Вы застали СССР? Тогда без проблем пройдете наш тест. У остальных шансов нет

Только представьте, что выросло уже не одно поколение, которое не знает, как пользоваться дисковым телефоном. Да и вообще на стационарные телефоны смотрит как на музейные экспонаты. Но это еще что! Если посмотреть на приметы Советского Союза, то среди них вообще можно найти множество необъяснимых артефактов и удивительных обычаев. Но люди, заставшие то время, могут всё расставить по своим местам. Вы из тех, кто помнит всё как вчера, или знаете о Советском Союзе только из учебников и рассказов старших?
Все перечисленные ниже дворовые игры были популярны среди советских детей. Кроме одной. Ее тогда просто не существовало. Найдете ее?
Казаки-разбойники
Резиночка
Ручеек
Фишки
Для кого в СССР выпускали автомобили с правым рулем?
Для почтальонов
Для милиционеров
Для дипломатов
Для молочников
Сколько надписей «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» было на советском гербе?
Одна
Семь
Пятнадцать
На советском гербе не было этой надписи
Что показывали в советских кинотеатрах перед фильмами?
Танцы Митхуна Чакраборти
Фильмы про Сталина
«Новости дня» и «Фитиль»
Ничего не показывали — сразу кино
На заре своего существования Советское государство столкнулось с экономической разрухой и зашкаливающей инфляцией. Из-за этого появилась необходимость создать свою новую крепкую валюту. Ей стал золотой червонец. Как его прозвали в народе?
Сеятель
Стяжатель
Рабочий
Крестьянин
Иностранные спецслужбы активно засылали своих шпионов в СССР, но их ловили на самых банальных ошибках. Одна из них крылась в подложных паспортах. Знаете, что это была за деталь?
Печать другого цвета
Они улыбались на фото
Скрепка
Неправильно написанные буквы
Внутри какого популярного журнала можно было найти гибкие пластинки?
«Ровесник»
«Музыкальная самодеятельность»
«Меломан»
«Кругозор»
Сколько версий Конституции было принято в СССР?
Одна
Три
Пять
Семь
У республик Союза было право на свободный выход из состава СССР. Какая из них первой воспользовалась этим правом и провозгласила независимость?
Латвийская
Эстонская
Литовская
Молдавская
«Ты куда шлем дел, лишенец?» — спрашивал Евгений Трошкин в образе Доцента в «Джентльменах удачи» (6+). Но кто такой лишенец?
Заключенный
Человек, лишенный имущественных и избирательных прав
Сирота
Человек, лишенный наследства