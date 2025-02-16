Тамара Глоба говорит, что Рыбам повезет больше остальных. А что у вас? Гороскоп на март

Овны в марте будут фонтанировать идеями и мыслями. Но поскольку делать это в одиночестве скучно, в свои замыслы вы постараетесь втянуть как можно больше окружающих. Не всем этим идеям предстоит превратиться в реальность, так что будьте готовы встретить препятствия на пути к новым свершениям. Особенно в середине марта.

Но не забрасывайте в дальний угол то, что не получится реализовать в марте — в будущем ваши планы и идеи обязательно обретут осязаемый эффект. Правда, результат может оказаться не совсем таким, каким вы задумывали его изначально. А может быть, эти затеи станут отправными точками для других проектов.

— Месяц также подготовит Овнов к тому, что по большому счету они открывают для себя новый период чувств, вкусов, идей, желаний. Они открывают для себя мир по новой, — говорит Тамара Глоба.

Кроме того, Овнов в марте ждут удачи в учебе и поездках. Но вместе с тем они потребуют от вас концентрации, особенно в середине и в конце месяца.