Вы застали СССР? Тогда без проблем пройдете наш тест. У остальных шансов нет

Только представьте, что выросло уже не одно поколение, которое не знает, как пользоваться дисковым телефоном. Да и вообще на стационарные телефоны смотрит как на музейные экспонаты. Но это еще что! Если посмотреть на приметы Советского Союза, то среди них вообще можно найти множество необъяснимых артефактов и удивительных обычаев. Но люди, заставшие то время, могут всё расставить по своим местам. Вы из тех, кто помнит всё как вчера, или знаете о Советском Союзе только из учебников и рассказов старших?