Тамара Глоба говорит, что Рыбам повезет больше остальных. А что у вас? Гороскоп на март

Зима еще не закончилась, а астрологи уже знают, что уготовил нам первый месяц весны. Тамара Глоба говорит, что март подводит итоги года и в то же время открывает новый астрологический и астрономический год, а больше всех в этом месяце повезет тем, кто родился под знаком Рыб. А что насчет остальных?
Овен
Овны в марте будут фонтанировать идеями и мыслями. Но поскольку делать это в одиночестве скучно, в свои замыслы вы постараетесь втянуть как можно больше окружающих. Не всем этим идеям предстоит превратиться в реальность, так что будьте готовы встретить препятствия на пути к новым свершениям. Особенно в середине марта.
Но не забрасывайте в дальний угол то, что не получится реализовать в марте — в будущем ваши планы и идеи обязательно обретут осязаемый эффект. Правда, результат может оказаться не совсем таким, каким вы задумывали его изначально. А может быть, эти затеи станут отправными точками для других проектов.
— Месяц также подготовит Овнов к тому, что по большому счету они открывают для себя новый период чувств, вкусов, идей, желаний. Они открывают для себя мир по новой, — говорит Тамара Глоба.
Кроме того, Овнов в марте ждут удачи в учебе и поездках. Но вместе с тем они потребуют от вас концентрации, особенно в середине и в конце месяца.
Телец
Тельцам март принесет всё новое: идеи, друзей, планы, знакомства. И хотя весь месяц будет для вас важен (особенно что касается новых встреч), наиболее судьбоносными станут начало и конец марта.
— Необходимо будет заниматься родственниками. Значительные трудности могут возникнуть в вопросах, связанных с любимыми людьми, — говорит астролог. — Нужно беречь детей в середине марта. В конце марта будьте очень внимательны к финансам, а также договорам, чтобы не вкладывать средства туда, где они потеряются.
Также Тамара Глоба советует Тельцам избегать мошенников, быть внимательнее к окружающим и друзьям.
В начале марта вы можете получить интересные предложения, эффект от которых будет виден уже в конце месяца.
Близнецы
Близнецам начало месяца принесет сложности с руководством, а идеи и планы, которые вы вынашивали, могут сорваться или реализуются в новом виде.
— Друзья, родные, люди, которые вас окружают, принесут новые планы. Стоит ими воспользоваться, — советует Тамара Глоба. — Это краткосрочные проекты, которые принесут успех. В то же время это хороший период для заработков. Удачный момент для этого будет в первую неделю марта и в третьей декаде месяца.
Но в конце марта возникнут сложности. Вам предстоит более внимательно отнестись к своим делам.
— Берегите близких, поддерживайте любимых людей, особенно в конце марта, — добавляет астролог. — Повышенное внимание на дорогах потребуется в конце марта.
Кроме того, в первый месяц весны вы столкнетесь с некоторыми финансовыми ограничениями — они будут связаны с вложением в дела, жилищными вопросами или долгами. Здесь помогут близкие люди.
Рак
У Раков март будет связан с дальними дорогами. Вы строите крупные планы вдали от дома. В поездках завяжутся новые знакомства, появятся интересные идеи и планы, связанные с творчеством, искусством, любовью. Особенно в начале и в конце месяца.
— Весь месяц вам необходимо поддерживать своих родственников, особенно в середине марта, — добавляет Тамара Глоба. — Возникнут изменения, касающиеся карьеры. Вы разовьете большую активность в этом месяце. Вам помогут и близкие люди, и друзья издалека, но в середине месяца поддержите близких.
В конце месяца некоторые планы, касающиеся карьеры, претерпят изменения. Астролог советует Ракам беречь родителей, следить за здоровьем, заниматься спортом (только без перегрузок) и быть внимательными на дорогах.
Лев
В начале марта Львам придется расстаться с идеями, которые они вынашивали ранее. Но это открывает возможности начать новые проекты — те, над которыми не нужно слишком долго раздумывать. В конце марта вы вернетесь к старым планам, и здесь вас поджидают серьезные перспективы.
— Предчувствие, предвидение, мятежный дух может охватывать вас. Но стоит оставить это. Отбросьте в сторону свои сомнения, — говорит астролог. — Друзья издалека помогут вам решить многие проблемы. Возможно обучение вдали от дома, новые знакомства, поездки, любовь в период, который захватит практически весь март.
В то же время март у Львов отмечен творческими успехами. Но будут и потери. Материальные. Особенно беречь свои финансы и имущество стоит в середине марта. А в конце месяца будьте внимательны к отношениям, которые пришли в вашу жизнь.
Дева
Девы в марте большую часть внимания будут уделять друзьям и планам. Но вместе с тем многие дела и отношения начнут меняться.
— Поэтому ни в коем случае не разбрасывайтесь отношениями с любимыми людьми, а также со своими привычными партнерами, — говорит астролог. — Будут значительные расходы, изменятся события. Уделите время и внимание своим партнерам.
Также Тамара Глоба советует Девам присмотреться к детям и их увлечениям.
— Если дети маленькие, их стоит беречь от вопросов, связанных с проблемами здоровья, а также от проблем, которые могут прийти со стороны. Сомнительные люди, сомнительные знакомства, которые крутятся вокруг ваших детей, — предупреждает астролог.
В конце месяца вы сможете уберечь от потерь своих близких. Но главное, что вы должны делать, — это продвигать свои планы, смотреть в будущее и заниматься своим здоровьем. Особенно в середине марта.
Весы
Весы весь март будут увлечены строительством нового дела или перестраиванием уже существующего. Возможно, вы еще не до конца будете осознавать всю важность этих процессов, поскольку в течение всего месяца вам придется бороться с противниками и партнерами, выявлять трудности, связанные с вашими закулисными проблемами. Параллельно с этим вам придется решать вопросы, связанные со здоровьем.
— Важность процессов, которые пришли в вашу жизнь и связаны с вашей деятельностью, требует внимания, обучения, подбора людей настоящих, тех, которые смотрят искренно в будущее и готовы по-настоящему вам помогать. Не из-за того, что есть выгода и есть какие-то возможности вокруг вас, — утверждает Тамара Глоба.
Вместе с тем у вас возникнут новые обязательства, связанные с любимыми людьми. Именно они помогут вам создать новые проекты и дела.
— Опирайтесь на тех, кто интересен, на тех, кто ярок, чьи дела полны энтузиазма, — рекомендует астролог. — Семья будет вас поддерживать практически весь март.
Трудности, связанные с противниками и конкурентами, уйдут в конце месяца, и это будет как нельзя кстати, ведь вам в этот период важно будет сконцентрироваться на здоровье и делах.
Скорпион
Скорпионам март принесет значительный успех в вопросах, связанных с работой. Вы начнете смотреть на свои дела по-новому, вокруг вас появятся энтузиасты, готовые продвинуть ваши идеи.
— В начале месяца любящие вас люди будут вас поддерживать и помогать вам. Возникнут новые планы на будущее, связанные с любовью и детьми. Взрослые дети строят свое будущее и глобальные планы, и вы участвуете в этом, — рассказывает астролог. — Маленькие дети требуют повышенного внимания, и в этом вам помогут родственники.
Март для Скорпионов удачный месяц для выгоды, но в конце месяца могут возникнуть трудности в работе и здоровье.
— Не позволяйте себя уговорить на те процедуры или диагнозы, которые считаете ложными или неправильными. Проверьтесь обязательно несколько раз, — советует Тамара Глоба.
Также внимательнее стоит быть в отношениях с друзьями. Не исключено, что в середине месяца вы кого-то из них потеряете.
Стрелец
У Стрельцов март будет связан с жилищными вопросами, особенно начало и конец месяца.
— Много времени будете уделять вопросам, связанным с расходами по дому для семьи, с вопросами имущества, вложением в ремонт, — объясняет Тамара Глоба. — Большую роль сыграют родители. Уделите время своим близким, старшим. Родители, а также руководители, люди, от которых зависит ваша работа и ваш быт, потребуют внимания. Постарайтесь найти общий язык с руководителями и ни в коем случае не ссорьтесь с родителями.
Также весь месяц для вас — прекрасное время для решения любовных вопросов.
— Вы сможете реализовать свои интеллектуальные планы и творческие идеи. Ваш образ засияет ярко. Выступления, встречи, праздники отметят весь этот период параллельно с событием, связанным с домом. Но в конце месяца уделите повышенное внимание детям, берегите детей, берегите своих любимых, — обращает внимание астролог.
Козерог
Козерогов в начале месяца увлекут вопросы переезда и поездок.
— В середине марта какая-то поездка, связанная с делами, может или сорваться, или не состояться. В любом случае может быть не очень удовлетворительной, — говорит Тамара Глоба. — Но в течение всего марта вы строите планы на будущее. Они связаны с новыми людьми, знакомствами, проектами.
Март предоставит вам множество возможностей для обучения. Не упускайте их, и тогда вы сможете преобразовать свои взгляды и буквально изменить свою жизнь. Вместе с вами меняться начнет и окружение. Еще одна перемена ждет вас дома: вероятно, вы затеете ремонт или задумаетесь об обустройстве жилья.
— Но в конце месяца возникнут трудности, связанные с домашними. Берегите родителей, берегите детей, берегите свое здоровье, — говорит астролог. — Работа в течение всего месяца сыграет значительную роль в вашей жизни, но она принесет доход, и поэтому успевать всё сразу будет необходимо.
Водолей
Водолеям март принесет новые финансовые возможности. Но будьте внимательны и не кидайтесь на первые попавшиеся предложения. Перепроверяйте их, если нужно, обратитесь за помощью к практикам и близким людям, которые не привыкли доверять первому встречному.
— В начале месяца вы будете строить свое материальное благосостояние, расширять перспективы. Ваши идеи, давние планы здесь могут реализоваться. В конце месяца просейте всё через решето разума, поскольку идей может быть очень много, но не все они реализуются, — говорит Тамара Глоба.
Весь месяц вас будут окружать близкие люди. Вместе с тем вы расширите круг знакомств. Кто-то принесет интересные идеи, возможности обучения. В любом случае вас ждут новые связи, поездки, любовь, интересные творческие планы и интеллектуальные проекты.
— Вместе с новыми знакомыми вы проявите себя как смелый энтузиаст. Родные люди будут участвовать во всех ваших делах. В конце месяца берегите близких людей, ни в коем случае не ссорьтесь с теми, кто вам дорог, — советует астролог.
Рыбы
Рыбы, март — это ваш месяц. Особенно его начало и конец. Ваши идеи, планы, мысли, перспективы, мечты, идеи — буквально всё будет развиваться.
— В течение всего месяца смотрите широким взглядом на свои перспективы, расширяйте свои возможности, свое сознание, учитесь новому, смотрите на мир другими глазами, займитесь интересными вещами, которые связаны и с людьми, и с землей, и с человечеством, а также с тем, что может принести помощь и вам, и другим людям, — говорит астролог.
Пусть не каждому вашему плану будет суждено реализоваться, март определенно благоволит вам. Здесь и увеличение дохода, и успех в имущественных вопросах, интеллектуальные и творческие перспективы, помощь со стороны. Будут, правда, и значительные расходы, поэтому придется вспомнить о правилах экономии.
Также в середине месяца придется внимательнее присмотреться к партнерам и противникам — не исключено, что кто-то попробует скинуть вас с занимаемой должности, а то и вовсе начнет шантажировать.