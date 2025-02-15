«Человеком себя не чувствуешь». Плач зумеров — о ценах, стереотипах и туманном будущем

Рассказываем, кто такие зумеры и что их заботит Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Слово «зумер» звучит почти как оскорбление. Его снисходительно применяют ко всей молодежи, которой, как водится, недовольны. Зумеров обвиняют в лени и излишней чувствительности. Нередко им приписывают особенности поведения, свойственные следующему поколению — альфа. Достаточно вспомнить подзабытых квадроберов. О том, как живут молодые ребята и что их тревожит, — читайте в материале NN.RU

Эмпатия в наше время — большая редкость, мало кто готов сочувствовать поколению, которое вынуждено после школы выходить на работу, чтобы закрыть базовые потребности, а о покупке собственного жилья и помыслить не может. Что уж говорить о том, чтобы, как бумеры (1944–1967 гг.), получить квартиру от государства или, как иксы (1967–1980 гг.) и миллениалы (1980–1995 гг.), купить ее за пару миллионов по низкой для России ипотечной ставке.

И речь идет не о жителях деревень или малых городов, а о молодежи из миллионников. На тот период, когда зумерам надо бы начать зарабатывать и определяться в жизни, выпал сначала ковид, а потом и экономический кризис.

Да кто такие эти ваши зумеры?

Зумеры, или поколение Z, — это, по разным классификациям, люди, рожденные с 1995 до 2012 года. Многие, родившиеся в 90-х, относят себя скорее к так называемым зиллениалам — что-то среднее между зумерами и миллениалами. Так или иначе, это первое поколение, которое выросло в условиях доступа к интернету. Иногда зумеров еще называют «цифровыми людьми».

Есть две основные характеристики этого поколения. Во-первых, зумеры проводят много времени за гаджетами. А это довольно часто негативно сказывается на внимательности и способности долго концентрироваться на чем-то одном.

Во-вторых, зумеры развиваются «медленнее», чем представители других поколений. Они дольше остаются детьми: «цифровые люди» значительно реже тех, кто относится к другим возрастным группам, употребляют алкоголь или беременеют в подростковом возрасте.

По оценкам на 2024 год, поколение Z на Земле составляет около двух миллиардов человек. И более трети влиятельных людей в социальных сетях относятся к зумерам.

В России статистика может быть несколько иной. Как минимум из-за того, что ранних зумеров, которые родились еще в 90-х, немного. В нашей стране это довольно малочисленное поколение.

«Зумерская классика», или Что болит у поколения Z

Теория и стереотипы о зумерах — это, конечно, хорошо. Но мы пообщались не с цифрами из исследований, а с реальными «цифровыми людьми» — студентами Дарьей и Артемом 21 и 22 лет. Ребята рассказали, что тревожит их сильнее всего и какие стереотипы о зумерах могут быть преувеличенными.

Даша рассказывает, что самая серьезная проблема для современной молодежи — труднодоступность жилья. За квартиру приходится отдавать существенную часть зарплаты. Откладывать не получается. А об ипотеке нет и мыслей: ни на первоначальный взнос, ни на большие ежемесячные платежи финансов нет.

В аналогичном положении все знакомые Даши. Проблема не касается разве что тех, чьи родители позаботились о покупке жилья или достаточно состоятельны для того, чтобы помогать обслуживать ипотеку или снимать квартиру. Но таких единицы.

— Мы все — просто «челики» без квартир. Все живут на съеме, и это зумерская классика уже, — говорит студентка.

Даша хорошо учится и в этом году планирует поступать в магистратуру на рекламщика. Пока работать по специальности получается с переменным успехом: то тут, то там. В своей сфере студентка не может взять достаточно большой объем работы, чтобы это не сказалось на учебе, поэтому по профессии выйти на стабильный заработок пока не получается.

Даша работает с первого курса. Она уже была официанткой в нескольких кафе и ресторанах. Где-то даже удавалось получить повышение до администратора. А год назад повезло найти более комфортное место работы, которое хотя бы немного соприкасается с профессиональной сферой, где Даша хочет развиваться.

Студентка берет смены в фотосалоне: обрабатывает фотографии, разрабатывает макеты — ей интересно развивать дизайнерские навыки. За один день Даша получает две тысячи рублей. Она старается выходить на работу в субботу или воскресенье, чтобы не пропускать пары. На заработок есть немного больше времени — занятий в последнем семестре почти нет, а заниматься написанием выпускной квалификационной работы можно в любое время.

— Говорят, работодатели очень не любят зумеров. Есть стереотип, что мы ленивые. Я и все знакомые моего возраста — все работают. Кто-то по специальности, кто-то официантами, бариста, барменами — все вкалывают. Никто не хочет сидеть на шее у родителей. Лично у меня проблем с работодателями не было. Многие требовательны, но у меня к этому претензий нет. Я просто выполняю свою работу. Мне кажется, что касается работы — это стереотип о зумерах, — уверена Дарья.

Студентка видит много мемов о войне между зумерами и миллениалами, но в жизни такого не встречала. Вспомнить удалось только одну историю. Один раз Даша опоздала на работу на несколько минут. На месте ее уже ждала клиентка лет 30. По словам Даши, она косо взглянула на нее и сказала: «Ох уж эти зумеры, любят опаздывать». Хотя едва ли миллениалы, иксеры или бумеры всегда безукоризненно пунктуальны.

— Всё равно есть тенденция к изменению отношения к работе. Миллениалы живут, чтобы работать, а зумеры работают, чтобы жить. Это не хорошо и не плохо, просто факт. Мне ближе второй концепт, — заключает Дарья.

Серьезная проблема у современной молодежи — труднодоступность жилья Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Несмотря на то, что зумеры работают, купить себе что-то стоящее им сложно. Студентка рассказывает, что среди молодежи популярна оплата долями через специальные сервисы. Многие используют такой способ, чтобы купить технику, одежду, косметику или подарки. Но, например, Даша этой услугой не пользуется, при необходимости старается накопить.

— Чего-то крупного типа квартиры или машины мы себе, понятное дело, позволить не можем. И это тяжело морально. Будто уже взрослые, а на какие-то базовые вещи заработать не в состоянии. И полноценным человеком себя от этого не чувствуешь, — считает студентка.

Артем согласен с Дарьей и говорит, что именно экономическая ситуация создает больше всего проблем. Парень даже шутит, что не так уж и много его отделяет от бумеров. Недовольства те же — заработная плата не поспевает за ростом цен даже на базовые продукты: яйца, молоко, хлеб, сливочное масло.

— Жизнь ужасная. Денег нет. Продукты первой необходимости дорожают уже не каждую неделю, а почти каждый день. Ставки по ипотеке высокие. Средств ни на что не хватает. Некоторые ребята еще и платно учатся. Я вообще не представляю, как они выживают. Конечно, кому-то родители помогают. Так или иначе, приходится минимум полмиллиона рублей отдать только за образование, — отмечает молодой человек.

Он также говорит, что ему сложно планировать будущее, думать о том, чтобы завести семью или детей. Банально Артем не видит никаких опций, при которых мог бы позволить себе приобрести жилье.

— Если заводить семью, детей, надо иметь квартиру и машину. На какие деньги покупать квартиру? Откуда я их возьму? В квартиру надо вложить под десять миллионов. Если брать ипотеку, придется переплачивать тысяч 30 в месяц. А на покупку нормальной машины нужно хотя бы один-два миллиона, — сетует Артем.

Он старается подрабатывать где может. По специальности устроиться пока не получается. Заработанных денег хватает только на аренду жилья, еду и иногда одежду. Часть одногруппников снимает квартиру на несколько человек. Но это уже вопрос комфорта для каждого, не всем подходит такой вариант, отмечает студент.

Психологи говорят, что из-за этого чувства неполноценности, о котором упомянула Даша, часто зумеры прибегают к так называемому «дешевому» дофамину. Думскроллингу (залипанию в соцсетях) или шопингу. Например, часто, чтобы получить хотя бы временное удовлетворение, молодежь может покупать много одежды или безделушек.

Даша говорит, что такими закупками на маркетплейсах или в торговых центрах не грешит. Зато любит сходить в кафе, ресторан или бар, угостить друга, вручить кому-то подарок или оставить неплохие чаевые.

Студентка отмечает, что считает теорию поколений скорее большим набором стереотипов, которые далеко не всегда соответствуют действительности. Многое, по словам Даши, зависит от личности и обстановки, в которой человек вырос. Те же зумеры между собой могут сильно различаться. Хотя у ребят и есть общий опыт, который не может не накладывать на них отпечаток.

— Я разговаривала с одногруппниками, и многие испытали депрессию на фоне ковида и других травмирующих психику событий. Это было прямо массово. Но надежды на светлое будущее в нас всё равно теплятся. Если выделить основные характеристики зумеров, я бы назвала следующие: привязанность к гаджетам, быстрая адаптация к происходящему, открытость миру, толерантность, желание помочь, поддержать, а не осуждать даже незнакомца, а с другой стороны — здоровый индивидуализм и отстаивание собственного комфорта, — говорит Даша.

Главными болями ровесников она называет трудности с самоопределением, смутное будущее и систему, которая в большей степени подстроена под миллениалов и бумеров.