был дважды номинирован на «Оскар», но так и не получил награду. Сегодня 51-летний актер снимается в фильмах и сериалах, а также участвует в театральных проектах.

Источник: judehlaw / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Киану Ривз

В детстве Ривз мечтал стать хоккеистом, однако травма поставила крест на его мечтах о спорте. Впрочем, на лед актер еще выходил — в полнометражном фильме «Молодая кровь» (16+) он сыграл вратаря.

Источник: кадр из фильма «Молодая кровь» (16+), реж. Питер Маркл, 1986 год











В 1994 году кинокарьера Киану Ривза достигла новой высоты благодаря его роли в боевике «Скорость» (18+). И конечно, все помнят легендарную «Матрицу» (18+). Именно роль Нео стала для актера знаковой.

Источник: кадр из фильма «Матрица» (18+), реж. Лоренс Вачовски, Эндрю Вачовски, 1999 год











Киану Ривз разительно отличается от своих коллег: он не зациклен на статусе суперзвезды, равнодушен к деньгам и роскоши, а шикарным лимузинам предпочитает мотоцикл или метро. Даже личную жизнь актер старается не афишировать. Поэтому его внезапное появление на публике со спутницей стало настоящей сенсацией.

Сейчас Киану Ривз встречается с художницей Александрой Грант Источник: keanureeves.media / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я стараюсь не быть одиноким. И, черт возьми, это борьба. Я хочу жениться. Я хочу иметь детей. Но эти желания находятся на вершине горы. Сначала я должен подняться на нее. Я сделаю это. Просто дайте мне немного времени, — рассказывал Киану Ривз о своей личной жизни.

Источник: keanureeves.media / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сегодня Киану Ривз остается главным интровертом Голливуда, предпочитает обсуждать творчество, а не личную жизнь, не афиширует благотворительную деятельность, которой занимается. Но поклонники замечают, что в последнее время он стал чаще улыбаться и выглядит абсолютно расслабленным и спокойным.

Киану Ривз чаще всего появлялся на публике довольно грустным, но в последнее время стал чаще улыбаться Источник: keanureeves.media / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Джонни Депп

После того как мать подарила 12-летнему Джонни Деппу гитару, он загорелся идеей стать рок-музыкантом. Хотя судьба уготовила ему куда более интересную судьбу, музыкантом он все-таки (тоже) стал.

Джонни Депп сегодня не только снимается в кино, но и дает концерты по всему миру Источник: johnnydepp / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В 1980 году он начал играть в группе The Kids, а уже после ее распада, когда Деппу было 20 лет, увлекся актерской деятельностью.

Гримерша Лори Энн Эллисон, которая была в то время женой Джонни Деппа, познакомила его с Николасом Кейджем, и тот помог будущему актеру пройти прослушивание у Уэса Крейвена для фильма «Кошмар на улице Вязов» (18+) в 1984 году.

Если бы нам не сказали, что это Джонни Депп, мы бы не сразу догадались Источник: кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов» (18+), режиссер Уэс Крэйвен, 1984 год











Вскоре после «Кошмара на улице Вязов» Джонни Деппу начали доставаться самые заметные, колоритные и порой эпатажные персонажи. То он красавчик и бунтарь Уэйд Уокер по прозвищу Плакса, то незабываемый Эдвард Руки-ножницы, то фантасмагоричный Вилли Вонка, то очаровательный капитан Джек Воробей — кажется, за что ни возьмется Джонни Депп, у него всегда получится незабываемая работа.

Этого героя знают все вокруг Источник: кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (12+), реж. Гор Вербински, 2003 год











В 2012 году Джонни Депп попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер, который за один год заработал 75 млн долларов.

Примерно так выглядит человек, заработавший за один год 75 млн долларов Источник: johnnydepp / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В личной жизни Джонни Депп оказался не столь успешен. Чего стоят одни только непрекращающиеся шестилетние разбирательства с бывшей женой Эмбер Херд. Он вышел из них с честью и достоинством, но осадочек-то у продюсеров остался, и они еще долго не готовы были предлагать ему работу.

В жизни Джонни Деппа было очень мутное пятно длиною в шесть лет Источник: johnnydepp / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Впрочем, самого Джонни Деппа это не слишком-то волновало. Всё свое свободное время он посвящал детям, музыке и искусству. К тому же остались еще режиссеры, которым было наплевать на общественное мнение, и они с удовольствием сотрудничали с актером. Так, в 2023 году на экраны вышел фильм «Жанна Дюбарри» (18+) с его участием.

Попытка отмены, кажется, никак не ударила по Джонни Деппу Источник: johnnydepp / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Позже он презентовал собственный фильм «Моди» (16+) на Венецианском кинофестивале. Картина повествует об итальянском художнике Амедео Модильяни.

Также в октябре 2024 года стало известно, что Депп получил одну из главных ролей в боевике Day Drinker («Пьяница»). Его партнершей по картине станет Пенелопа Крус.

Джонни Депп смеется в усы над всеми, кто хотел его отменить Источник: johnnydepp / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроме того, в декабре 2024 года появилась информация, что Джонни Депп планирует открыть ювелирный магазин в России — бутик с якутскими бриллиантами.